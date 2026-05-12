Gigantti palasi Porvooseen kahden kuukauden tauon jälkeen – avajaiset keräsivät satojen metrien jonon
29.5.2026 13:16:20 EEST | Gigantti | Tiedote
Uusi Gigantti avattiin Porvoon Kuninkaanportissa komeasti 28. toukokuuta. Alle kahdessa kuukaudessa rakennettu myymälä keräsi avajaispäivänä runsaasti asiakkaita, ja parhaimmillaan oven edessä jonotettiin satojen metrien matkalla. Avajaismenestys ja asiakkaiden iloiset palautteet antavat vankat lähtökohdat tulevaan.
Porvoon Kuninkaantie 1:n eteen alkoi kerääntyä asiakkaita jo varhain torstaiaamuna. Ensimmäinen saapui jonoon kello kuuden aikaan, ja avajaispäivän aikana uusi myymälä houkutteli runsaasti porvoolaisia tutustumaan Gigantin paluuseen paikkakunnalle.
– Avajaispäivä ylitti odotuksemme. Porvoo on meille tärkeä paikkakunta, ja edellisen myymälän sulkemisen jälkeen halusimme palata alueelle mahdollisimman nopeasti. Se vaati valtavan työn useilta giganttilaisilta ympäri Suomea. Lämmin kiitos asiakkaidemme ohella heille, kertoo Gigantin myymälätoimintojen johtaja Tero Lahti.
Porvoon uusi myymälä rakennettiin poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Valmistelut käynnistyivät huhtikuun alussa, ja myymälä avattiin alle kahdessa kuukaudessa.
– Tämä oli onnistunut uusi alku. Ensivaiheessa tavoitteena on kompakti ja tehokas täyden palvelun myymälä, joka pystyy reagoimaan herkästi paikallisten tarpeisiin. Jatkossa haluamme rakentaa Porvoossa pitkäjänteisesti alueen parasta elektroniikan ja kodinkoneiden palvelua.
Asiakkaat löysivät heti tiensä takaisin
Porvoon myymälän tavaratalopäällikkö Olli Reinikaisen mukaan avajaiset sujuivat erittäin jouhevasti, vilkkaasta kaupankäynnistä huolimatta.
– Päivä meni vauhdikkaasti, mutta erittäin hyvässä hengessä. Asiakkaat olivat iloisia, ja palautetta tuli paljon siitä, kuinka mukavaa oli saada Gigantti takaisin Porvooseen. Tunnelma oli koko päivän ajan todella positiivinen, Reinikainen kertoo.
Eniten avajaispäivänä liikkuivat puhelimet, kuulokkeet, imurit, televisiot ja mikroaaltouunit. Palvelusta huolehti kymmenhenkinen Gigantti-tiimi, joka vahvistuu lähiviikkoina vielä parilla osaajalla.
– Tiimimme teki upean työn ja valmistelut saatiin valmiiksi jopa päivän etuajassa. Nyt tärkeintä on jatkaa siitä mihin jäimme, ja tarjota porvoolaisille alueen parasta palvelua joka päivä, Reinikainen muistuttaa.
Gigantti Porvoon avajaiset tarjouksineen jatkuvat vielä loppuviikon ajan. Valikoimaa riittää, ja hyviä kampanjoita on luvassa pitkin kesää.
Tero LahtiGigantti Oy Ab / Myymälätoimintojen johtajaPuh:+358 40 717 7996tero.lahti@gigantti.fi
Gigantti tarjoaa asiakkaille enemmän palvelua, valinnanvaraa ja ratkaisuja kodinelektroniikkaan.
Meillä työskentelee yli 1 000 giganttilaista myymälöissä, verkkokaupassa, yritysmyynnissä, asiakaspalvelussa ja logistiikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Olemme osa norjalaista Elkjøp-konsernia, joka kuuluu brittiläiseen Currys plc -yhtiöön.
Tutustu meihin: gigantti.fi
