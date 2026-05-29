Tikkurilan vanhustenkeskus edennyt sisätöihin Vantaalla – keskukseen avautuu 146 uutta kotia ikääntyneille alkuvuodesta 2027

Osoitteeseen Simontie 5 rakentuva uudisrakennus tulee muodostamaan Tikkurilan vanhustenkeskuksen yhdessä tontilla jo sijaitsevan Simonkylän vanhustenkeskuksen kanssa. Ensimmäiset asukkaat muuttavat keskukseen alkuvuodesta 2027.

Rakennuksen sisätyöt ovat jo pitkällä, ja myös piharakentaminen on käynnissä. Tilojen kalustaminen aloitetaan loppuvuodesta 2026. Rakentamisen etenemisen kunniaksi työmaalla juhlittiin perinteisiä harjannostajaisia toukokuun lopussa yhdessä kutsuvieraiden kesken.

Uusi ja nykyaikainen keskus mukautuu asukkaiden tarpeisiin

Tikkurilan vanhustenkeskuksen palveluntuottajana ja vuokralaisena tulee toimimaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Nelikerroksiseen uudisrakennukseen tulee asukaspaikkoja yhteensä 146, ja keskus tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista.

Vanhustenkeskuksen asunnot ja tilat on suunniteltu mukautumaan asukkaiden tarpeisiin. Asukas voi esimerkiksi aloittaa yhteisöllisen asumisen asiakkaana, mutta voinnin muuttuessa ja palvelutarpeen lisääntyessä siirtyä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaaksi.

– Asukas voi siis jatkaa asumista tutussa ympäristössä, samojen naapureiden ja henkilökunnan kanssa, eikä hänen tarvitse muuttaa toiseen hoivakotiin. Tämä tuo jatkuvuutta ja turvaa arkeen, kun rutiinit ja ympäristö säilyvät samoina, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hoiva-asumisen palvelualuejohtaja Armi Hyry.

Rakennuksessa hyödynnetään uudenlaista teknologiaa sujuvan arjen tukena. Lisäksi keskukseen tulee monikäyttöisiä oleskelu- ja monitoimitiloja sekä kulttuuri- ja terapiatiloja, jotka mahdollistavat asukkaiden yhteisöllisen ja monipuolisen elämän yhdessä alueen asukkaiden, läheisten, vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.

Simonkylän vanhustenkeskuksen asukkaat ja päivätoiminnan asiakkaat pääsevät myös hyödyntämään uuden keskuksen yhteistiloja, sillä rakennukset yhdistetään toisiinsa yhdyskäytävällä.

Rakentaminen edennyt aikataulussa ja budjetissa

VAV Palvelukodit Oy:n omistukseen tulevan vanhustenkeskuksen rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy. Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija on HIMLA Architects Oy.

– Vanhustenkeskuksen rakentaminen on edennyt aikataulussa ja erittäin hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken. Jo nyt kohteessa näkee, että tulossa on viihtyisät ja turvalliset tilat asukkaille sekä laadukkaat, kestävät ja kustannustehokkaat tilat tilaajalle ja hyvinvointialueelle tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen, kuvailee aluejohtaja Jarkko Pakkala Laptilta.

– Hienoa, että vanhustenkeskuksen rakentamisessa on päästy loppusuoralle. Yhteistyö Laptin ja hyvinvointialueen kanssa on sujunut erinomaisesti ja uskomme, että tilat vastaavat käyttäjän ja meidän odotuksiamme, VAV-konsernin tekninen johtaja Antti Huurre sanoo.

Kooltaan Tikkurilan vanhustenkeskuksen uudisrakennus on 10 338 neliömetriä. Uudisrakennus rakennetaan A-energialuokkaan ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavia aurinkopaneeleja.