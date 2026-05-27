Keusoten aluevaltuusto hyväksyi useita hyvinvointisuunnitelmia vuosille 2026–2030
29.5.2026 10:17:25 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui torstaina 28.5.2026 Mäntsälässä. Kokouksessa hyväksyttiin useita alueellisia hyvinvointisuunnitelmia, jotka ohjaavat palvelujen kehittämistä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä tulevina vuosina. Lisäksi aluevaltuusto käsitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja hakemuksen alijäämän kattamiseksi.
Aluevaltuusto hyväksyi alueellisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman, vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2030. Suunnitelmien tavoitteena on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja yhdenvertaisuutta koko Keusoten alueella.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa painottuvat kotona asumisen tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yksinäisyyden vähentäminen. Vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmassa keskeisiä tavoitteita ovat osallisuuden vahvistaminen, saavutettavat palvelut sekä sujuvat palveluketjut. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa korostuvat varhainen tuki, mielenterveyden vahvistaminen sekä turvallinen kasvu- ja opiskeluympäristö.
Aluevaltuusto hyväksyi myös alueellisen neuvolasuunnitelman vuosille 2026–2030. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä turvata oikea-aikaiset ja saavutettavat neuvolapalvelut koko alueella. Lisäksi hyväksyttiin alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma vuosille 2026–2030, jossa painotetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
Kokouksessa aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja päätti hyväksyä hakemuksen alijäämän kattamisen pidentämisestä vuoteen 2029 mennessä. Tästä huolimatta alijäämien kattaminen vuoteen -29 mennessä edellyttää 81 miljoonan euron säästöt.
– Aluevaltuuston ensimmäinen toimintavuosi on sisältänyt paljon perehtymistä hyvinvointialueen tilanteeseen ja yhteisen ymmärryksen kasvattamista. Kiitän valtuustoa hyvästä yhteistyön tunnelmasta ja päätöksentekokyvystä hyvinvointialueen ja sen asukkaiden parhaaksi, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirja VitikkaAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Nyt se tapahtuu - Keusoten ensimmäiset yksiköt siirtyivät Googleen27.5.2026 17:06:04 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) konsernipalvelut ovat siirtyneet Google Workspaceen - ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa. Samalla käyttöön tulevat modernit työkalut yhteistyöhön, viestintään ja tiedonhallintaan sekä tekoäly koko organisaation käyttöön. Kyse ei ole vain järjestelmävaihdosta, vaan uudenlaisesta tavasta tehdä töitä.
Keusoten toimintaa arvioitu: taloutta, henkilöstön jaksamista ja ostotoimintaa on parannettava22.5.2026 13:49:56 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) tarkastuslautakunta on hyväksynyt vuosittaisen arviointiraportin, jossa käydään läpi, miten hyvinvointialue on onnistunut tehtävässään vuonna 2025. Raportissa nostetaan esiin sekä onnistumiset että asiat, joihin tarvitaan parannuksia.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanosta20.5.2026 08:25:20 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on kokouksessaan 19.5.2026 hyväksynyt yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja päättänyt neuvottelujen toimeenpanosta.
Keusoten hoitotarvikkeiden digitilaus on siirtynyt OmaKeusoteen19.5.2026 09:31:21 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) hoitotarvikkeiden digitaalinen tilaus tehdään 19.5. alkaen OmaKeusote-sovelluksessa. Uudistus tuo mukanaan uuden mahdollisuuden: tilauksen yhteydessä asiakas voi tarvittaessa kysyä Keusoten ammattilaisilta lisätietoja hoitotarvikkeista tai ohjeita niiden käyttöön. Digiasioinnin lisäksi hoitotarvikejakelun puhelinasiointi palvelee jatkossakin tuttuun tapaan.
Aluehallitus käsitteli allianssihankintaa ja alueellisia hyvinvointisuunnitelmia13.5.2026 09:17:21 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 12.5.2026 avosairaanhoidon ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa allianssimallilla sekä alueellisia hyvinvointisuunnitelmia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme