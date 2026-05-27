Näytönpaikka-rahoitus kuudelle kuumimmalle tutkimusprojektille

”Business Finlandin tehtävä on vauhdittaa Suomen talouskasvua tukemalla uuden tiedon ja osaamisen syntymistä. Näytönpaikka-rahoituksella luodaan tietopohjaa, jolla on laaja sovellettavuus eri toimialoilla. Sillä yhtäältä vahvistetaan Suomen vahvuuksia, mutta luodaan myös perustaa uusille kasvualoille. Pääosa rahoituksestamme edellyttää välitöntä yritysyhteistyötä, mutta kasvaneiden myöntövaltuuksiemme myötä voimme rakentaa hankesalkun, joka jakautuu entistä tasapainoisemmin eri aikahorisonteille. Näytönpaikassa annamme tutkimusorganisaatioille tilaa ja resursseja tehdä rohkeita avauksia ensivaiheessa ilman yritysten osallistumista. Olennainen osa projekteja ovat kuitenkin kaupalliset hyödyntämispolut, joiden kautta tutkimustulokset jalostuvat yritysten kasvuksi ja kansainväliseksi kilpailukyvyksi”, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

Erittäin kovatasoisia hakemuksia

Vuonna 2025 avattuun hakuun tuli tutkimusorganisaatioilta 186 aiehakemusta, joista 32 valittiin jatkosparraukseen. Joukosta seuloutui 16 lupaavinta hanketta, joilta pyydettiin varsinaiset hakemukset.

”Kaikki hanke-ehdotukset olivat erittäin korkeatasoisia, voisi jopa sanoa, että ennennäkemättömän kovaa tasoa. Niistä päätettiin rahoittaa kuusi ehdotusta, joiden yhteenlaskettu rahoitus on noin 30 miljoonaa euroa. Kannattaa huomata, että myös uusi Näytönpaikka-hakukin on käynnissä. Odotamme innolla yhä uusia mullistavia tutkimusavauksia”, kertoo johtava innovaatioasiantuntija Virpi Mikkonen Business Finlandista.

Rahoitettavat hankkeet

UnloQ nopeuttaa kvanttilaskennan hyötyjen realisoitumista Suomessa

VTT, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Kvanttilaskennan kehityksessä on käynnissä globaali kilpajuoksu. Monet odottavat täysin vikasietoisia kvanttitietokoneita ennen investoimista käyttöönottoon, mikä hidastaa innovaatioita. UnloQ ratkaisee tämän haasteen rakentamalla strategisen sillan varhaisen vaiheen kvanttiteknologian ja teollisten sovellusten välille. Hanke tuo kvanttilaskennan tutkimukseen uuden, vaikutuslähtöisen näkökulman: se tarkastelee yhtä aikaa, miten nykyisistä kohinaisista kvanttilaitteista saadaan hyötyä irti ja miten yritykset voivat valmistautua teknologian laajempaan omaksumiseen.

QScale-hankkeessa kehitetään radikaalisti uudenlaista signaaliteknologiaa kvanttitietokoneiden skaalaamiseen jopa miljoonaan kubittiin

VTT, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto

Kvanttitietokoneiden odotetaan mahdollistavan läpimurron mm. kemian, biotieteiden ja tekoälyn laskennassa. Suprajohtavien kvanttitietokoneiden teollinen kehitys on ripeää, mutta nykyteknologia muuttuu mahdottomaksi, jos tavoitellaan miljoonaa kubittia eli kvanttibittiä. QScale-projektin päätavoite on kehittää radikaalisti uudenlaista signaaliteknologiaa kvanttitietokoneiden ja muiden kvanttiteknologioiden skaalaamiseen. Tarkoituksena on kaupallistaa teknologia 2030-luvulla ensin suprajohtavien kvanttitietokoneiden ohjaukseen ja sen jälkeen myös lukuisiin muihin sovelluksiin.

TomoHQ-hankkeessa luodaan tarkkuustasoltaan uudenlaista kuvantamisteknologiaa uusiin sovelluskohteisiin

Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Oulun yliopisto, LUT-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto

Hankkeessa pyritään multimodaalisella mittaamisella täysin uudelle tarkkuustasolle ja vielä tuntemattomiin sovelluskohteisiin verrattuna esimerkiksi pelkkään magneettikuvantamiseen. Kuvantamista voidaan tehdä inversiomatematiikan keinoin hyvinkin puutteellisista ja huonolaatuisista mittauksista, mikä mahdollistaa kalliiden komponenttien korvaamisen edullisilla osilla ja myös kannettavat laitteet. Matematiikan voimalla viipalekuvausta päästään tekemään myös muilla kuin röntgensäteillä: esimerkiksi näkyvällä valolla, sähkövirroilla ja magneettikentillä tai näiden yhdistelmillä. Lisäksi epälineaariset ja hyperspektriset menetelmät parantavat kohteen rakenteen kuvantamisen ohella sen koostumuksen ja fysikaalisten ominaisuuksien kuvantamista.

