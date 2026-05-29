Keski-Suomen hyvinvointialue

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi haki 60 henkilöä

29.5.2026 10:02:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtajan virkaan tuli 60 hakemusta. Virka oli haettavana 7.5.–27.5.

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualuejohtaja vastaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluasumisesta, kotihoidosta ja muista kotiin tuotettavista palveluista sekä asiakasohjauksesta. Vastuualueen vuosibudjetti on noin 400 miljoonaa euroa. Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluissa työskentelee noin 3 000 ammattilaista.

Seuraavaksi valintaprosessi etenee haastatteluihin.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtajan virkaa hakeneet

Estola Päivi

Haapakorva Marja-Liisa

Hakala Taina

Halonen Ulla

Heikkinen Tiina

Heikkinen Peija

Heiskanen Päivi

Heletoja Taija

Ilmoniemi Mira

Jaskari Susanna

Jayangani Charithra

Kivimäki Katja

Koskenlaine Sirpa

Kuismin Annukka

Kurikkala Piia

Lastumäki Maarit

Laukkanen Emilia

Laurila Marja

Lehtinen Katja

Leväpelto Kirsi

Malassu Teija

Meriniitty Marianne

Mustajoki Sanna

Mäkitalo-Rauma Minna

Määttä Hanna

Niemelä Katriina

Niemi Merja

Nivala Johanna

Noso Marika

Nyman Saila

Paalanen Anu

Pajari Niina

Pappinen Miia

Patronen Mari

Piirainen Johanna

Päivinen Tuula

Ranta-Ylitalo Talvikki

Sandell Tanja

Saukoniemi Mari

Siitonen Tiina

Sipilä Sanna

Sipola Kirsi

Sironen Elina

Sundman Moona

Suvala Sari

Tarvainen Mirka

Tynkkynen Elina

Vallittu Kirsi

Valta Jenni

Vatanen Lahja-Elina

Vettenranta Jaana

Virmajoki Maiju

Voutilainen Hanna

Westerlund Kita

Lisäksi 6 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Lisätietoja:

  • hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela, p. 050 442 0455
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 (vuosilomalla)

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.5.2026 03:06:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

