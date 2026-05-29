Tikkurilan vanhustenkeskus edennyt sisätöihin Vantaalla – keskukseen avautuu 146 uutta kotia ikääntyneille alkuvuodesta 2027
1.6.2026 08:05:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan Simonkylään nousevan uuden vanhustenkeskuksen rakennustyöt ovat edenneet jo pitkälle sisätöihin. Alkuvuodesta 2027 avautuva nelikerroksinen uudisrakennus tuo alueelle 146 uutta asukaspaikkaa ja vastaa kasvavaan ikääntyneiden asumis- ja hoivapalvelujen tarpeeseen.
Osoitteeseen Simontie 5 rakentuva uudisrakennus tulee muodostamaan Tikkurilan vanhustenkeskuksen yhdessä tontilla jo sijaitsevan Simonkylän vanhustenkeskuksen kanssa. Ensimmäiset asukkaat muuttavat keskukseen alkuvuodesta 2027.
Rakennuksen sisätyöt ovat jo pitkällä, ja myös piharakentaminen on käynnissä. Tilojen kalustaminen aloitetaan loppuvuodesta 2026. Rakentamisen etenemisen kunniaksi työmaalla juhlittiin perinteisiä harjannostajaisia toukokuun lopussa yhdessä kutsuvieraiden kesken.
Uusi ja nykyaikainen keskus mukautuu asukkaiden tarpeisiin
Tikkurilan vanhustenkeskuksen palveluntuottajana ja vuokralaisena tulee toimimaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Nelikerroksiseen uudisrakennukseen tulee asukaspaikkoja yhteensä 146, ja keskus tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista.
Vanhustenkeskuksen asunnot ja tilat on suunniteltu mukautumaan asukkaiden tarpeisiin. Asukas voi esimerkiksi aloittaa yhteisöllisen asumisen asiakkaana, mutta voinnin muuttuessa ja palvelutarpeen lisääntyessä siirtyä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaaksi.
– Asukas voi siis jatkaa asumista tutussa ympäristössä, samojen naapureiden ja henkilökunnan kanssa, eikä hänen tarvitse muuttaa toiseen hoivakotiin. Tämä tuo jatkuvuutta ja turvaa arkeen, kun rutiinit ja ympäristö säilyvät samoina, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hoiva-asumisen palvelualuejohtaja Armi Hyry.
Rakennuksessa hyödynnetään uudenlaista teknologiaa sujuvan arjen tukena. Lisäksi keskukseen tulee monikäyttöisiä oleskelu- ja monitoimitiloja sekä kulttuuri- ja terapiatiloja, jotka mahdollistavat asukkaiden yhteisöllisen ja monipuolisen elämän yhdessä alueen asukkaiden, läheisten, vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.
Simonkylän vanhustenkeskuksen asukkaat ja päivätoiminnan asiakkaat pääsevät myös hyödyntämään uuden keskuksen yhteistiloja, sillä rakennukset yhdistetään toisiinsa yhdyskäytävällä.
Rakentaminen edennyt aikataulussa ja budjetissa
VAV Palvelukodit Oy:n omistukseen tulevan vanhustenkeskuksen rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy. Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija on HIMLA Architects Oy.
– Vanhustenkeskuksen rakentaminen on edennyt aikataulussa ja erittäin hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken. Jo nyt kohteessa näkee, että tulossa on viihtyisät ja turvalliset tilat asukkaille sekä laadukkaat, kestävät ja kustannustehokkaat tilat tilaajalle ja hyvinvointialueelle tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen, kuvailee aluejohtaja Jarkko Pakkala Laptilta.
– Hienoa, että vanhustenkeskuksen rakentamisessa on päästy loppusuoralle. Yhteistyö Laptin ja hyvinvointialueen kanssa on sujunut erinomaisesti ja uskomme, että tilat vastaavat käyttäjän ja meidän odotuksiamme, VAV-konsernin tekninen johtaja Antti Huurre sanoo.
Kooltaan Tikkurilan vanhustenkeskuksen uudisrakennus on 10 338 neliömetriä. Uudisrakennus rakennetaan A-energialuokkaan ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavia aurinkopaneeleja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Armi HyryHoiva-asumisen palvelualuejohtajaVantaan ja Keravan hyvinvointialuePuh:050 312 1773armi.hyry@vakehyva.fi
Antti HuurreTekninen johtajaVAV-konserniPuh:010 505 8207Puh:044 973 2707antti.huurre@vav.fi
Jarkko PakkalaAluejohtajaRakennusliike LaptiPuh:040 830 7204jarkko.pakkala@lapti.fi
Kuvat
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avaa uuden väliaikaisen hoivakodin Kivistöön29.5.2026 16:19:11 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) avaa maanantaina 1.6.2026 uuden väliaikaisen hoivakodin Vantaan Kivistöön osoitteeseen Topaasikuja 10. Uusi yksikkö on nimeltään Kivistön koti.
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade ekonomi, lokaler och utveckling av tjänster26.5.2026 17:04:22 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets områdesstyrelse sammanträdde tisdagen 26.5.2026. På sammanträdet behandlades välfärdsområdets ekonomiska situation och planeringen av de kommande åren, den omfattande lokalhelheten samt flera fullmäktigemotioner, som gäller utveckling och tillgänglighet av tjänsterna för olika kundgrupper.
Aluehallitus käsitteli taloutta, toimitiloja ja palvelujen kehittämistä26.5.2026 17:04:22 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 26.5.2026. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen taloustilannetta ja tulevien vuosien suunnittelua, laajaa toimitilakokonaisuutta sekä useita valtuustoaloitteita, jotka koskevat palvelujen kehittämistä ja saatavuutta eri asiakasryhmille.
Välfärdsområdesfullmäktige: VAKE täcker de ackumulerade underskotten redan i år19.5.2026 11:15:26 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesfullmäktige godkände på sitt sammanträde 18.5.2026 ändringen i budgeten. Detta betyder, att VAKE täcker sitt underskott inom lagstadgad tid.
Aluevaltuusto: VAKE kattaa kertyneet alijäämät jo tänä vuonna18.5.2026 21:23:40 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.5.2026 muutoksen talousarvioon. Tämä tarkoittaa, että VAKE saa katettua alijäämänsä lakisääteisessä määräajassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme