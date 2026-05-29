Stansvikinkallion uudesta kaavasta päätöksiä

Laajasalon Kruunuvuorenrannassa sijaitseva Stansvikinkallio on ollut viime vuosina luontoon liittyvien kiistojen kohteena. Uudessa kaavassa ehdotetaan, että metsäiselle alueelle suunniteltua rakentamista vähennetään merkittävästi. Ehdotus on keväällä esillä olleen luonnoksen mukainen.

Rakentamista vähennetty merkittävästi



Uusi asemakaava koskee niin sanotun Stansvikinkallion asemakaava-alueen itäosaa. Kaupunkiympäristölautakunnalle ehdotetaan, että valtaosa alueesta kaavoitetaan viher- ja virkistysalueiksi.

Uudelleen kaavoitetulle alueelle on suunnitteilla kuusi asuintaloa nykyisessä asemakaavassa olevan 27 talon sijaan. Taloihin tulisi asuntoja noin 250 asukkaalle, kun aiemmin on kaavailtu koteja 900 asukkaalle. Eteläisimmän talon kivijalkaan voisi tulla myös ravintola tai kahvila.

Uudet rakennukset olisivat korkeudeltaan kuusikerroksisia. Kaava-alueelle ei ehdoteta uusien katujen rakentamista, vaan talot on suunniteltu sellaisten katujen varsille, jotka ovat jo rakenteilla.

Kaavaratkaisussa on kiinnitetty erityisesti huomiota uhanalaisten luontotyyppien säilyttämiseen ja siihen, että luontoalue säilyy yhtenäisenä.

Luonnoksessa esitetään, että myös nykyinen kesämaja-alue puretaan ja ennallistetaan osaksi luontoa. Käytöstä poistuvan kesämaja-alueen laitaan suunnitellaan koira-aitausta, jolle on tarvetta Kruunuvuorenrannan ulkoilijamäärän kasvaessa.

Kaavasta saatiin palautetta keväällä



Kaava-alue on osa Kruunuvuorenrantaan rakennettavaa 13 000 asukkaan asuinaluetta. Kruunuvuorenrannan kaupat ja palvelut sijaitsevat tulevaisuudessa aivan kaava-alueen vieressä.

Uusi kaavoitus on perustunut vuoden 2021 kaupunkistrategiaan, jossa linjattiin, että Stansvikinkallion nykyinen asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Alueen luonnon haluttiin säilyvän laajemmin, kuin oli aiemmin suunniteltu.

Kaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä maalis–huhtikuun vaihteessa. Asukkailta saatiin tuolloin palautetta muun muassa verkkokyselyn kautta.

Suuressa osassa palautteita uusi suunnitelma nähtiin onnistuneena kompromissina ja selkeänä parannuksena aiempaan. Kiitosta sai erityisesti se, että rakentamisen määrää on vähennetty ja luontoarvoja on huomioitu aiempaa paremmin. Positiivisena nähtiin myös se, että suunnitelma osoittaa halua kuunnella asukkaita ja muuttaa aiempia ratkaisuja.

Kriittinen palaute painottui siihen, että monien mielestä metsäiselle alueelle ei tulisi rakentaa lainkaan. Lisäksi kritisoitiin yksittäisiä ratkaisuja, kuten koira-aitausten ja rantarakentamisen sijoittelua.

Kaavassa ei ehdoteta rakentamisen poistamista kokonaan, koska sillä olisi kielteisiä vaikutuksia muun muassa asuntotuotantotavoitteiden ja Kruunuvuorenrannan alueen rahoittamisen kannalta. Kyseessä on asumisen kannalta yksi vetovoimaisen Kruunuvuorenrannan parhaista paikoista.

Osa vastaajista piti rakentamisen vähentämistä liiallisena. He korostivat asuntotarvetta, alueen hyviä liikenneyhteyksiä ja palveluiden kehittymisen edellytyksiä.

Päätöksiä kesällä ja syksyllä



Kaupunkiympäristölautakunta aloittaa kaavaehdotusta koskevan päätöksenteon tiistaina 2. kesäkuuta.

Jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen, tarkistettu kaavaehdotus esitellään lautakunnalle syksyllä. Lopullisen päätöksen asemakaavasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.



