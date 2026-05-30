Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
31.5.2026 16:35:31 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo: Keskisuuri, Kolunrinne, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Kolunrinteeltä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen asuinrakennuksen pihapiriissä oleva autotallirakennus oli täydenpalon vaiheessa ja tuhoutui täysin. Palo oli levinnyt myös asuintalon rakenteisiin. Sammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
