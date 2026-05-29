Vaasan kaupunki - Vasa stad

Liftin kesäaikataulut astuvat voimaan 1.6. – bussilippujen hinnat nousevat kesän aikana

29.5.2026 10:18:12 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan seudun joukkoliikenteen Liftin kesäaikataulut ovat voimassa 1.6.-2.8.2026. Kaikkien lipputuotteiden hinnat nousevat 0,30 eurolla matkaa kohden 1.7. alkaen.

Henkilö, jolla on farkut ja valkoiset lenkkarit, on astumassa Liftin bussiin.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Joukkoliikenteen kesän aikataulut ovat voimassa 1.6. alkaen. Kesän ajaksi bussien aikataulut muuttuvat hieman, koska lomakausi vähentää bussimatkustamista ja matkustaminen painottuu eri vuorokaudenaikoihin. Tarkista voimassa olevat aikataulut Liftin nettisivulta.

Kesän poikkeusaikataulut:

  • juhannusaattona 19.6.2026 lauantaivuorot klo 14 saakka
  • juhannuspäivänä 20.6.2026 ei liikennettä

Bussilippujen hinnat nousevat

Joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 13.5.2026, että lipputuotteiden hintoja nostetaan 0,30 eurolla matkaa kohden heinäkuun alussa. Päätöksen taustalla on joukkoliikenteen järjestämisen kasvavat kustannukset.

Noususta huolimatta Liftin hinnat ovat edelleen Suomen edullisimpien joukossa. Jatkossa aikuisen kertamatkan hinta A-vyöhykkeellä on 2,10 € ja käteisellä 2,60 €. Muutos vaikuttaa myös vuorokausilippujen hintoihin. Esimerkiksi aikuisen 30 vuorokauden lippu on jatkossa 57,10 €. Lippujen uudet hinnat päivitetään kesän aikana Bussiliput ja myyntipisteet -sivulle.

Tavoitteena on pystyä kattamaan kasvaneet menot ja turvata joukkoliikenteen toiminta myös tulevaisuudessa. Samalla muutos on valmistautumista tulevaan sopimuskauteen, joka alkaa vuonna 2027.

Avainsanat

vaasan kaupunkijoukkoliikenneliftipaikallisliikenne

Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye