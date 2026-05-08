Kansliapäälliköt unohtivat tasa-arvon
28.5.2026 14:09:43 EEST | Naisjärjestöjen Keskusliitto ry | Tiedote
12 kansliapäällikköä julkaisi 28.5. raportin Valintojen Suomi, joka on tarkoitettu hallitusohjelmavalmistelun tueksi.
Raportissa analysoidaan Suomen keskeisiä haasteita ja esitetään niihin ratkaisuja. Reunaehtoina nostetaan esiin globaali epävakaus, ilmastonmuutos ja luontokato, väestö- ja aluerakenteen muutos sekä julkisen talouden epätasapaino. Keskeisiä tavoitteita ovat turvallisuus, luottamus ja kestävä kasvu.
Huomiota kiinnittää, että asiakirjassa ei mainita tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta tai perus- ja ihmisoikeuksia omana kokonaisuutenaan. Tämä on huolestuttavaa erityisesti siksi, että kyseessä on valtioneuvoston tulevaisuusasiakirja, jossa määritellään Suomen pitkän aikavälin kehityssuuntia. Mitä se kertoo tärkeysjärjestyksestä?
Julkisen talouden sopeutukset, kuten leikkaukset palveluista, asiakasmaksujen korotukset tai leikkaukset kansalaisjärjestöjen avustuksista, osuvat hyvin eri tavoin eri ihmisryhmiin ja eri sukupuoliin. Viime vuosien poliittisessa valmistelussa on monessa kohdin sivuutettu sukupuolivaikutukset ja muut perus- ja ihmisoikeusvaikutukset.
Turvallisuus taas on naisille ja vähemmistöille usein hyvin konkreettista - siitä kertovat muun muassa tämän kevään surulliset naismurhat.
Kansliapäälliköt painottavat luottamuksen vahvistamista yhtenä tärkeänä elementtinä Suomen tulevaisuudessa. Luottamus edellyttää, että kaikki tuntevat kuulumista yhteiskuntaan. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet kuuluvat seuraavan hallituksen ohjelman ytimeen.
Aija SaloToiminnanjohtajaPuh:0504617078aija.salo@naisjarjestot.fi
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911 perustettu feministinen nais- ja tasa-arvojärjestöjen kattojärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, rohkea kannan ottaja, joka tuo jäsenjärjestöjen äänet yhteen ja jonka toiminta ja päätöksenteko on avointa, osallistavaa ja heijastaa jäsenistön moninaisuutta.
Vaikuttamistyömme pohjautuu aina luotettavaan, tutkittuun tietoon ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden edistämiseen.
