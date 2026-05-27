Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 23
29.5.2026 14:33:45 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 23 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Loimaalla, Kemiönsaaressa ja Nousiaisissa. Satakunnan kohteet sijaitsevat Raumalla, Merikarvialla ja Huittisissa.
Viikolla 23 päällystyskohteena olevia teitä:
- Mt 12667 Narvijärvi, Rauma
- Mt 213 Hirvikoski-Loimaa, Loimaa
- Mt 12082 Kemiö-Torsbole, Kemiönsaari
- Mt 1241 Santamala-Killainen, Nousiainen
Päällystystä valmistelevia töitä:
- Mt 2101 Vampula – Myllykylä, Huittinen
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72101 Vampula, Huittinen
- Mt 13169 Merikarvian keskusta, Merikarvia
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 83169 Kauppatie, Merikarvia
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777
