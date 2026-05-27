HSY:n hallituksen päätökset 29.5.2026 – saneerausvelka hallintaan uudella investointiohjelmalla
29.5.2026 10:30:48 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2027–2046. Hyväksytyt ohjelmat viedään lausunnoille jäsenkuntiin. Hallitus päätti myös hyväksyä vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelman.
Hallitus päätti hyväksyä Espoon Maarinsolmun vesihuollon saneerauksen ja johtosiirtojen hankesuunnitelman ja hankkia valurautaiset vesijohtoputket ja putkiosat Saint-Gobain Finland Oy PAM:lta.
Hallitus sai tiedoksi pääkaupunkiseudun vuoden 2025 Ilmanlaadun ja ennakkotiedot kasvihuonekaasupäästöistä sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) seurantakatsauksen vuodelta 2025. Hallitus sai tiedoksi lisäksi HSY:n osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2026 sekä omistajaohjaukselle annettavan kvartaaliraportin tammi-maaliskuulta 2026.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
