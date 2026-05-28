Pasilan virastokeskukseen valmistuu Suomi-piste – palvelut kansalaisten saataville yhdestä osoitteesta
29.5.2026 11:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu
Pasilan virastokeskukseen avautuu maanantaina 1.6.2026 Helsingin Suomi-piste, joka kokoaa julkisten toimijoiden palvelut yhteiseen sijaintiin kansalaisten saataville. Suomi-piste on osa valtion laajempaa palvelu- ja toimitilaverkkouudistusta, jonka tavoitteena on parantaa palvelujen saavutettavuutta ja tehokkuutta.
Helsingin Suomi-piste on kahdeksas palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen myötä avattu julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste. Aiemmin pisteitä on avattu Turkuun, Joensuuhun, Lahteen, Lappeenrantaan, Poriin, Kouvolaan ja Jyväskylään. Vuoden 2026 alusta Suomi-pisteiden toiminnan koordinoinnista on vastannut Lupa- ja valvontavirasto.
Kesäkuussa aukeavassa Helsingin Suomi-pisteessä aloittavat toimintansa Maanmittauslaitos, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, Lupa- ja valvontavirasto, POHA ja International House Helsinki (Maahanmuuttovirasto, Helsingin työllisyyspalvelut, Helsinki-info ja Kelan etäpalvelu). Lisäksi tarjolla on yleistä palveluneuvontaa ja digitukea.
– Suomi-piste tarjoaa kansalaisille selkeän ja yhdenvertaisen palvelukokemuksen. Samalla se toimii modernina yhteisenä työympäristönä valtion eri toimijoille, mikä tukee sujuvaa yhteistyötä ja tehokasta tilankäyttöä, kertoo yhteisten työympäristöjen strategiahankkeen johtaja Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistöistä.
Pasilan virastokeskuksessa toimii vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä 12 valtion virastoa ja laitosta yhteisessä työympäristössä. Muutoshanke on osa valtiovarainministeriön hallinnoimaa valtakunnallista palvelu- ja toimitilaverkon uudistusta. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa vastaavia yhteisiä työympäristöjä yhteensä 18 paikkakunnalle vuoteen 2030 mennessä.
Suomen suurin valtion yhteinen työympäristö
Tilakokonaisuus on uudistettu perusteellisesti tukemaan yhteisessä työympäristössä työskentelyä. Uudistuksessa on hyödynnetty mahdollisimman laajasti olemassa olevaa, ja esimerkiksi kalusteet ovat yli 90-prosenttisesti kierrätettyjä.
Uudistuksessa on panostettu asiakasnäkökulmaan. Suomi-pisteen palvelupisteet, neuvontatilat ja odotustilat ovat helposti saavutettavissa. Lisäksi asiakaskokemusta ja asioinnin helppoutta tukemaan on palkattu Suomi-pisteen palveluneuvojia, jotka opastavat asioinnissa tarvittaessa. Energia- ja ympäristötehokkuutta on parannettu muun muassa uusilla lämmitys-, jäähdytys- ja valaistusratkaisuilla. Esteettömyys on huomioitu koko rakennuksessa, ja liikkuminen tilojen välillä on selkeää ja turvallista.
Pasilan virastokeskuksen yhteinen työympäristö on otettu käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset muutot toimistotiloihin tapahtuivat syksyllä 2025, ja hankkeen viimeiset muutot tapahtuvat syyskuussa 2026. Vuoden loppuun mennessä yhteisessä työympäristössä työskentelee yli 5000 henkilöä. Pasilan yhteinen työympäristö on henkilötyövuosissa mitattuna Suomen suurin valtion yhteinen työympäristö.
– Haluamme luoda viihtyisän ja toimivan työympäristön, joka tukee valtion palveluiden uudistumista. Suomi-piste on esimerkki siitä, miten tilaratkaisut voivat tukea sekä asiakaspalvelua että henkilöstön työskentelyä, sanoo asiakaspäällikkö Karin Forsström Senaatti-kiinteistöistä.
Pasilan virastokeskus sijaitsee osoitteessa Opastinsilta 12, Helsinki. Arkkitehtitoimisto Castrén–Jauhiainen–Nuuttilan suunnittelema rakennus oli valmistuessaan vuonna 1982 kerrosalaltaan Suomen suurin toimistorakennus ja Pohjoismaiden suurin virastotalo. Rakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä ja neljä maanalaista kerrosta, ja sen kerrosala on yhteensä 71 000 neliömetriä.
Jyrki ReinikainenHankejohtajaSenaatti-kiinteistötPuh:040 565 5181jyrki.reinikainen@senaatti.fi
Karin ForsströmAsiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 501 9719karin.forsstrom@senaatti.fi
Tommi HatinenJohtava asiantuntija, Suomi-pisteiden kehittäminen ja koordinaatio,Lupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 088tommi.hatinen@lvv.fi
Heli BlombergMarkkinointipäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:+358 40 680 8183heli.blomberg@senaatti.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
