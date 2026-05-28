Pirhalla ja Tampereen kaupungilla yhteinen näkemys Hatanpäästä – kauppa edellyttää valtiolta lainanottovaltuutta
28.5.2026 15:53:11 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo ostaa Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Osto edellyttää hyvinvointialueen investointisuunnitelman muuttamista ja lisää lainanottovaltuutta valtiolta.
Hyvinvointialueen 2.6.2026 kokoontuvalle konserni- ja toimitilajaostolle esitetään, että investointisuunnitelmaa täydennettäisiin 118 miljoonan euron varauksella Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan ostamiseksi. Hinnanmuodostuksessa on käytetty arviokirjoja.
Konserni- ja toimitilajaoston jälkeen investointisuunnitelma käsitellään aluehallituksessa, ja aluevaltuusto päättää suunnitelmasta todennäköisesti 15.6.2026.
Kun investointisuunnitelma on täydennetty, hyvinvointialue voi hakea valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Lisälainanottovaltuuksien saaminen mahdollistaa lopullisen kaupan kaupungin ja hyvinvointialueen välillä.
Nykyiset Hatanpään alueen vuokrasopimukset ovat pääosin päättymässä vuoden 2026 lopussa. Hatanpään Puistosairaalassa on tällä hetkellä erityisesti ikäihmisten ja kuntoutuksen palveluja. Kantasairaalassa on muun muassa perus- ja erikoissairaanhoidon tasoista vastaanottotoimintaa, toimenpideyksiköitä ja vuodeosastohoitoa. Kantasairaalassa toimii muun muassa Hatanpään sote-asema ja laaja kiirevastaanotto.
Alkuvuoden aikana on toteutettu laaja, eri toiminnallisia vaihtoehtoja vertaileva kartoitus Hatanpäästä. Hyvinvointialue on etsinyt pitkälle tulevaisuuteen katsovaa, kokonaistaloudellisinta ratkaisua. Arvion perusteella Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan muodostamaa aluetta kannattaa jatkossakin kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.
– Hatanpään alue on tällä hetkellä tärkeä osa hyvinvointialueen omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa. Olemme pitäneet tärkeänä alueen ostamista kokonaisuutena eli maapohjineen. Tämä antaa meille mahdollisuuden alueen monimuotoiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun jatkossa. Haluamme kiittää Tampereen kaupunkia hyvästä yhteistyöhengestä neuvottelujen eri vaiheissa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.
– On hienoa, että pirkanmaalaisille ja tamperelaisille tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät ja kehittyvät Hatanpäällä myös jatkossa. Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa ovat edenneet hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. Järjestely selkeyttää kaupungin ja hyvinvointialueen työnjakoa, kun kiinteistöt siirtyvät Pirhan vastuulle. Toivomme, että valtio näkee ratkaisun välttämättömyyden ja myöntää tarvittavan lainanottovaltuuden, sanoo pormestari Ilmari Nurminen.
Pirkanmaan hyvinvointialue jatkaa toimitilaverkon kehittämistä ja käytettävissä olevien tilojen tarkastelua koko maakunnan alueella.
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Sekavuus ei kuulu vanhuuteen – Pirkanmaalla tähdätään ikäihmisten äkillisen sekavuusoireyhtymän parempaan tunnistamiseen ja hoitoon28.5.2026 09:17:27 EEST | Tiedote
Työ on tärkeää, sillä arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita.
Neljän kunnan potilaiden uudet psykiatriset hoitojaksot toteutetaan Tampereella Sastamalan sijaan27.5.2026 15:53:30 EEST | Tiedote
Kesäkuun alusta alkaen ikaalislaisten, ylöjärveläisten, hämeenkyröläisten ja nokialaisten uudet alkavat psykiatrian hoitojaksot toteutetaan Tampereella sijaitsevilla psykiatrian poliklinikoilla. Aiemman aluejaon mukaisesti nämä potilaat hoidettiin Sastamalan psykiatrian poliklinikalla.
Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin27.5.2026 10:26:56 EEST | Tiedote
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Kanta-palvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille OmaKantaan.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kehittämissuunnitelma – aluehallitus lausui myös sosiaalihuoltolain uudistamisesta25.5.2026 12:36:10 EEST | Tiedote
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevaa LANUPE2035-kehittämisohjelmaa sekä alueellista neuvolasuunnitelmaa. Aluevaltuustolle esitetään myös hankintaohjelmaa sekä asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmaa. Lisäksi aluehallitus otti maanantaina kantaa sosiaalihuoltolain uudistamiseen.
Tampereen Breikissä on alkamassa muutosneuvottelut21.5.2026 15:45:13 EEST | Tiedote
Rinnekodit käynnistää Tampereen Breikki-palveluja koskevat muutosneuvottelut. Breikki on yksi ostopalveluyksiköistä, joissa tarjotaan Pirkanmaan hyvinvointialueen avohuumehoidon palveluja. Muutosneuvottelut eivät koske Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme