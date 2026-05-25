Metsähallituksen vanhojen metsien suojeluesitys täysin riittämätön: “Suojellaan jo suojeltuja metsiä”

Vuoden Huiputus -kilpailun ehdokkaat julki – vuoden pahimman viherpesijän palkinnosta kilpailevat Metsä Groupin Lambi, Atrian lihantuotantoa markkinoiva sarja sekä St1:n ja Hiihtoliiton kumppanuus 8.5.2026 08:11:00 EEST | Tiedote

Vuoden pahinta viherpesutekoa etsivän Vuoden Huiputus -kilpailun ehdokkaat julkistettiin tänään 8.5. Helsingissä. Kilpailussa palkitaan viestintä- tai markkinointiteko, joka esittää katteettomia ympäristö- tai ilmastoväittämiä tai luo muuten harhaanjohtavia mielikuvia toiminnan kestävyydesta ja luontovaikutuksista. Yleisö voi äänestää voittajaa kilpailun verkkosivuilla.