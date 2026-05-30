Loton potti kohoaa 10 miljoonaan euroon - Jyväskylään ja Kaarinaan 73 000 euron voitot

Loton kierroksen 22/2026 oikea rivi on 6, 10, 11, 18, 25, 30 ja 40. Lisänumero 3. Plusnumero 15.



Loton illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa 10 miljoonaan euroon.



Toisen voittoluokkan 6+1 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta. Riveillä voitti 73 536 euroa. Voitot osuivat Kaarinan Piikkiön K-Market Pontelan asiakkaalle ja Veikkauksen sovelluksella rivinsä pelanneelle jyväskyläläiselle asiakkaalle.



Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 4 8 1 9 1 5 2. Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi viisi kappaletta, joista neljä oli pelattu tuplattuna. Tuplatuilla Jokeri-pelin kuusi oikein -tuloksilla voitti 40 000 euroa ja tuplaamattomalla kuusi oikein -tuloksella 20 000 euroa.



Milli-pelin lauantain oikea rivi on 3, 6, 10, 15, 18, 19. Lisänumero 39. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Milli-pelin täysosumien potissa on 1.6.-7.6. joka päivä kaksi miljoonaa euroa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 51. Lomatonneja meni jakoon kahdeksan kappaletta.



Lotto arvottiin tänä iltana hieman normaalia myöhemmin jääkiekon MM-kisojen Suomen välieräottelun erätauolla.

Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja

Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti.