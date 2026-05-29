Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon - Kuusamoon 40 000 euron Jokeri-voitto

29.5.2026 22:28:23 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.

Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin arvonnan (kierros 22/2026) oikea rivi on 3, 20, 21, 42 ja 49. Tähtinumerot 5 ja 6.

Perjantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 18 miljoonaa euroa.

Toisen voittoluokan 5+1 -oikein tuloksia löytyi yksi kappale. Voittorivi on pelattu Norjassa ja sillä voitti 1 833 740 euron potin.

Perjantaina löytyi kuusi kappaletta 5+0 -oikein tuloksia, joilla voitti 172 357 euroa. Voitoista kaksi osui Tanskaan, yksi Saksaan, yksi Norjaan, yksi Ruotsiin ja yksi Puolaan.

Suomesta löytyi tänään yksi 4+2 -oikein rivi, jolla voitti 7 107 euroa.

Jokeri-pelin perjantain oikea rivi on 4 7 4 4 4 5 9. Täysosumia ei löytynyt.

Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kolme kappaletta. Jokeri-voitoista suurin osui Kuusamon Prisman asiakkaalle, joka voitti tuplatulla kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.

Lisäksi nettipelaaja Jämsästä ja Paimion R-kioskin asiakas voittivat Jokeri-pelistä 20 000 euroa.

Milli-pelin perjantain oikea rivi on 3, 9, 15, 16, 21 ja 39. Lisänumero 13. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 41. Lomatonneja meni jakoon kaksi kappaletta.

