Pyöräilybuumi ei toteutunut – infrastruktuuri-investoinnit eivät muuta kaupunkiliikennettä
28.5.2026 15:34:07 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Suomalaiset kaupungit ovat investoineet pyöräilyinfrastruktuuriin, mutta liikkumistottumukset eivät ole muuttuneet toivotulla tavalla, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.
Tutkimuksessa tarkastellaan pyöräilyä kaupunkiliikenteen muotona – ei urheiluna. Tutkimuskohteina ovat suomalaiset kaupungit, erityisesti Helsinki ja Tampere.
Väitöstutkimus haastaa vallitsevan käsityksen pyöräilyn kasvupotentiaalista. Väitöstyön kohteena oli niin sanottu pyöräilyrenessanssi-ajatus. Sen mukaan kaupungit saavat pyöräilymäärät kasvuun rakentamalla turvallisen pyöräilyinfrastruktuurin. Tutkimus osoittaa, että oletus ei pidä paikkaansa Suomessa.
- Helsinki ja Tampere ovat investoineet pyöräilyyn, mutta kaupunkien liikennejärjestelmät eivät ole muuttuneet toivottuun suuntaan, sanoo väitöskirjatutkija Carlos Lamuela Orta Helsingin yliopistosta.
Tutkimus paljastaa, että renessanssi-ajatus palvelee tiedeyhteisöä: se kertoo tarinan, jonka mukaan kestävä kaupunkiliikenne on saavutettavissa oikealla politiikalla. Näin väitöstyö haastaa valtavirran näkemyksen.
- Yleisen käsityksen mukaan pyöräilyn ongelma on poliittisen tahdon puute, joka johtaa riittämättömiin investointeihin, Lamuela Orta kertoo.
Päästövähennysten tie on mutkikkaampi kuin luultiin
Kestämättömien käyttäytymistottumusten muuttaminen on vaikeampaa kuin on ajateltu. Tällä on merkitystä myös liikennepolitiikan ulkopuolella. Tutkimus kyseenalaistaa niin sanottujen "nudge"-keinojen tehon. Niissä kansalaisille tarjotaan mahdollisuus toimia tavoitteen mukaisesti, mutta heitä ei pakoteta siihen.
- Pyöräilyinvestoinnit tekevät pyöräilystä turvallisempaa ja mukavampaa. Mutta suhteessa vaadittuun liikennepäästöjen vähentämiseen nämä investoinnit Suomessa liittyvät enemmän poliittisiin kysymyksiin ja puheeseen kuin liikennejärjestelmän olennaisiin muutoksiin, Lamuela Orta toteaa.
Sähköautojen rooli korostuu
Pyöräilyn edistäminen nähdään keinona vähentää istumista, ruuhkia ja liikenteen päästöjä. Jos pyöräilyn käyttöä ei pystytä kasvattamaan investoinneista huolimatta, seuraukset ovat laajat. Autokannan sähköistäminen nouseekin entistä tärkeämmäksi keinoksi saavuttaa päästövähennykset.
- Samalla pyöräilyä kannattaa kuitenkin perustella kaupunkien elämänlaadulla – ei päästötavoitteilla, Lamuela Orta muistuttaa.
Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet perustuvat kahteen strategiaan: ajoneuvojen tehostamiseen – esimerkiksi sähköautoihin – sekä autoilun korvaamiseen joukkoliikenteellä ja pyöräilyllä.
Carlos Lamuela Orta
carlos.lamuelaorta@helsinki.fi
Carlos Lamuela Orta
Puh. +358 45 874 31 30
carlos.lamuelaorta@helsinki.fi
M.Sc. (Architecture) Carlos Lamuela Orta väittelee 1.6.2026 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Waiting for the Cycling Renaissance - The Limits of the Sustainability Transition Assumption in the Finnish Urban Mobility Case.". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Language Centre Festive Hall, Fabianinkatu 26.
Vastaväittäjänä on Docent Tiina Männistö-Funk, University of Turku, ja kustoksena on Michiru Nagatsu.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
