Ulosottolaitoksen Etävouti ja monipaikkaisen työnteon malli voitti 10 000 euron Kaiku-palkinnon
2.6.2026 13:30:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Vuoden 2026 Kaiku-palkinnon voitti Ulosottolaitos, jonka Etävouti ja monipaikkaisen työnteon malli ovat kohtuullistaneet ja tasanneet kihlakunnanvoutien työmäärää. Palkinnon voittaneen yksikön tuloksellisuus ja työtyytyväisyys ovat nyt Ulosottolaitoksen kärkeä. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa edelleen. Kaiku-kunniamaininnan sai tänä vuonna Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palvelut. He ovat toteuttaneet muun muassa itseohjautuvia tiimejä ja oppimisyhteisön.
Valtiokonttorin vuosittain myöntämä Kaiku-palkinto tukee uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja rohkeita kokeiluja. Palkinto myönnetään hakemuksesta valtion organisaatiolle tai työyhteisölle. Teemana oli tänä vuonna yhteisöllisyys ja yhteistyö.
Palkinnon jakoivat tiistaina 2.6.2026 Töissä tulevaisuuden Suomelle -tapahtumassa Valtiokonttorin valtion työelämä- ja kestävyys-yksikön asiantuntijat ja finanssineuvos Juha Madetoja valtiovarainministeriöstä.
Perustelut Kaiku-palkinnolle 2026
Ulosottolaitokseen perustetussa valtakunnallisessa Perustäytäntöönpanon yksikössä on henkilöstöä kuudella eri toimipaikalla. Yksikkö haluaa elää ajassa ja hyödyntää muuttuvan maailman mahdollisuudet tuloksekkaan työn ja työhyvinvoinnin tukena. Työmäärän ollessa suuri ja jakautuessa kihlakunnanvoutien osalta osin epätasaisesti, syntyi ilmeinen tarve lisäresurssille ja uudenlaisten toimintatapojen selvittämiselle.
Ratkaisuna toteutettiin ennakkoluuloton päätös rekrytoida määräaikainen kihlakunnanvouti etäosastolle tietyn toimipaikan sijaan ja käynnistää Etävoutipilotti.
Uudenlainen ratkaisu kohtuullisti ja tasasi kihlakunnanvoutien työmäärää, kun etäosaston ulosottotarkastajat valittiin ilmoittautumismenettelyllä muilta osastoilta. Alusta alkaen tavoitteena oli luoda tuloksellisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä monipaikkaisen työn ja etäjohtamisen käytäntöjä Ulosottolaitoksen käyttöön.
Koko yksikössä toimintaa kehitetään yhdessä yhä aktiivisemmin osallistuvan henkilöstön kanssa. Yksikkö on nyt tuloksellisuuden ja työtyytyväisyyden osalta Ulosottolaitoksen kärkeä. Etäosastolla tavoitteiden saavuttamista on pystytty yksilötasollakin parantamaan. Tarkastajat kokevat etäosastolla jopa vahvempaa yhteisöllisyyttä kuin omissa lähitoimipaikoissaan.
Kokeilu osoittaa, että tuloksellisuus ja yhteisöllisyys eivät edellytä yhteistä työnteon paikkaa vaan toimivia johtamisen ja työnteon käytäntöjä.
Kaiku-kunniamaininta 2026 Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palveluille
Kaiku-kunniamaininnan sai tänä vuonna Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palvelut ja sen huoneistotietojärjestelmään yhdessä luotu sujuva ja luotettava omistus.
Perustelut kunniamaininnalle
Huoneistotietojärjestelmän rekisterinpito käynnistyi poikkeuksellisessa tilanteessa, kun uusi laki tuli voimaan vuoden 2019 alussa ilman siirtymäaikaa. Työ aloitettiin kuuden hengen tiimillä, ja toimintaa kasvatettiin nopeasti rekrytoimalla kymmeniä uusia työntekijöitä, jotka perehdytettiin pitkälti edellisten tulijoiden toimesta. Alusta asti tavoitteena oli luoda yhteisöllinen toimintatapa, jossa kukaan ei jää yksin ja jossa yhteistyö ja auttaminen ovat keskiössä. Uudet työntekijät perehdyttivät seuraavia, ja näin syntyi vahva HUPA-henki.
Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä päivittäisten virtuaalipalaverien kautta, joissa käsiteltiin hakemuksia, tulkittiin lakia ja kehitettiin toimintaa yhdessä. Koronapandemia vahvisti entisestään etätyökäytäntöjä, joista monet jäivät pysyviksi. Kasvun myötä organisaatio laajeni lähes 200 hengen kokonaisuudeksi, mutta yhteisöllisyyttä vaalittiin tietoisesti pienin arjen teoin, kuten avoimella vuorovaikutuksella ja yhteisillä käytännöillä.
Toiminnan myötä syntyi itseohjautuvia tiimejä, osallistavia käytäntöjä ja oppimisyhteisö, jossa osaamista jaetaan aktiivisesti. Keskeinen oppi oli kulttuurin merkitys: yhdessä rakennettu toimintatapa ratkaisee onnistumisen. Erityisesti korostui, että pienillä arjen teoilla on suuri vaikutus yhteishenkeen, työhyvinvointiin ja työn sujuvuuteen.
Kaiku-palkinto myönnetään uudenlaisille työn tekemisen tavoille ja rohkeille kokeiluille valtionhallinnossa
Kaiku-palkinto on kilpailu, jossa etsitään rohkeita kokeiluja ja uusia toimintatapoja. Vuonna 2026 palkinnon teemoina olivat esimerkilliset tavat edistää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä.
Valtiokonttori myöntää tunnustuksen sellaiselle valtion organisaatiolle tai työyhteisölle, joka on uudistanut työtään ja toimintakulttuuriaan konkreettisesti, oppinut uutta ja kokeillut rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja.
Keskeisiä kriteerejä palkinnon saamiseksi ovat:
- Pääpalkinnon saaminen edellyttää rohkeutta uudenlaisten työn tekemisen tapojen kokeilemisessa.
- Tavoitteena on selkeä vaikutus työn ja toimintakulttuurin uudistumiseen.
- Onnistumisista ja mahdollisista epäonnistumisistakin on opittu uutta mieluiten jo toteutuksen aikana.
Lisätiedot
Valtiokonttori:
Kehityspäällikkö Juha-Petri Sievänen
p. 0295 50 3327, juha-petri.sievanen@valtiokonttori.fi
Kehittämispäällikkö Sari Virta
p. 0295 50 2337, sari.virta@valtiokonttori.fi
Palkitut organisaatiot:
Johtava kihlakunnanvouti Terhi Salmela, Ulosottolaitos
p. 029 565 9017, terhi.salmela@oikeus.fi
Vastuualuepäällikkö Saija Korhonen, Maanmittauslaitos
p. 040 710 8859, saija.korhonen@maanmittauslaitos.fi
Valtiokonttorissa tehdään merkityksellistä työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme valtion varainhoidon ja korvauspalveluiden luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntia, yhteisöjä ja yrityksiä – tiedolla ja taidolla. Tutustu meihin ja tehtäviimme tarkemmin osoitteessa valtiokonttori.fi - https://www.valtiokonttori.fi/
