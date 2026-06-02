Oulun radio- ja tv-mastosta keskeinen ilmastoseurannan mittauspiste

Kiimingissä sijaitseva mittauspiste täydentää merkittävällä tavalla Suomen kasvihuonekaasujen mittausverkostoa ja parantaa alueellisen ilmastotiedon tarkkuutta Pohjois-Suomessa. Mittaukset ovat osa laajaa Kestävää kasvua Pohjois-Pohjanmaalle – vihreän siirtymän seurantajärjestelmä -hanketta (VISIO), jota koordinoi Oulun yliopisto yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Radio- ja tv-aseman mastoon noin 120 metrin korkeuteen asennettu laitteisto mittaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia sekunnin välein. Mittausten avulla muodostetaan jatkuvaa havaintoaineistoa erityisesti hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksista sekä niiden vaihtelusta alueella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan näin kattavaa ja jatkuvatoimista ilmakehämittausta.

Tarkempaa ilmastotietoa Pohjois-Pohjanmaalle

Mittauslaitteiston avulla kerätty tieto syötetään Ilmatieteen laitoksen kehittämään inversiomallinnukseen, jonka avulla voidaan arvioida entistä tarkemmin alueen kasvihuonekaasupäästöjä ja -nieluja. Menetelmä yhdistää ilmakehästä mitatut kaasupitoisuudet säämalleihin ja auttaa tunnistamaan, mistä päästöt ovat peräisin, kuinka suuria ne ovat ja miten ne muuttuvat eri alueilla. Menetelmä toimii ikään kuin takaperin: ilmakehän havainnoista päätellään maanpinnan päästöt ja nielut. Ilmamittaukset auttavat hahmottamaan, missä päin Pohjois-Pohjanmaata syntyy päästöjä ja missä luonto sitoo hiiltä.

“Vihreän siirtymän vaikutuksia voidaan ja pitää mitata todellisessa ympäristössä. Kiimingin maston mittaukset ovat keskeinen osa kokonaisuutta, joka tuo ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaalle kattavan ja lähes reaaliaikaisen kuvan alueen kasvihuonekaasutilanteesta”, toteaa Oulun yliopiston apulaisprofessori ja Visio-hankkeen vastuullinen johtaja Hannu Marttila. “Kiimingin tv-masto tarjoaa poikkeuksellisen hyvän havaintopaikan alueellisille kasvihuonekaasumittauksille. Mastolta saatava tieto parantaa merkittävästi inversiomallinnuksen tarkkuutta”, sanoo Hermanni Aaltonen, ryhmäpäällikkö Ilmatieteen laitokselta.

Mittauksista hyötyä ilmastotyöhön, alueelliseen päätöksentekoon ja energiajärjestelmään

Mittausjärjestelmä mahdollistaa myös poikkeuksellisten päästötilanteiden nopean havaitsemisen. Laitteisto pystyy tunnistamaan tilanteita, joissa kasvihuonekaasupitoisuudet poikkeavat normaalitasosta, mikä tukee ympäristöriskien seurantaa sekä viranomaisten tilannekuvaa. Vastaavaa mittausvalmiutta hyödynnettiin aiemmin Ilmatieteen laitoksen Utön tutkimusasemalla Nord Stream -kaasuputkiräjähdysten yhteydessä havaittujen metaanipäästöjen seurannassa.

Mittauksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää muun muassa maakunnallisessa ilmastotyössä, maankäytön suunnittelussa sekä kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden seurannassa. Tavoitteena on tuottaa avointa ja luotettavaa tietoa vihreän siirtymän vaikutuksista aidossa ympäristössä.

Kiimingin kasvihuonekaasumittaukset ovat osa laajempaa maakunnallista seurantakokonaisuutta, jossa yhdistyvät ilmakehämittaukset, vesistöjen vedenlaadun seuranta, rannikkoalueen havainnot sekä turvemaiden maankäytön muutosten tarkastelu. Hankkeen tuottama tieto julkaistaan avoimesti Ilmatieteen laitoksen kautta, ja se kytketään kansallisiin ja kansainvälisiin seurantaverkostoihin.

Hanketta rahoitetaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), ja se tukee Pohjois-Pohjanmaan tavoitetta edetä kohti ilmastoneutraalia ja tietoon perustuvaa vihreää siirtymää.