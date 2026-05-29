Suomen naiset EM-finaaliin voitolla Espanjasta

Suomi sai samalla revanssin Espanjasta EM-sarjan ratkaisupelissä. Joukkueiden edellinen kohtaaminen Vantaalla vuonna 2023 päättyi Espanjan 12–0-voittoon.

Suomen hyökkäyksen näkyvin pelaaja oli keskushyökkääjä Tytti Kuusinen, joka viimeisteli ottelussa kolme touchdownia.

Suomi voitti EM-turnauksen alkusarjan kaikki kolme otteluaan ja pelaa Euroopan mestaruudesta lauantaina 22. elokuuta Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Suomen vastustaja ratkeaa sunnuntaina pelattavan Iso-Britannian ja Saksan ottelun tuloksen perusteella. Iso-Britannian ja Saksan ohella myös Espanjalla on yhä mahdollisuus selvitä piste-eron perusteella finaaliin.

Suomen naiset ovat voittaneet kaksi kolmesta tähän mennessä pelatusta Euroopan mestaruudesta. Edellisessä EM-turnauksessa mestaruuden vei Espanja, ja Suomi sijoittui kolmanneksi.

