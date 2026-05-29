Kokoomuksen Kaunisto: Nyt se todella tapahtuu – Suomi kääntyy takaisin kasvuun

Bruttokansantuote kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia, mikä on selvästi Euroopan unionin keskiarvoa nopeampaa. Kasvua vauhdittivat viennin, investointien ja yksityisen kulutuksen vahvistuminen.

– Olemme eläneet poikkeuksellisen vaikeita aikoja. Korkojen nousu, rakentamisen kriisi, heikko kansainvälinen suhdanne ja turvallisuusympäristön muutokset ovat koetelleet suomalaisten uskoa tulevaisuuteen. Silti hallitus on pitänyt suunnan ja tehnyt johdonmukaisesti päätöksiä kasvun vahvistamiseksi. Nyt näemme ensimmäisiä merkkejä siitä, että työ alkaa vihdoin kantaa hedelmää, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto.

Kauniston mukaan kasvun taustalla eivät ole yksittäiset onnekkaat sattumat, vaan pitkäjänteinen politiikka, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa työnteon kannustimia, yritysten investointihalukkuutta ja Suomen kilpailukykyä.

– Monen suomalaisen usko on ollut koetuksella. Sen ymmärtää hyvin. Talous ei kuitenkaan käänny yhdessä yössä, vaan vaatii aikaa ja sitä, että uskallamme tehdä eri tavalla kuin ennen on tehty. Olemme tehneet nämä päätökset siksi, että Suomi voisi jälleen kasvaa, työllistää ja tarjota ihmisille enemmän mahdollisuuksia, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan tuoreet luvut antavat syytä varovaiseen optimismiin.

– Teemme tätä politiikkaa ihmisiä varten. Jokainen uusi investointi, työpaikka ja kasvava yritys tarkoittaa enemmän hyvinvointia suomalaisille. Pitkän epävarmuuden jälkeen on hienoa, että voimme sanoa suomalaisille: huominen voi yllättää myös hyvällä tavalla. Tänään siihen on aiempaa enemmän syytä uskoa, Kaunisto sanoo