Liftin kesäaikataulut astuvat voimaan 1.6. – bussilippujen hinnat nousevat kesän aikana
29.5.2026 10:18:12 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan seudun joukkoliikenteen Liftin kesäaikataulut ovat voimassa 1.6.-2.8.2026. Kaikkien lipputuotteiden hinnat nousevat 0,30 eurolla matkaa kohden 1.7. alkaen.
Joukkoliikenteen kesän aikataulut ovat voimassa 1.6. alkaen. Kesän ajaksi bussien aikataulut muuttuvat hieman, koska lomakausi vähentää bussimatkustamista ja matkustaminen painottuu eri vuorokaudenaikoihin. Tarkista voimassa olevat aikataulut Liftin nettisivulta.
Kesän poikkeusaikataulut:
- juhannusaattona 19.6.2026 lauantaivuorot klo 14 saakka
- juhannuspäivänä 20.6.2026 ei liikennettä
Bussilippujen hinnat nousevat
Joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 13.5.2026, että lipputuotteiden hintoja nostetaan 0,30 eurolla matkaa kohden heinäkuun alussa. Päätöksen taustalla on joukkoliikenteen järjestämisen kasvavat kustannukset.
Noususta huolimatta Liftin hinnat ovat edelleen Suomen edullisimpien joukossa. Jatkossa aikuisen kertamatkan hinta A-vyöhykkeellä on 2,10 € ja käteisellä 2,60 €. Muutos vaikuttaa myös vuorokausilippujen hintoihin. Esimerkiksi aikuisen 30 vuorokauden lippu on jatkossa 57,10 €. Lippujen uudet hinnat päivitetään kesän aikana Bussiliput ja myyntipisteet -sivulle.
Tavoitteena on pystyä kattamaan kasvaneet menot ja turvata joukkoliikenteen toiminta myös tulevaisuudessa. Samalla muutos on valmistautumista tulevaan sopimuskauteen, joka alkaa vuonna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pertti HälliläLiikennepäällikköKuntatekniikkaPuh:+358405813150pertti.hallila@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Liftis sommartidtabeller träder i kraft 1.6 – priserna på bussbiljetter höjs under sommaren29.5.2026 10:19:18 EEST | Pressmeddelande
Sommartidtabellerna för Vasaregionens kollektivtrafik Lifti gäller 1.6–2.8.2026. Priserna på alla biljettprodukter höjs med 0,30 euro per resa från och med 1.7.
Radhustomter kan sökas i Gamla hamnen28.5.2026 14:52:34 EEST | Pressmeddelande
För byggföretag erbjuds tre radhustomter i Vasa på bostadsområdet Gamla hamnen, som är ett naturnära och växande område cirka fem kilometer från Vasa centrum. Byggandet på tomterna kan inledas direkt.
Rivitalotontteja haettavissa Vanhan Sataman alueella28.5.2026 14:51:23 EEST | Tiedote
Rakennusliikkeille on tarjolla kolme rivitalotonttia Vaasassa Vanhan Sataman asuinalueella, joka on luonnonläheinen ja kehittyvä alue noin viiden kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Rakentaminen tonteille on mahdollista aloittaa heti.
Vasa stad flygfotograferar områden med drönare27.5.2026 10:19:36 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad utför drönarflygningar under våren, sommaren och hösten över olika delar av staden. Datamaterial som samlats in från luften används för kartläggning och för identifiering av värmeläckor i byggnader.
Vaasan kaupunki ilmakuvaa alueita drooneilla27.5.2026 10:19:02 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki tekee drooni-lentoja kevään, kesän ja syksyn aikana eri puolilla kaupunkia. Ilmasta kerättyä aineistoa käytetään kartoitukseen ja rakennusten lämpövuotojen tunnistamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme