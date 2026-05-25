Metsähallituksen vanhojen metsien suojeluesitys täysin riittämätön: “Suojellaan jo suojeltuja metsiä”
28.5.2026 16:45:30 EEST | Greenpeace | Tiedote
Metsähallituksen juuri julkaisema luonnonmetsien suojeluesitys suojelee suurilta osin jo suojeltuja metsiä. Uuden suojelun määrä on riittämätön. Kainuun eteläpuolisessa Suomessa metsiä suojellaan alle 10 neliökilometriä, mikä vastaa noin Helsingin keskuspuiston pinta-alaa.
“Metsähallituksen vanhojen metsien suojeluesitys on vielä pelättyäkin heikompi. Koko Kainuun eteläpuolisesta Suomesta suojeltavaa löydettiin vain noin Helsingin keskuspuiston verran. Tätä saadaan, kun tiede laitetaan syrjään ja annetaan intressiryhmien sanella suojelun ehdot”, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.
Uutta suojelua paketti sisältää 13 200 hehtaaria. Tämä on maa- ja metsätalousministeriön tiedottama aiemmin talouskäytössä olleiden, uusien luonnonsuojelulailla perustettavien suojelualueiden osuus suojelupaketista. Suuri osa muusta suojelusta koskee jo suojeltuja metsiä. Suojelu painottuu myös erittäin voimakkaasti Lappiin, mikä kertoo käytettyjen kriteereiden tiukkuudesta. Lapin, Kainuun ja Koillismaan eteläpuolella suojellaan alle 10 neliökilometriä.
“Uutta suojelua Metsähallitus esittää reilusti alle viidenneksen todellisesta tarpeesta. Sen sijaan paketissa suojellaan runsaasti jo suojeltuja metsiä. Luonnon tila ei parane tilastomuutoksilla”, Sipiläinen sanoo.
Valtion luonnonmetsiä kartoittaneen Luonnonmetsä-työryhmän arvion mukaan luonnoltaan arvokasta suojelematonta luonnonmetsää on valtion mailla saamelaisalueen eteläpuolella ainakin 70 000 hehtaaria. Korvaamattoman arvokkaita luonnonmetsiä jää valtion metsätalouskäytössä olevilla mailla suojelematta siis reilusti yli 50 000 hehtaaria. Todellinen suojelutarve voi olla tätäkin suurempi.
“Tänään varmistui, että Petteri Orpon lupaus suojella valtion vanhat metsät on petetty. Seuraavan hallituksen on välttämätöntä korjata tämä päätös luonnonmetsien lisäsuojelupaketilla”, Touko Sipiläinen sanoo.
Metsähallitus ei julkaissut suojeluesityksen yhteydessä karttatietoja siitä, missä suojeltavat alueet sijaitsevat.
“Metsähallituksen on julkaistava karttatiedot, jotta asiantuntijat pääsevät arvioimaan päätöstä tarkemmin. Se on avoimuuden nimissä erittäin tärkeää, ja tiedot olisi ollut syytä julkaista jo päätöksen yhteydessä”, Sipiläinen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Touko SipiläinenGreenpeacen Suomen maajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
- metsät ja metsäpolitiikka
Mari VaaraTiedottajaPuh:040 751 7957mari.vaara@greenpeace.org
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Aktivistit yllättivät ministeri Multalan Hakaniemessä: “Törkeä vedätys täytyy pysäyttää”25.5.2026 13:21:25 EEST | Tiedote
Greenpeacen aktivistit vetosivat ympäristöministeri Sari Multalaan Paasitornin edustalla Hakaniemessä, jotta ministeri pysäyttäisi Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimman vedätyksen ja pelastaisi luonnonmetsät.
Tutkimus: Nestlén ja Danonen vauvanruoissa mikromuoveja – tuotteita myydään kansainvälisesti miljoonille vauvoille21.5.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Amsterdam, 21. toukokuuta 2026 – Greenpeace Internationalin teettämä uusi tutkimus on löytänyt mikromuoveja kahden maailman suurimman elintarvikeyhtiön, Nestlén ja Danonen muovipusseissa myytävistä vauvanruoista. Löydökset herättävät vakavaa huolta lapsiperheille markkinoiduista tuotteista.
Nousu -festivaali juhlii aktivismia ja kansalaisvaikuttamista 6.6. Tekstin talolla – ohjelmassa alkuperäiskansa-aktivisti Helena Sirén Gualinga, VIMMA, Täydet, vuoden törkeimmän viherpesun palkitseva Vuoden Huiputus-gaala sekä keskusteluja ja työpajoja18.5.2026 15:24:10 EEST | Tiedote
Toista kertaa tänä vuonna järjestettävä Nousu-festivaali tuo Helsingin Tekstin talolle lauantaina 6.6. aktivismin, vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä. Nousun keynote-puheen pitää live-streamin välityksellä kansainvälisesti tunnettu, suomalais-ecuadorilainen ympäristö- ja ihmisoikeusaktivisti Helena Sirén Gualinga. Lisäksi tapahtumassa nähdään energisistä keikoistaan tunnettu VIMMA-yhtye, helsinkiläinen nouseva rap-duo Täydet, työpajoja, taidetta ja paneelikeskusteluja, sekä Vuoden Huiputus -gaala, jossa paljastetaan vuoden törkeimmän viherpesuteon palkinnon saaja.
Vuoden Huiputus -kilpailun ehdokkaat julki – vuoden pahimman viherpesijän palkinnosta kilpailevat Metsä Groupin Lambi, Atrian lihantuotantoa markkinoiva sarja sekä St1:n ja Hiihtoliiton kumppanuus8.5.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Vuoden pahinta viherpesutekoa etsivän Vuoden Huiputus -kilpailun ehdokkaat julkistettiin tänään 8.5. Helsingissä. Kilpailussa palkitaan viestintä- tai markkinointiteko, joka esittää katteettomia ympäristö- tai ilmastoväittämiä tai luo muuten harhaanjohtavia mielikuvia toiminnan kestävyydesta ja luontovaikutuksista. Yleisö voi äänestää voittajaa kilpailun verkkosivuilla.
Aktivistit läväyttivät vetoomuksen 10 metrin korkeudesta: “Luonnonmetsät eivät sovi selluksi”28.4.2026 08:53:03 EEST | Tiedote
Metsä Groupin sellukattilaan on toistuvasti päätynyt puuta luonnoltaan arvokkaista metsistä. 17 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen, jossa yhtiötä vaaditaan lopettamaan puun ostaminen luonnonmetsistä. Greenpeacen aktivistit toimittivat vetoomuksen yhtiön pääkonttorille Espooseen luovalla tavalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme