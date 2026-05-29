Suomen naiset EM-finaaliin voitolla Espanjasta
30.5.2026 20:56:05 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue otti komean 31–13 voiton hallitsevasta Euroopan mestarista Espanjasta lauantaina Zaragozassa pelatussa EM-alkusarjan päätösottelussa. Voitolla Suomi lunasti paikan EM-loppuotteluun, joka pelataan elokuussa Suomen kotikentällä Vantaan Myyrmäessä.
Suomi sai samalla revanssin Espanjasta EM-sarjan ratkaisupelissä. Joukkueiden edellinen kohtaaminen Vantaalla vuonna 2023 päättyi Espanjan 12–0-voittoon.
Suomen hyökkäyksen näkyvin pelaaja oli keskushyökkääjä Tytti Kuusinen, joka viimeisteli ottelussa kolme touchdownia.
Suomi voitti EM-turnauksen alkusarjan kaikki kolme otteluaan ja pelaa Euroopan mestaruudesta lauantaina 22. elokuuta Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Suomen vastustaja ratkeaa sunnuntaina pelattavan Iso-Britannian ja Saksan ottelun tuloksen perusteella. Iso-Britannian ja Saksan ohella myös Espanjalla on yhä mahdollisuus selvitä piste-eron perusteella finaaliin.
Suomen naiset ovat voittaneet kaksi kolmesta tähän mennessä pelatusta Euroopan mestaruudesta. Edellisessä EM-turnauksessa mestaruuden vei Espanja, ja Suomi sijoittui kolmanneksi.
Suomen pisteet
- Tytti Kuusinen 18
- Emilia Kemppi 8
- Aino Joro 2
- Nea Törmänen 2
- Annika Kyröläinen 1
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
