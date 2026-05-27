Keusoten aluevaltuusto hyväksyi useita hyvinvointisuunnitelmia vuosille 2026–2030

Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman, vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2030. Suunnitelmien tavoitteena on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja yhdenvertaisuutta koko Keusoten alueella.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa painottuvat kotona asumisen tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yksinäisyyden vähentäminen. Vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmassa keskeisiä tavoitteita ovat osallisuuden vahvistaminen, saavutettavat palvelut sekä sujuvat palveluketjut. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa korostuvat varhainen tuki, mielenterveyden vahvistaminen sekä turvallinen kasvu- ja opiskeluympäristö.

Aluevaltuusto hyväksyi myös alueellisen neuvolasuunnitelman vuosille 2026–2030. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä turvata oikea-aikaiset ja saavutettavat neuvolapalvelut koko alueella. Lisäksi hyväksyttiin alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma vuosille 2026–2030, jossa painotetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kokouksessa aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja päätti hyväksyä hakemuksen alijäämän kattamisen pidentämisestä vuoteen 2029 mennessä. Tästä huolimatta alijäämien kattaminen vuoteen -29 mennessä edellyttää 81 miljoonan euron säästöt.