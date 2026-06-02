Apollon uutuus talvelle: Yhdistelmämatkat Thaimaahan
4.6.2026 08:00:00 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Apollomatkat laajentaa Thaimaan lomavalikoimaa yhdistelmämatkoilla, jotka mahdollistavat useamman kohteen kokemisen yhden loman aikana. Uudet matkat vastaavat yhä monipuolisempien lomien kasvavaan kysyntään.
Thaimaa on pitkään ollut suomalaisten suosikkikohteita – lämpö, valkoiset hiekkarannat ja monipuolinen ruokakulttuuri houkuttelevat matkailijoita vuodesta toiseen. Nyt Apollomatkat tuo valikoimaansayhdistelmämatkat, joiden avulla lomalla voi kokea useita eri kohteita. Vaihtoehtoja on tarjolla sekä kahden että kolmen viikon lomille.
– Monipuolisia elämyksiä tarjoavat lomat kiinnostavat yhä enemmän, ja yhdistelmämatkojen suosio kasvaa. Thaimaa tarjoaa valtavan kirjon erilaisia kokemuksia, joten olemme on hienoa tuoda yhdistelmämatkat vaihtoehdoksi myös tähän kohteeseen, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Suurkaupungista saarimaisemiin
Apollomatkojen uudet yhdistelmämatkat kattavat useita Thaimaan suosituimpia kohteita.
Bangkokin ja Hua Hinin yhdistelmässä urbaani syke, ostosmahdollisuudet, kattobaarit ja markkinat yhdistyvät rauhallisiin rantapäiviin. Kokonaisuus tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän kaupunkielämää ja rentoutumista.
Phuketin ja Khao Lakin yhdistelmä puolestaan tuo yhteen vilkkaan lomakeskuksen monipuolisen ravintola- ja yöelämän sekä Khao Lakin rauhallisemman tunnelman, pitkät rannat ja luontoelämykset.
Krabin alueella matkailija voi yhdistää Ao Nangin ja Koh Lantan. Ao Nang toimii tukikohtana retkille ja saarikierroksille, kun taas Koh Lanta tarjoaa rauhallisempaa lomatunnelmaa, rennot rantabaarit ja upeat auringonlaskut.
– Thaimaa on kontrastien maa. Yhdistelmämatkalla voi aloittaa loman aktiivisesti retkien ja elämysten parissa ja päättää sen rentoutuen rannalla. Näin yhdestä matkasta saa enemmän irti ja kokemuksia kertyy monipuolisemmin, Kontulainen kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
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