Sähkönkäyttö huhtikuussa viime vuoden tasolla — teollisuus käytti sähköä vähemmän
1.6.2026 08:00:00 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Suomi käytti huhtikuun aikana sähköä 7,1 terawattituntia — hitusen enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Teollisuuden prosesseissa sähköä kului vähemmän, mutta muu kulutus kasvoi. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n sähkötilastosta.
Suomi käytti huhtikuussa sähköä 1,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Seitsemän terawattitunnin kulutus on tilastollisesti kuitenkin melko tavanomainen.
Teollisuuden kolmen terawattitunnin kulutus on hieman yli neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Teollisuuden sähkönkäyttö on riippuvaista suhdanteista. Tilastojen mukaan teollisuuden kuukausittainen sähkönkäyttö on ollut jo vuosia kolmen terawattitunnin tuntumassa.
Muu kulutus (4,1 TWh) kasvoi huhtikuussa vajaalla seitsemällä prosentilla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Muun kulutuksen kasvua selittävät sähkökattilat, datakeskukset ja sähköinen liikenne. Kiinteistöjen lämmityksen tarve sen sijaan vähenee huhtikuussa.
Tuonti laskussa — vesitilanne hankala
Sähköä tuotiin huhtikuun aikana reilu terawattitunti. Bruttotuonti oli 13 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Lähes kaikki tuontisähkö oli peräisin Ruotsista.
Nettotuonti — tuonnin ja viennin välinen erotus — oli huhtikuussa 0,8 terawattituntia. Se on kolmanneksen vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.
Vesivoimalaitosten sähkösaalis oli huhtikuun aikana laiha: alle yksi terawattitunti. Tämä on lähes 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kuivuus ja heikko vesitilanne vaikuttavat vesisähkön määrään. Yleensä huhtikuu on ollut kevättulvien vuoksi ohijuoksutusten aikaa. Tämä vuosi oli kuitenkin poikkeus.
Tammikuussa, helmikuussa ja huhtikuussa tuulisähköä tuotettiin tavanomaista vähemmän. Huhtikuun tuulivoimasaalis oli 1,6 terawattituntia — 6,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.
Lämpövoimalaitokset — erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset — vähentävät tuotantoaan kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa yhteistuotantosähköä tahkottiin 0,9 terawattituntia, mikä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.
Ydinsähköä tuotettiin huhtikuussa peräti 53,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Ydinsähkön tuotannossa (2,5 TWh) ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään dramaattista: viime vuonna osa laitoksista oli vuosihuollossa huhtikuussa, mikä vaikuttaa vertailuun.
Jonna Pasiasiantuntija, tilastotPuh:+358 44 510 6238jonna.pasi@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
