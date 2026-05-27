DNA:n toukokuun 2026 myydyimmät puhelimet ja älykellot
1.6.2026 08:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n myyntitilastojen mukaan suomalaiset kuluttajat suosivat toukokuussa erityisesti keskihintaisia Android-älypuhelimia sekä Applen uusimpia iPhone 17 -sarjan malleja. Myydyimmän puhelimen paikan otti Samsung Galaxy A16, kun taas yritysasiakkaiden ostetuin puhelin oli Apple iPhone 16e 5G. Toukokuun myydyin älykello oli puolestaan ZTE K2 -lasten kellopuhelin.
Kuluttaja-asiakkaiden ostetuimpien puhelinten kärjessä nähtiin jälleen Samsungin Galaxy A -sarjan malleja sekä Applen uutuuksia. Myös edullisemman hintaluokan laitteille riittää edelleen kysyntää, vaikka niiden tarjonta markkinassa on kaventunut.
”Valinnoissa korostuvat tasapaino hinnan ja ominaisuuksien välillä sekä luottamus tunnettuihin valmistajiin. Edullisemmista laitteista esimerkiksi Motorola ja Honor pitivät pintansa, mikä kertoo budjettiluokan jatkuvasta merkityksestä. Toukokuu on perinteisesti myös lahjasesonkia koulujen päättymisten myötä, mikä vauhditti osaltaan arvokkaimpien iPhone-mallien myyntiä”, kertoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Käytettyjen puhelinten markkina jatkoi kasvuaan ja monipuolistumistaan. Vaikka iPhone-mallit hallitsevat edelleen myyntiä, myös muiden valmistajien, kuten Samsungin ja OnePlussan, laitteet nousivat aiempaa vahvemmin esiin. Erityisesti Samsungin S-sarjan suosio on kasvussa, ja vaihtoehtojen lisääntyminen kertoo kuluttajien kiinnostuksen laajenemisesta käytettyihin laitteisiin.
Yritysasiakkaiden hankinnoissa painottuivat niin ikään tutut valmistajat Apple ja Samsung, ja kaikki myydyimmät mallit tukivat 5G-yhteyksiä.
”Yritykset valitsevat laitteita monipuolisesti eri käyttötarpeisiin, mutta suurimmat volyymit kohdistuvat edelleen keskihintaisiin ja kustannustehokkaisiin vaihtoehtoihin. Valinnat heijastavat panostuksia pitkäikäisiin ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin laitteisiin”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Älykellojen myynnissä näkyy selkeä trendi, jossa lasten kellopuhelimien kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan. Toukokuussa listan kärkeen nousi jälleen ZTE K2 -lasten kellopuhelin, ja kaksi muutakin vastaavaa laitetta sijoittui kärkisijoille.
”Kehitys on linjassa sen kanssa, että yhä useampi perhe siirtää ensimmäisen älypuhelimen hankintaa ja valitsee lapselle kellopuhelimen turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Tuoreen koululaistutkimuksemme mukaan 7–9-vuotiaista jo 36 prosenttia käyttää kellopuhelinta”, toteaa Kieksi.
Samaan aikaan Apple vahvistaa asemaansa älykellojen premium-segmentissä, kun taas Samsungin, Garminin ja Huawein laitteet vastaavat kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen hyvinvoinnin ja aktiivisuuden seurannasta. Myös kevyet ja monipuoliset fitness-kellot säilyttivät vahvan kysynnän.
Myydyimmät puhelimet toukokuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Motorola Moto E15
- OnePlus Nord 5 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- HONOR X5c Plus
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 15 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A56 5G ENTEPRISE EDITION
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Honor 400 Smart 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy S26 5G
- Apple iPhone 16 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- OnePlus 12 5G
- Apple iPhone 15 Pro Max 5G
- OnePlus Nord 3 5G
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 12 5G
- Apple iPhone 14 Pro 5G
- Samsung Galaxy S23 5G
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
Myydyimmät älykellot toukokuussa 2026
- ZTE K2 lasten kellopuhelin
- Apple Watch Series 11 (GPS)
- Samsung Galaxy Fit3
- Samsung Galaxy Watch 8 eSim
- myFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
- ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- Garmin Vivoactive 5
- Honor Choice Watch 2i
- Huawei Fit 5 Pro
- Huawei Watch GT5
- Huawei Fit 4
- Garmin Venu 4
- Garmin Fenix 8
- Apple Watch 11 (GPS+Cellular)
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Lisätietoja medialle:
Laitemyynnin osastopäällikkö, Jesse Kieksi, DNA, 044 044 9484, jesse.kieksi@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
