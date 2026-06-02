Oulun radio- ja tv-mastosta keskeinen ilmastoseurannan mittauspiste
2.6.2026 10:03:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalle rakentuva vihreän siirtymän seurantajärjestelmä on vahvistunut, kun Oulussa sijaitsevaan Digitan radio- ja tv-aseman mastoon asennettiin uusi kasvihuonekaasujen mittauslaitteisto toukokuun lopussa. Mastolta saatava tieto auttaa erottamaan, mistä päästöt ja nielut maakunnassa syntyvät.
Kiimingissä sijaitseva mittauspiste täydentää merkittävällä tavalla Suomen kasvihuonekaasujen mittausverkostoa ja parantaa alueellisen ilmastotiedon tarkkuutta Pohjois-Suomessa. Mittaukset ovat osa laajaa Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä -hanketta (VISIO), jota koordinoi Oulun yliopisto yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Radio- ja tv-aseman mastoon noin 120 metrin korkeuteen asennettu laitteisto mittaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia sekunnin välein. Mittausten avulla muodostetaan jatkuvaa havaintoaineistoa erityisesti hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksista sekä niiden vaihtelusta alueella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan näin kattavaa ja jatkuvatoimista ilmakehämittausta.
Tarkempaa ilmastotietoa Pohjois-Pohjanmaalle
Mittauslaitteiston avulla kerätty tieto syötetään Ilmatieteen laitoksen kehittämään inversiomallinnukseen, jonka avulla voidaan arvioida entistä tarkemmin alueen kasvihuonekaasupäästöjä ja -nieluja. Menetelmä yhdistää ilmakehästä mitatut kaasupitoisuudet säämalleihin ja auttaa tunnistamaan, mistä päästöt ovat peräisin, kuinka suuria ne ovat ja miten ne muuttuvat eri alueilla. Menetelmä toimii ikään kuin takaperin: ilmakehän havainnoista päätellään maanpinnan päästöt ja nielut. Ilmamittaukset auttavat hahmottamaan, missä päin Pohjois-Pohjanmaata syntyy päästöjä ja missä luonto sitoo hiiltä.
“Vihreän siirtymän vaikutuksia voidaan ja pitää mitata todellisessa ympäristössä. Kiimingin maston mittaukset ovat keskeinen osa kokonaisuutta, joka tuo ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaalle kattavan ja lähes reaaliaikaisen kuvan alueen kasvihuonekaasutilanteesta”, toteaa Oulun yliopiston apulaisprofessori ja Visio-hankkeen vastuullinen johtaja Hannu Marttila.
“Kiimingin tv-masto tarjoaa poikkeuksellisen hyvän havaintopaikan alueellisille kasvihuonekaasumittauksille. Mastolta saatava tieto parantaa merkittävästi inversiomallinnuksen tarkkuutta”, sanoo Hermanni Aaltonen, ryhmäpäällikkö Ilmatieteen laitokselta.
Mittauksista hyötyä ilmastotyöhön, alueelliseen päätöksentekoon ja energiajärjestelmään
Mittausjärjestelmä mahdollistaa myös poikkeuksellisten päästötilanteiden nopean havaitsemisen. Laitteisto pystyy tunnistamaan tilanteita, joissa kasvihuonekaasupitoisuudet poikkeavat normaalitasosta, mikä tukee ympäristöriskien seurantaa sekä viranomaisten tilannekuvaa. Vastaavaa mittausvalmiutta hyödynnettiin aiemmin Ilmatieteen laitoksen Utön tutkimusasemalla Nord Stream -kaasuputkiräjähdysten yhteydessä havaittujen metaanipäästöjen seurannassa.
Mittauksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää muun muassa maakunnallisessa ilmastotyössä, maankäytön suunnittelussa sekä kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden seurannassa. Tavoitteena on tuottaa avointa ja luotettavaa tietoa vihreän siirtymän vaikutuksista aidossa ympäristössä.
Kiimingin kasvihuonekaasumittaukset ovat osa laajempaa maakunnallista seurantakokonaisuutta, jossa yhdistyvät ilmakehämittaukset, vesistöjen vedenlaadun seuranta, rannikkoalueen havainnot sekä turvemaiden maankäytön muutosten tarkastelu. Hankkeen tuottama tieto julkaistaan avoimesti Ilmatieteen laitoksen kautta, ja se kytketään kansallisiin ja kansainvälisiin seurantaverkostoihin.
Hanketta rahoitetaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), ja se tukee Pohjois-Pohjanmaan tavoitetta edetä kohti ilmastoneutraalia ja tietoon perustuvaa vihreää siirtymää.
Hannu Marttila, 050 350 5605, hannu.marttila@oulu.fi, apulaisprofessori, Oulun yliopisto
Hermanni Aaltonen, 050 408 4287, hermanni.aaltonen@fmi.fi, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos
Hanna Holappa
Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, Digitaaliset vedet -lippulaiva
Kaisu Koivumäki
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
