Antti Kaikkonen: Nuorten tulevaisuudenusko on palautettava
30.5.2026 08:29:11 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Tänä viikonloppuna tuhannet nuoret ympäri Suomen valmistuvat ylioppilaiksi ja ammattiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen onnittelee kaikkia valmistuvia tärkeästä saavutuksesta.
– Haluan lämpimästi onnitella jokaista valmistuvaa nuorta. Takana on paljon työtä. Valmistuminen on suuri ja tärkeä hetki elämässä, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan samaan aikaan on kuitenkin syytä kantaa vakavaa huolta nuorten tulevaisuudenuskosta Suomessa.
– Liian moni nuori katsoo tulevaisuuteen tällä hetkellä enemmän epävarmuuden kuin toivon kautta. Työnsaanti, toimeentulo, asuminen ja opintojen eteneminen huolettavat monia. Viime vuosien päätökset eivät ole riittävästi vahvistaneet nuorten luottamusta siihen, että tulevaisuus kantaa, Kaikkonen toteaa.
– Valitettavasti osasyynsä on harjoitetulla politiikalla. Jopa 30 000 uutta lasta on vajonnut lapsiperheköyhyyteen. Ja jopa 80 000 nuorta ja nuorta aikuista on työttömänä. Näistä karmeista luvuista Orpon hallitus ei voi väistää vastuutaan. Eikä Keskusta ei jätä tätä tähän. Tulemme palaamaan asiaan.
– Yhä useampi nuori kokee epävarmuutta omasta tulevaisuudestaan. Harjoittelupaikkojen puute viivästyttää valmistumista monilla aloilla, ja kesätyöpaikkoja on aiempaa vaikeampi löytää.
– On kohtuutonta, jos nuori tekee kaiken oikein, opiskelee, hakee töitä ja yrittää rakentaa omaa elämäänsä, mutta tulevaisuus näyttää silti sumuiselta. Jokaisen nuoren pitäisi voida luottaa siihen, että omalla työllä ja yrittämisellä voi rakentaa hyvän elämän, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan hallituksen olisi pitänyt reagoida nuorten tilanteeseen vahvemmin jo aiemmin.
Keskusta on esittänyt muun muassa nuorten takuutyötä, kesätyö- ja harjoittelupaikkojen lisäämistä sekä vahvempia kannusteita nuorten palkkaamiseen.
– Lapsissa ja nuorissa on Suomen tulevaisuus. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuuttaan luottavaisin mielin – asuinpaikasta tai taustasta riippumatta, Kaikkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Antti Kaikkonen: Suomen oltava maailman turvallisin maa naisille – lähisuhdeväkivaltaan puututtava nykyistä kovemmin27.5.2026 14:37:02 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii määrätietoisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ja erityisesti lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi Suomesta.
Keskusta päivitti sisäisen turvallisuuden ohjelmansa: Suomalaisia on varoitettava drooniuhkasta viipymättä, selkeästi ja kohdennetusti19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Droonit muodostavat Suomelle uudentyyppisen ja vaikeasti ennakoitavan turvallisuusuhkan. Viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet tämän suomalaisille ikävällä tavalla.
Keskusta kysyy kansalta, pitääkö viiden sentin kolikoista luopua18.5.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Keskustan puoluekokoukselle ennätysmäärä aloitteita.
Keskustan Uusi Suunta Suomelle -ohjelma: “Tavoitteemme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa”18.5.2026 08:11:26 EEST | Tiedote
“Keskustan visiossa Suomi on maa, jossa voi nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo ja mahdollisuudet ovat aina pelkoa ja uhkia suurempia.” “Tavoitteenamme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa.” “Keskustan Suomi 2030 on maa, joka on lopulta päättänyt olla enemmän kuin osiensa summa – maa, jossa ihmiset kokevat kulkevansa samaan suuntaan, rinnakkain, eivät toisiaan vasten.” Näillä sanoilla Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen summaa puolueen Uusi Suunta Suomelle -ohjelmaa, joka kokoaa Keskustan ratkaisuesitykset Suomen suurimpiin tulevaisuuskysymyksiin.
Antti Kaikkonen: Vauhtia viranomaistiedotukseen!15.5.2026 07:39:01 EEST | Tiedote
Tänään perjantaiaamuna Uudenmaan alueella raportoitiin mahdollisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Viime kuussa drooneja putosi lähelle asutusta Kaakkois-Suomessa. Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan viranomaisten on parannettava tiedotustaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme