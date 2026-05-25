Kesäkirjoja ja tiramisua Kuopion torilla 26.6.
29.5.2026 12:46:40 EEST | Karisto | Tiedote
Hyvää mieltä ja herkkuja on tarjolla kesäkuun lopussa Kuopiossa, kun kirjailijat Minna Haapasalo ja Kirsi Pehkonen keskustelevat tämän kesän uutuusviihdekirjoistaan kahvila La Dolce Vitassa.
Mikä: Kesäkirjoja ja tiramisua -tapahtuma
Milloin: Pe 26.6. klo 14-16
Missä: Kuopion torilla kahvila La Dolce Vita @ladolcevitadikuopio
Tarjolla kahvia ja tiramisua, myynnissä uutuuskirjoja tarjoushintaan.
Minna Haapasalo: Puutarhasalaisuuksia
Minna Haapasalon viisas viihderomaani naurattaa, liikuttaa ja saa katsomaan arjen kaaosta uusin silmin. Uusien alkujen koti -sarjan toisessa osassa Salla Toivola tasapainoilee perheen, työn ja haaveidensa ristiaallokossa. Mutkikkaiden ihmissuhteiden ja puutarhanhoidon lisäksi Sallan kesää värittää kotipihan omenapuun alta löytynyt alaston taiteilijaherra.
Kirsi Pehkonen: Rahaa ja roskaa
Kirsi Pehkosen kirjassa Rahaa ja roskaa erikoinen työkeikka vie Siru Valppaan tilanteisiin, joissa rautakin sulaa. Etsintätoimistoa pyörittävä Siru jäljittää romaanissa käteistä rahaa, ja pian hän epäilee sotkeutuneensa laittomiin puuhiin. Teos jatkaa Siru Valpas -sarjaa, jossa ystävyyssuhteet ovat lujia ja miessuhteet kevyitä.
Tervetuloa nauttimaan ja ilahtumaan hyvänmielen hetkestä!
Kirjailijat antavat myös haastatteluja.
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
