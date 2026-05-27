Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 23

Viikolla 23 päällystyskohteena olevia teitä:

Mt 12667 Narvijärvi, Rauma

Mt 213 Hirvikoski-Loimaa, Loimaa

Mt 12082 Kemiö-Torsbole, Kemiönsaari

Mt 1241 Santamala-Killainen, Nousiainen

Päällystystä valmistelevia töitä:

Mt 2101 Vampula – Myllykylä, Huittinen

jalankulku- ja pyöräilyväylä 72101 Vampula, Huittinen

Mt 13169 Merikarvian keskusta, Merikarvia

jalankulku- ja pyöräilyväylä 83169 Kauppatie, Merikarvia

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja: