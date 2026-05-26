Joka kolmas Samsung ostettiin kierrättämällä vanha puhelin – lasten kellopuhelinten suosio jatkui vahvana
1.6.2026 08:00:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Samsung Galaxy A17 5G nousi toukokuun myydyimmäksi puhelimeksi kuluttajien ja yritysten tilastoissa. Lasten kellopuhelinten myynti kasvoi toukokuussa 15 prosenttia vuoden takaiseen aikaan verrattuna.
Telian ja Samsungin yhteiskampanja kannusti asiakkaita kierrättämään vanhan puhelimen uuden hankinnan yhteydessä. Toukokuun aikana joka kolmas Samsung-puhelin hankittiin Telia Kaupasta vanha laite kierrättäen.
"Vanha puhelin on monelle yllättävän arvokas, kun sen hinnan saa hyvitykseksi uudesta laitteesta. Asiakkaan saaman hyödyn lisäksi vanhat laitteet ohjautuvat kiertoon sen sijaan, että ne jäisivät pöytälaatikoihin pölyyntymään", toteaa Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
OnePlussan myynti jatkui vahvana, ja brändi nousi myyntitilastoille kahdella premium-mallilla. Telian puhelinvalikoima laajenee kesäkuussa entisestään, kun yhtiö tuo myyntiin realmen puhelimet.
"OnePlussan myyntimenestys kertoo siitä, että suomalaisten valinnat kohdistuvat laajasti eri valmistajien laitteisiin. Vastaamme tähän kysyntään tuomalla valikoimaamme uutena valmistajana realmen, jonka puhelimet osuvat hyvää hinta-laatusuhdetta arvostavien kuluttajien odotuksiin", Westerberg kertoo.
Kellopuhelimet hallitsevat älykellojen myyntitilastoa
Lasten kellopuhelinten myynti jatkui erittäin vahvana ja myynnit kasvoivat 15 prosenttia viime vuoden vilkkaaseen toukokuuhun verrattuna. ZTE:n mallit hallitsivat listaa kolmella laitteella kymmenen myydyimmän joukossa.
"Lapsiperheet varautuvat selvästi syksyllä koulunsa aloittavien lasten laitehankintoihin ajoissa. Kun kellopuhelin hankitaan jo kesällä, perheessä ehditään tutustua laitteen käyttöön rauhassa ennen koulujen alkua ja harrastusten käynnistymistä", sanoo Patrik Westerberg.
”Arvioin, että kaksi kolmesta vanhemmasta valitsee tänä vuonna lapselleen kellopuhelimen ensimmäiseksi digilaitteeksi”, toteaa Westerberg.
Toukokuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (4) Samsung Galaxy A17 5G
2 (5) OnePlus 15R 5G
3 (2) Apple iPhone 17 5G
4 (6) Apple iPhone 17 Pro 5G
5 (-) OnePlus 15 5G
6 (-) Apple iPhone 17e 5G
7 (8) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
8 (10) Samsung Galaxy A26 5G
9 (9) Honor X5c Plus 4G
10 (-) Samsung Galaxy A37 5G
Toukokuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (2) Samsung Galaxy A17 5G
2 (1) Samsung Galaxy A36 5G
3 (10) Samsung Galaxy A26 5G
4 (3) Samsung Galaxy A56 5G
5 (5) Apple iPhone 17 5G
6 (6) Samsung Galaxy Xcover7 5G
7 (4) Samsung Galaxy A37 5G
8 (8) Apple iPhone 16 5G
9 (-) Apple iPhone 17 Pro 5G
10 (7) Samsung Galaxy S25 5G
Toukokuun myydyimmät älykellot
1 (1) ZTE K2 Pro 4G
2 (2) ZTE K2 4G
3 (4) Apple Watch Series 11 GPS
4 (-) ZTE K1 PRO 4G
5 (3) Apple Watch SE 3 GPS
6 (7) Apple Watch Ultra 3 GPS-Cellular
7 (-) Samsung Galaxy Watch7
8 (-) Apple Watch SE 3 GPS-Cellular
9 (6) Apple Watch Series 11 GPS-Cellular
10 (-) POLAR IGNITE 2
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.