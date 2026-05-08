Kansliapäälliköt unohtivat tasa-arvon

Raportissa analysoidaan Suomen keskeisiä haasteita ja esitetään niihin ratkaisuja. Reunaehtoina nostetaan esiin globaali epävakaus, ilmastonmuutos ja luontokato, väestö- ja aluerakenteen muutos sekä julkisen talouden epätasapaino. Keskeisiä tavoitteita ovat turvallisuus, luottamus ja kestävä kasvu.



Huomiota kiinnittää, että asiakirjassa ei mainita tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta tai perus- ja ihmisoikeuksia omana kokonaisuutenaan. Tämä on huolestuttavaa erityisesti siksi, että kyseessä on valtioneuvoston tulevaisuusasiakirja, jossa määritellään Suomen pitkän aikavälin kehityssuuntia. Mitä se kertoo tärkeysjärjestyksestä?



Julkisen talouden sopeutukset, kuten leikkaukset palveluista, asiakasmaksujen korotukset tai leikkaukset kansalaisjärjestöjen avustuksista, osuvat hyvin eri tavoin eri ihmisryhmiin ja eri sukupuoliin. Viime vuosien poliittisessa valmistelussa on monessa kohdin sivuutettu sukupuolivaikutukset ja muut perus- ja ihmisoikeusvaikutukset.



Turvallisuus taas on naisille ja vähemmistöille usein hyvin konkreettista - siitä kertovat muun muassa tämän kevään surulliset naismurhat.



Kansliapäälliköt painottavat luottamuksen vahvistamista yhtenä tärkeänä elementtinä Suomen tulevaisuudessa. Luottamus edellyttää, että kaikki tuntevat kuulumista yhteiskuntaan. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet kuuluvat seuraavan hallituksen ohjelman ytimeen.