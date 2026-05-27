HSY:n hallituksen päätökset 29.5.2026 – saneerausvelka hallintaan uudella investointiohjelmalla

Jukolan viesti 2028 suunnistetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kupeessa 27.5.2026 08:55:01 EEST | Tiedote

Kesällä 2028 Espoossa ja Kirkkonummella, Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen läheisyydessä järjestetään yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista, Venlojen ja Jukolan viesti. Maailman suurimman suunnistusviestitapahtuman aikana HSY tuo tunnetuksi ekoteollisuuskeskuksen monipuolista ja modernia jätehuollon ja kiertotalouden keskittymää, jossa käsitellään muun muassa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kodeista kerätty biojäte. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja järjestäjäseura Espoon Suunta ry allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 7.5.2026.