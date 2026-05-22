Suomen naiset kohtaavat Espanjan EM-sarjan ratkaisupelissä
29.5.2026 12:37:12 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten jenkkifutismaajoukkue kohtaa lauantaina Espanjan EM-sarjan lohkovaiheen päätösottelussa. Voitto hallitsevasta Euroopan mestarista toisi elokuussa pelattavan EM-loppuottelun varmasti Suomen kotikentälle Myyrmäkeen.
Suomen naiset matkustavat perjantaina Espanjan Zaragozaan EM-sarjan lohkovaiheen päätöspeliinsä. Kaksi edellistä otteluaan voittanut Suomi voi lauantaina varmistaa sekä paikan loppuottelussa että kotiedun mestaruusotteluun.
Suomi avasi EM-sarjan vahvasti voittamalla Saksan (21–7) ja Iso-Britannian (3–6 ja) viime kesänä pelatuissa maaotteluissa. Edellisen EM-sarjan pronssimitaleita puolustava Suomi lähtee alkusarjan ratkaisupeliin osin uudistuneella joukkueella ja vahvasti revanssi mielessään. Espanja yllätti Suomen joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Vantaalla 2023 lukemin 0–12. Jos Suomi voittaa Espanjan lauantaina pelaavat Suomen naiset varmasti EM-loppuottelussa elokuussa
Suomen päävalmentaja Samu Juppo muistaa vuoden 2023 karvaan tappion mielessään, olihan kyseessä hänen debyyttinsä Suomen naisten maajoukkueen ruorissa:
-Odotan ottelusta tulevan todella tiukan kamppailun. Espanja on hallitseva mestari ja viime EM-sarjassa hävisimme heille kotiottelussa. Tulevassa ottelussa lähdetään hakemaan revanssia tuohon.
Espanjan päävalmentaja Manuel Ibáñez antaa tunnustusta Suomelle yhtenä Euroopan johtavista jenkifutismaista, mutta uskoo että uudistunut joukkue kykenee taistelemaan voitosta yhtä kovimmista vastaan:
-Ottelu Suomea vastaan on meille paljon enemmän kuin vain yksi kansainvälinen kohtaaminen. Kyseessä on mahdollisuus taistella paikasta Euroopan mestaruusottelussa yhtä naisten amerikkalaisen jalkapallon vahvinta ja arvostetuinta maata vastaan. Suomella on pitkä perinne tässä lajissa ja valtavasti kansainvälistä kokemusta, joten tiedämme, että edessä on erittäin vaativa haaste.
Alkusarjan päätöskierroksen toisessa ottelussa sunnuntaina vastakkain asettuvat Saksa ja Iso-Britannia
Amerikkalaisen jalkapallon naisten Euroopan mestaruudesta pelataan nyt neljättä kertaa. Suomi valloitti mestaruuden kahdessa ensimmäisessä turnauksessa 2015 ja 2019. Vuonna 2023 päättyneessä sarjassa Suomi otti pronssia.
EM-sarjan ratkaisuottelu Espanja – Suomi pelataan Espanjan Zaragozassa lauantaina 30. toukokuuta.
Ottelu potkaistaan vauhtiin klo 18:00 ja se tarjoillaan suorana striiminä Espanjan liiton Youtube-kanavalla: https://youtube.com/live/9vwH9qzp-e4?feature=share
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
