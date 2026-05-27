Antti Kaikkonen: Nuorten tulevaisuudenusko on palautettava

– Haluan lämpimästi onnitella jokaista valmistuvaa nuorta. Takana on paljon työtä. Valmistuminen on suuri ja tärkeä hetki elämässä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan samaan aikaan on kuitenkin syytä kantaa vakavaa huolta nuorten tulevaisuudenuskosta Suomessa.

– Liian moni nuori katsoo tulevaisuuteen tällä hetkellä enemmän epävarmuuden kuin toivon kautta. Työnsaanti, toimeentulo, asuminen ja opintojen eteneminen huolettavat monia. Viime vuosien päätökset eivät ole riittävästi vahvistaneet nuorten luottamusta siihen, että tulevaisuus kantaa, Kaikkonen toteaa.

– Valitettavasti osasyynsä on harjoitetulla politiikalla. Jopa 30 000 uutta lasta on vajonnut lapsiperheköyhyyteen. Ja jopa 80 000 nuorta ja nuorta aikuista on työttömänä. Näistä karmeista luvuista Orpon hallitus ei voi väistää vastuutaan. Eikä Keskusta ei jätä tätä tähän. Tulemme palaamaan asiaan.

– Yhä useampi nuori kokee epävarmuutta omasta tulevaisuudestaan. Harjoittelupaikkojen puute viivästyttää valmistumista monilla aloilla, ja kesätyöpaikkoja on aiempaa vaikeampi löytää.

– On kohtuutonta, jos nuori tekee kaiken oikein, opiskelee, hakee töitä ja yrittää rakentaa omaa elämäänsä, mutta tulevaisuus näyttää silti sumuiselta. Jokaisen nuoren pitäisi voida luottaa siihen, että omalla työllä ja yrittämisellä voi rakentaa hyvän elämän, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan hallituksen olisi pitänyt reagoida nuorten tilanteeseen vahvemmin jo aiemmin.

Keskusta on esittänyt muun muassa nuorten takuutyötä, kesätyö- ja harjoittelupaikkojen lisäämistä sekä vahvempia kannusteita nuorten palkkaamiseen.

– Lapsissa ja nuorissa on Suomen tulevaisuus. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuuttaan luottavaisin mielin – asuinpaikasta tai taustasta riippumatta, Kaikkonen sanoo.