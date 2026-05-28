Pirhalla ja Tampereen kaupungilla yhteinen näkemys Hatanpäästä – kauppa edellyttää valtiolta lainanottovaltuutta

Hyvinvointialueen 2.6.2026 kokoontuvalle konserni- ja toimitilajaostolle esitetään, että investointisuunnitelmaa täydennettäisiin 118 miljoonan euron varauksella Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan ostamiseksi. Hinnanmuodostuksessa on käytetty arviokirjoja.

Konserni- ja toimitilajaoston jälkeen investointisuunnitelma käsitellään aluehallituksessa, ja aluevaltuusto päättää suunnitelmasta todennäköisesti 15.6.2026.

Kun investointisuunnitelma on täydennetty, hyvinvointialue voi hakea valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Lisälainanottovaltuuksien saaminen mahdollistaa lopullisen kaupan kaupungin ja hyvinvointialueen välillä.

Nykyiset Hatanpään alueen vuokrasopimukset ovat pääosin päättymässä vuoden 2026 lopussa. Hatanpään Puistosairaalassa on tällä hetkellä erityisesti ikäihmisten ja kuntoutuksen palveluja. Kantasairaalassa on muun muassa perus- ja erikoissairaanhoidon tasoista vastaanottotoimintaa, toimenpideyksiköitä ja vuodeosastohoitoa. Kantasairaalassa toimii muun muassa Hatanpään sote-asema ja laaja kiirevastaanotto.

Alkuvuoden aikana on toteutettu laaja, eri toiminnallisia vaihtoehtoja vertaileva kartoitus Hatanpäästä. Hyvinvointialue on etsinyt pitkälle tulevaisuuteen katsovaa, kokonaistaloudellisinta ratkaisua. Arvion perusteella Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan muodostamaa aluetta kannattaa jatkossakin kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

– Hatanpään alue on tällä hetkellä tärkeä osa hyvinvointialueen omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa. Olemme pitäneet tärkeänä alueen ostamista kokonaisuutena eli maapohjineen. Tämä antaa meille mahdollisuuden alueen monimuotoiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun jatkossa. Haluamme kiittää Tampereen kaupunkia hyvästä yhteistyöhengestä neuvottelujen eri vaiheissa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

– On hienoa, että pirkanmaalaisille ja tamperelaisille tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät ja kehittyvät Hatanpäällä myös jatkossa. Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa ovat edenneet hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. Järjestely selkeyttää kaupungin ja hyvinvointialueen työnjakoa, kun kiinteistöt siirtyvät Pirhan vastuulle. Toivomme, että valtio näkee ratkaisun välttämättömyyden ja myöntää tarvittavan lainanottovaltuuden, sanoo pormestari Ilmari Nurminen.

Pirkanmaan hyvinvointialue jatkaa toimitilaverkon kehittämistä ja käytettävissä olevien tilojen tarkastelua koko maakunnan alueella.

