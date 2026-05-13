Parainen näyttää mallia digitalisaatiossa
29.5.2026 10:08:41 EEST | Paraisten kaupunki | Artikkeli
Digitalisaatio ja teknologian kehitys ottavat harppauksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tekoälyn käytön yleistyessä, on digitaalisten ratkaisujen ymmärtäminen ja osaaminen arvokasta valuuttaa, johon Paraisilla kannustetaan nuoresta pitäen.
Kaikki alkaa jo peruskoulusta. Tämä taitaa olla itsestäänselvä asia oli kyseessä sitten lukeminen, kirjoittaminen taikka kimurantit matemaattiset yhtälöt. Kehittyvä ja digitalisoituva yhteiskunta vaatii kuitenkin jo yhä nuorempia kansalaisia kouluttautumaan myös digitaalisen ympäristön koukeroihin. Siksi Paraisten kouluilla on ollut jo hyvän tovin tarkat suunnitelmat modernin oppimisympäristön luomiseksi. Sivistyspuolen atk-suunnittelija Sebastian Ducander valottaa opinpolkujemme digiratkaisuja.
– Paraisilla meillä on it-pedagogi, jonka vastuulla on ohjata sekä oppilaita että opettajia digitaalisten apuvälineiden ja digitaalisten oppimisympäristöjen pedagogisessa käytössä. It-pedagogi koordinoi yhdessä it-yksikön kanssa tietokoneiden hankintaa kouluille sekä tablettien hankintaa varhaiskasvatukseen, Ducander kertoo.
Paraisten kouluilla on oma digitaalinen oppimispolku, Paraisten digipolku. Se ulottuu aina varhaiskasvatuksesta 9. luokalle. Digipolku on jaettu kolmeen osaan: medialukutaitoon, digitaaliseen osaamiseen ja ohjelmointiin.
Digipolun puitteissa opettajat vastaavat medialukutaidon opettamisesta ja digitaalisesta osaamisesta, kun taas it-pedagogi vastaa ohjelmoinnista. It-pedagogi vierailee kaikissa peruskoulun luokissa ohjelmoimassa yhdessä oppilaiden kanssa. Luokilla 3–8 opetellaan lohko-ohjelmointia eri vaikeustasoilla.
– 9. luokalla siirrytään tekstipohjaiseen ohjelmointiin. Ohjelmoimme kaksi tuntia per luokka vuosittain, Ducander kertoo
Kaluston puolesta Paraisilla on käytössä 1:1-malli kouluissa. Tämä tarkoittaa, että jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen tietokoneensa ja jokaisella opettajalla on oma tietokone työvälineenään. Lisäksi käytössä on useita digitaalisia oppimateriaaleja ja oppimissovelluksia vuosiluokasta riippuen.
– Varhaiskasvatuksessa suhde on hieman pienempi niin, että yhtä tablettia jakaa kolme lasta, Ducander avaa.
Data ajaa hallinnon toimintaa
Digitalisaatio on tärkeä osa myös kaupungin hallinnon kehittämistä. Paraisten kaupungin talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroosin mukaan saaristokaupungissa vallitsee määrätietoinen ilmapiiri automaatioon ja digitalisaatioon liittyen.
– Työskentelemme määrätietoisesti ja kehittämisorientoituneesti digitalisaation ja automaation parantamiseksi ja laajentamiseksi kaupungin prosesseissa ja palveluissa, Palmroos toteaa.
Digitalisaatio ja automaatio mahdollistavat sen, että kaupungin resursseja voidaan käyttää tehokkaasti samalla kun saavutetaan nykypäivän modernilta kaupungilta edellytettävä sulavuus. Digitalisaatio tekee myös kaupungin palveluista helpommin saavutettavia kaikille niitä tarvitseville, ajasta ja paikasta riippumatta.
Kaupungin hallinnon IT-ratkaisut ovat viime vuosina ottaneet suuria harppauksia eteenpäin, eikä tahti näytä hidastuvan. Digitaalisten prosessien ja automaation käytön jatkuva kehittäminen antaa kaupungille paremmat lähtökohdat päätöksentekoon ja palveluiden tuottamiseen.
Palmroos kertoo, että perjantaina kaupunki osallistuu tapahtumaan, jossa hän esittelee muille Suomen kunnille kaupungin digitaalisen johtamisjärjestelmän käyttöä.
– Paraisten kaupungilla on ilo tulla pyydetyksi kertomaan muille kunnille ja ohjelmistotoimittajille siitä, miten toteutamme näitä asioita omassa kaupungissamme – se on aina yhtä mukavaa, Palmroos toteaa.
Petra PalmroosTalous- ja hallintojohtajaPuh:+358408397170petra.palmroos@pargas.fi