Q-GEN luo perustan kvanttipohjaiselle biotaloudelle

Luonnonvarakeskus, VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

Kvanttilaskennan odotetaan nopeuttavan monimutkaisten biologisten ongelmien ratkaisua. Tarve koskee useita eri teollisuudenaloja, ml. metsä-, kemia-, lääke- ja elintarviketeollisuus. Q‑GEN rakentaa uudenlaisen innovaatioekosysteemin kvanttilaskennan, genomiikan ja kestävien biopohjaisten ratkaisujen rajapintaan. Hankkeessa muunnetaan monimutkainen biologinen data konkreettisiksi ratkaisuiksi, ja validoidaan ratkaisuja teollisuustason ympäristöissä.

RADIANT-hankkeessa kehitettävä tekoälypohjainen materiaalien kehitysalusta nopeuttaa uusien materiaalien suunnittelua, testausta ja käyttöönottoa

VTT, Helsingin yliopisto

Keskeiset tulevaisuuden teknologiat – energiajärjestelmät, vetytalous, kvanttilaitteet ja kestävät teolliset ratkaisut – perustuvat edistyneisiin materiaaleihin. Nykyiset kehityssyklit voivat kestää 5–7 vuotta. Hankkeen tavoitteena on lyhentää tämä aika jopa kuukausiin. Alustalla voidaan valmistaa ja analysoida yli 100 000 uutta materiaalivariaatiota ensimmäisen vaiheen aikana. Tekoäly ei ainoastaan ennusta materiaalien ominaisuuksia, vaan ohjaa myös niiden valmistusprosesseja ja huomioi valmistettavuuden.

FINe-Health Foundry -hankkeessa kehitetään maailman ensimmäinen valtakunnallinen terveydenhuollon perustamalli tehokkuuden lisäämiseksi

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto

Terveysdatan pirstaleisuus ja tietojärjestelmien tehottomuus hidastavat ja heikentävät päätöksentekoa potilaiden, terveydenhuollon toimijoiden sekä väestön tasolla. Hankkeessa kehitetään maailman ensimmäinen valtakunnallinen terveydenhuollon perustamalli terveydenhuollon tehokkuuden merkittäväksi lisäämiseksi. Malli mahdollistaa reaaliaikaisen kliinisen päätöksenteon tuen, potilaalle kohdennetun ennaltaehkäisyn ja tulevaisuuden suunnittelun kattavien “entä-jos” -analyysien avulla. Mallin avulla voidaan nopeuttaa lääketieteellistä tutkimusta, vähentää tarpeettomia hoitoja, ja rakentaa evidenssiin perustuvaa terveyspolitiikkaa.

Projektien arviointiperusteet

Mission merkittävyys, tutkimusidean uniikkius ja uutuusarvo

Näkemys tutkimuksesta syntyvästä potentiaalisesta liiketoiminnasta ja hyödyntämisen aikajänteestä. Relevanssi suomalaiselle yhteiskunnalle.

Tutkimusryhmän/tutkimusryhmien monipuolinen osaaminen kansainvälisessä vertailussa ja projektin johtajan kokemus ja johtamiskyvykkyys.

Projektisuunnitelman tavoitteellisuus ja laatu sekä suunnitelma tulosten hyödyntäjien sitouttamiseksi projektiin

Lähtötason resurssit ja tki-kyvykkyydet sekä niiden suunniteltu kehittyminen

Tutkimusprojektin kansallisten ja kansainvälisten verkostojen laatu



Näytönpaikka lyhyesti

Business Finlandin vuosittain järjestettävä rahoitushaku tutkimusorganisaatioiden projekteille, joiden tuottavuushyöty ja/tai kansainvälinen kaupallinen potentiaali on tunnistettu

Tavoitteena mullistavat tutkimusavaukset ja laaja-alaisesti hyödynnettävä uusi osaaminen

Rahoituksella tähdätään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen (5–10 vuotta).

Projektien ensimmäinen vaihe kestää enintään kolme vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa ei odoteta yritysosallistumista, vaan yritysten sitouttaminen voi tapahtua projektin kuluessa. Tulosten perusteella projekteille voidaan myöntää jatkorahoitus kahdelle vuodelle.

