Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi haki 60 henkilöä
29.5.2026 10:02:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtajan virkaan tuli 60 hakemusta. Virka oli haettavana 7.5.–27.5.
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualuejohtaja vastaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluasumisesta, kotihoidosta ja muista kotiin tuotettavista palveluista sekä asiakasohjauksesta. Vastuualueen vuosibudjetti on noin 400 miljoonaa euroa. Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluissa työskentelee noin 3 000 ammattilaista.
Seuraavaksi valintaprosessi etenee haastatteluihin.
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtajan virkaa hakeneet
Estola Päivi
Haapakorva Marja-Liisa
Hakala Taina
Halonen Ulla
Heikkinen Tiina
Heikkinen Peija
Heiskanen Päivi
Heletoja Taija
Ilmoniemi Mira
Jaskari Susanna
Jayangani Charithra
Kivimäki Katja
Koskenlaine Sirpa
Kuismin Annukka
Kurikkala Piia
Lastumäki Maarit
Laukkanen Emilia
Laurila Marja
Lehtinen Katja
Leväpelto Kirsi
Malassu Teija
Meriniitty Marianne
Mustajoki Sanna
Mäkitalo-Rauma Minna
Määttä Hanna
Niemelä Katriina
Niemi Merja
Nivala Johanna
Noso Marika
Nyman Saila
Paalanen Anu
Pajari Niina
Pappinen Miia
Patronen Mari
Piirainen Johanna
Päivinen Tuula
Ranta-Ylitalo Talvikki
Sandell Tanja
Saukoniemi Mari
Siitonen Tiina
Sipilä Sanna
Sipola Kirsi
Sironen Elina
Sundman Moona
Suvala Sari
Tarvainen Mirka
Tynkkynen Elina
Vallittu Kirsi
Valta Jenni
Vatanen Lahja-Elina
Vettenranta Jaana
Virmajoki Maiju
Voutilainen Hanna
Westerlund Kita
Lisäksi 6 hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.
Lue lisää:
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluille haetaan vastuualuejohtajaa (tiedote 7.5.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-ja-vammaisten-palveluille-haetaan-vastuualuejohtajaa
Lisätietoja:
- hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela, p. 050 442 0455
- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 (vuosilomalla)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.5.2026 03:06:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:52:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo; keskisuuri, korvenkyläntie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurelle maastopalotehtävälle Korvenkyläntielle Jämsään. Kohteessa sammutustyöt käynnissä. Paloalueen koko noin. 1 hehtaari. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:28:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Paavonkuja, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Paavonkujalle Laukaaseen. Kohteessa palo saanut alkunsa saunatilasta, mutta ei päässyt leviämään muihin tiloihin. Hälytyksen sai 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:12:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo, Pieni, Kalliosaari, Petäjävesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen savuhavainto tehtävälle Petäjäveden kalliosaareen. Saaressa pieni maastopalo, sammutustyöt käynnissä. Paloalue muutama aari. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.5.2026 17:30:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Laukaassa. Omakotitalon pihavarasto tuhoutui ja tuli levisi maastoon noin 200m² alueelle. Sammutustoimenpiteet kestävät arviolta 18.30 saakka. Syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla on seitsemän pelastusyksikköä. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme