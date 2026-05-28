Kansainväliset matkailijat kiinnostuneita Suomen vesistöistä – suurin este on tiedon puute

29.5.2026 12:36:16 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Boating Finland -hankkeen toteuttama tuore matkailijatutkimus paljastaa, että vaikka Suomi nähdään houkuttelevana kohteena, moni potentiaalinen matka tyssää englanninkielisen tiedon ja palveluiden vaikeaan löydettävyyteen.

Kansainvälisten matkailijoiden mielikuvissa Suomi näyttäytyy ennen kaikkea luonnonläheisenä ja rauhallisena vesistömatkailukohteena.

Boating Finland -hankkeen boot Düsseldorf 2026 -messuilla toteuttaman tutkimuksen mukaan peräti 80 prosenttia vastaajista pitää Suomea vähintään melko kiinnostavana vesistömatkailukohteena. Suomen vetovoima perustuu erityisesti puhtaaseen luontoon, järviin, saaristoon sekä rauhaan. Myös mökki- ja saunakulttuuri kiinnostavat kansainvälisiä vieraita.

Vaikka kiinnostus on suurta, kesämatkailu Suomeen on edelleen selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Visit Finlandin tilastojen mukaan Pohjoismaihin tulevista kansainvälisistä matkustajista Suomen valitsee kesällä vain kahdeksan prosenttia, kun taas talvella Suomen osuus on 29 prosenttia.

– Tiedon puute on suurin kynnys. Tutkimuksessamme selvisi, että suurin este matkustuspäätökselle on tiedon puute ja siitä kumpuava epävarmuus, sanoo Boating Finland -hankkeen projektipäällikkö Antti Jylhä.

Keskieurooppalaiset vesistömatkailijat kaipaavat tarkempaa tietoa muun muassa:

  • vesistöreiteistä ja satamapalveluista
  • venevuokrausmahdollisuuksista, joiden verkkosivut ovat usein saatavilla vain suomeksi
  • käytännön seikoista, kuten veneilyluvista ja kalastusluvista.

– Kiinnostusta on osattu jo herättää, mutta pelkkä kiinnostus ei konkretisoidu matkustuspäätökseen tiedonpuutteen tuoman epävarmuuden vuoksi. Erityisesti englanninkielisen tiedon saatavuuden kehittäminen on kriittinen tekijä, jos Suomi haluaa nousta kansainvälisesti tunnetuksi vesistömatkailukohteeksi, Jylhä toteaa.

Tutkimusraportti ja lisätietoja

Lue lisää hankkeen asiantuntijoiden blogikirjoituksesta  tai lataa koko tutkimusraportti (pdf).

Tutkimus toteutettiin Boating Finland -hankkeen ja Visit Lahden yhteisosastolla maailman suurimmilla veneilyalan messuilla boot Düsseldorfissa 17.–25.1.2026. Kyselyyn vastasi 215 keskieurooppalaista vesistömatkailusta kiinnostunutta kävijää.

Suomen veneteollisuus ja vesistömatkailu nousuun tutkimusyhteistyön avulla (Boating Finland) -hanke käynnistyi toukokuussa 2025 ja päättyy elokuussa 2028. Sitä rahoittavat Innovaatiorahoituskeskus Business Finland yli 1,5 miljoonalla eurolla ja veneily- ja matkailualan yritykset yhteensä lähes 200 000 eurolla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Boating Finland -hanke

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Suomen veneteollisuus ja vesistömatkailu nousuun tutkimusyhteistyön avulla (Boating Finland) on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on lisätä kansainvälistä kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävyyttä suomalaiseen veneteollisuuteen ja vesistömatkailuun.

