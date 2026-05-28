Lasten aliravitsemus uhkaa lisääntyä nopeasti Sudanissa
1.6.2026 02:01:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Tilanteen pelätään pahenevan lähikuukausien aikana. Yli kolme vuotta jatkunut sota on romahduttanut maataloustuotannon, varoittaa Pelastakaa Lapset.
Maatalous on elintärkeä elinkeino Sudanissa, sillä jopa 60–80 prosenttia väestöstä saa toimeentulonsa siitä. Pitkittynyt konflikti sekä kuivuus ja epäsäännölliset sateet ovat kuitenkin romahduttaneet tuotannon. Viljasadon ennustetaan pienenevän entisestään ennen tämän kuun kylvöjen alkamista.
Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan jo noin 19 miljoonaa ihmistä, eli kaksi viidestä sudanilaisesta, kärsii vakavasta ruokaturvattomuudesta. Jatkuva konflikti on aiheuttanut maailman suurimman pakolaiskriisin, pakottaen noin 14 miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa. Tämä on vaikeuttanut pääsyä viljelymaille, vaurioittanut infrastruktuuria ja kastelujärjestelmiä sekä aiheuttanut pulaa siemenistä, lannoitteista ja maatalousvälineistä.
Aliravitut lapset ruuhkauttavat ravitsemusklinikoita
Itäisessä Gedarefin osavaltiossa, jota aikoinaan kutsuttiin Sudanin vilja-aitaksi, vaikutukset näkyvät ylikuormitetuilla ravitsemusklinikoilla, joissa hoidetaan yhä useampia aliravittuja lapsia. Vuoden ikäinen Omer* on yksi noin 50 vauvasta, joita on hoidettu vakavan akuutin aliravitsemuksen vuoksi viimeisen kuukauden aikana Pelastakaa Lasten ravitsemusklinikalla. Henkilökunnan mukaan tapausmäärät kasvavat ja tilanteen odotetaan pahenevan entisestään.
Omerin äiti Reem*, 35, kertoo, että pojalla on ollut terveysongelmia syntymästä asti, mutta vakavaan akuuttiin aliravitsemukseen sairastuminen johtuu konfliktista. Viljely on vähentynyt ja ruokittavia on entistä enemmän. Väestönkasvu on ollut Gedarefissa nopeaa, kun pahimmillaan jopa miljoona ihmistä saapui alueelle paetessaan väkivaltaa maan pääkaupungissa Khartumissa. Se kasvatti Gedarefin väestömäärää kolmanneksella. Nyt alueella elää noin 200 000 sisäistä pakolaista.
Pelastakaa Lasten ravitsemusklinikan henkilökunnan mukaan viime vuonna yli 1 400 lasta hoidettiin vakavan akuutin aliravitsemuksen vuoksi, ja 38 lasta menehtyi nälkään liittyviin syihin. Tänä vuonna klinikalla on tähän mennessä hoidettu noin 200 lasta, joista kolme on kuollut, ja henkilöstö arvioi tapausmäärien kasvavan nopeasti niukan satokauden aikana ennen lokakuussa alkavaa sadonkorjuuta.
Yhä useampi lapsi jää ilman hoitoa
Sota on romahduttanut myös terveydenhuoltojärjestelmän. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 37 prosenttia Sudanin terveydenhuollon yksiköistä ei ole toiminnassa, ja kansainvälisen avun leikkaukset pakottavat sulkemaan terveyskeskuksia eri puolilla maata. Lisäksi Lähi-idän kriisi on häirinnyt tarvittavien lääkkeiden ja aliravitsemuksen hoidossa käytettävän ravintovalmisteen toimituksia sekä nostanut maanviljelyssä tarvittavan polttoaineen ja lannoitteiden hintoja.
– Sudanin lasten tilanne heikkenee entisestään konfliktin jatkuessa, ja se vaikuttaa miljooniin lapsiin. Alue, jonka pitäisi olla yksi maan tuottavimmista maatalousalueista, kamppailee nyt oman väestönsä ruokkimiseksi, ja perheet ovat joutuneet äärirajoille. Lapset saapuvat klinikoille vaarallisen aliravittuina, ja ilman kiireellistä apua heitä tulee lisää ennen kuin sadonkorjuu alkaa, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Mohamed Abdiladif.
– Kansainvälinen yhteisö ei voi kääntää katsettaan pois. Tarvitsemme kiireellisesti lisää rahoitusta sekä esteettömän pääsyn avun toimittamiseksi, jotta voimme turvata lapsille hengenpelastavaa ravintoa ja terveydenhoitoa, ennen kuin kriisi riistäytyy entistä pahemmin hallinnasta, Mohamed Abdiladif vetoaa.
Vain 22 prosenttia YK:n 2,9 miljardin dollarin humanitaarisen avun vetoomuksesta vuodelle 2026 on katettu. Pelastakaa Lapset korostaa kiireellistä lisärahoituksen tarvetta, jotta elintärkeä apu Sudanissa voi jatkua.
Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983 lähtien. Järjestö tarjoaa apua lapsille ja perheille, joita konfliktit, pakenemaan joutuminen, äärimmäinen köyhyys ja nälkä ovat koetelleet.
*Nimet on muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli ValoViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu
Kuvat
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Kongon demokraattinen tasavalta: Joka neljäs ebolaan kuollut on lapsi28.5.2026 09:42:00 EEST | Tiedote
Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolaan kuolleista vähintään neljännes on lapsia. Viruksen pelätään levinneen yhteisöissä kuukausia huomaamatta, ja tapausmäärien arvioidaan olevan selvästi virallisia lukuja suurempia. Pelastakaa Lapset kehottaa kiireellisiin toimiin lasten suojelemiseksi.
Pelastakaa Lapset ebolaepidemiasta: Olemme tilanteesta jäljessä – ilman yhteisiä ponnisteluja tämä kriisi pahenee19.5.2026 19:58:00 EEST | Tiedote
Kongon demokraattisessa tasavallassa kamppaillaan aikaa vastaan ebolaepidemian saamiseksi hallintaan. Romahtaneen terveydenhuollon myötä tauti havaittiin viiveellä ja keinot taudin leviämisen estämiseksi ovat rajalliset.
Ukrainan sodan aikana kuollut tai vammautunut jo yli 3 500 lasta – määrät kasvussa13.5.2026 20:06:49 EEST | Tiedote
Ukrainassa on kuollut tai vammautunut yli 3 500 lasta runsaat neljä vuotta sitten puhjenneen täysimittaisen sodan aikana.
Kysely: Valtaosa suomalaisista huolissaan konflikteista – lähes jokainen arvostaa avustusjärjestöjen työtä5.5.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
Sotien ja konfliktien lisääntyminen herättää suomalaisissa laajaa huolta, mutta luottamus avustusjärjestöihin säilyy vahvana. Pelastakaa Lasten tuoreen kyselyn mukaan 82 prosenttia on huolissaan sotien ja konfliktien lisääntymisestä, ja lähes yhdeksän kymmenestä (87 %) pitää järjestöjen työtä kriisialueilla tärkeänä. Noin kaksi kolmasosaa katsoo, että valtion tuki humanitaariselle työlle tulisi pitää vähintään nykyisellä tasolla.
Pelastakaa Lasten raportti: Somalian nälänhädästä 15 vuotta – maa uuden katastrofin edessä28.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Somaliassa perheet ovat uuden katastrofin edessä. Nälkä ja humanitaariset tarpeet ovat voimakkaassa kasvussa, kuivuus pahenee ja kansainvälinen apu on ennätyksellisen alhaisella tasolla, varoittaa Pelastakaa Lapset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme