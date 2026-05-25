Kesäkirjoja ja tiramisua Kuopion torilla 26.6.

Mikä: Kesäkirjoja ja tiramisua -tapahtuma

Milloin: Pe 26.6. klo 14-16

Missä: Kuopion torilla kahvila La Dolce Vita @ladolcevitadikuopio

Tarjolla kahvia ja tiramisua, myynnissä uutuuskirjoja tarjoushintaan.

Minna Haapasalo: Puutarhasalaisuuksia

Minna Haapasalon viisas viihderomaani naurattaa, liikuttaa ja saa katsomaan arjen kaaosta uusin silmin. Uusien alkujen koti -sarjan toisessa osassa Salla Toivola tasapainoilee perheen, työn ja haaveidensa ristiaallokossa. Mutkikkaiden ihmissuhteiden ja puutarhanhoidon lisäksi Sallan kesää värittää kotipihan omenapuun alta löytynyt alaston taiteilijaherra.

Kirsi Pehkonen: Rahaa ja roskaa

Kirsi Pehkosen kirjassa Rahaa ja roskaa erikoinen työkeikka vie Siru Valppaan tilanteisiin, joissa rautakin sulaa. Etsintätoimistoa pyörittävä Siru jäljittää romaanissa käteistä rahaa, ja pian hän epäilee sotkeutuneensa laittomiin puuhiin. Teos jatkaa Siru Valpas -sarjaa, jossa ystävyyssuhteet ovat lujia ja miessuhteet kevyitä.

Tervetuloa nauttimaan ja ilahtumaan hyvänmielen hetkestä!

Kirjailijat antavat myös haastatteluja.