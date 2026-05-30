Loton potti kohoaa 10 miljoonaan euroon - Jyväskylään ja Kaarinaan 73 000 euron voitot
30.5.2026 23:15:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lauantai-illan Lotto-arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa 10 miljoonaan euroon.
Loton kierroksen 22/2026 oikea rivi on 6, 10, 11, 18, 25, 30 ja 40. Lisänumero 3. Plusnumero 15.
Loton illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa 10 miljoonaan euroon.
Toisen voittoluokkan 6+1 -oikein rivejä löytyi kaksi kappaletta. Riveillä voitti 73 536 euroa. Voitot osuivat Kaarinan Piikkiön K-Market Pontelan asiakkaalle ja Veikkauksen sovelluksella rivinsä pelanneelle jyväskyläläiselle asiakkaalle.
Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 4 8 1 9 1 5 2. Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi viisi kappaletta, joista neljä oli pelattu tuplattuna. Tuplatuilla Jokeri-pelin kuusi oikein -tuloksilla voitti 40 000 euroa ja tuplaamattomalla kuusi oikein -tuloksella 20 000 euroa.
Milli-pelin lauantain oikea rivi on 3, 6, 10, 15, 18, 19. Lisänumero 39. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Milli-pelin täysosumien potissa on 1.6.-7.6. joka päivä kaksi miljoonaa euroa.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 51. Lomatonneja meni jakoon kahdeksan kappaletta.
Lotto arvottiin tänä iltana hieman normaalia myöhemmin jääkiekon MM-kisojen Suomen välieräottelun erätauolla.
Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja
Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vedonlyöjät luottavat välierässä Leijoniin – 54 % Veikkauksen Pitkäveto-kohteen merkeistä on pelattu Suomelle30.5.2026 15:43:14 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen odotetut välierät pelataan tänään. Suomi kohtaa Kanadan iltapelissä klo 21 alkaen. Veikkauksen Pitkäveto-asiakkaat ovat vedonlyönnissä Leijonien kannalla.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon - Kuusamoon 40 000 euron Jokeri-voitto29.5.2026 22:28:23 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.
Jääkiekon MM-kisat: Suosikit jyräsivät puolivälierissä – Veikkaukselle satojentuhansien Pitkäveto-tappiot29.5.2026 12:18:26 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat Sveitsissä ovat edenneet välierävaiheeseen. Eilisillan puolivälierissä suosikit jylläsivät Suomen Leijonien johdolla. Se kävi Veikkaukselle kalliiksi.
Eurojackpotin porukkapelistä miljoonan voittanut: ”Hyvin onnellinen olo”29.5.2026 10:19:05 EEST | Tiedote
Huhtikuussa Suomeen osui Eurojackpotin päävoitto, jonka jakoi viiden osuuden porukka. Jokainen porukkavoittajista voitti miljoona euroa. Suonenjoen K-Supermarketista porukkaosuuden ostanut voittaja vieraili Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahveilla.
Casino-arvasta 400 000 euron voitto: “Lemppariarpa”28.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Veikkauksen 5 euron Casino-arvasta osui 400 000 euron voitto Kouvolan rautatieaseman R-kioskin asiakkaalle. Voitto tuli Casino-arvan 40-vuotisjuhlapainokseen kuuluvasta arvasta. Arvokas raaputusarpa on lunastettu Veikkauksen pääkonttorilla ja onnellinen voittaja vieraili suurvoittajakahveilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme