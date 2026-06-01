Oulun yliopisto avaa oppimis- ja kohtaamistila Ytimen Oulun keskustaan

1.6.2026 10:20:12 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

Oulun yliopisto avaa syksyllä 2026 oppimis- ja kohtaamistilan Oulun ydinkeskustaan, osoitteeseen Isokatu 32. Uusi tila tuo yliopiston, tieteen ja opiskelijat entistä lähemmäs kaupunkilaisia ja yliopiston näkyväksi myös Oulun keskustassa.

Havainnekuva modernista aulatilasta, jossa on ihmisiä keskustelemassa ja infotiski taustalla.
Havainnekuva Ytimen 1. kerroksesta ARCO Architecture Company

Yhteensä 700 neliömetrin laajuinen tila palvelee yleisöluentojen ja keskustelujen näyttämönä sekä yliopiston opiskelijoiden itsenäisen opiskelun ja ryhmätyön paikkana.  Tilan tavoitteena on tukea oppimista ja yhteisöllisyyttä sekä lisätä tieteen näkyvyyttä ja saavutettavuutta kaupunkilaisille.  

”Haluamme tuoda Oulun yliopiston osaksi elävää kaupunkikeskustaa ja madaltaa kynnystä osallistua tieteeseen sekä kohdata yliopistolaisia. Vastaamme myös opiskelijoiden toiveisiin saada keskustaan laadukkaita opiskelutiloja. Tämä avaus tulee toimimaan pilottina ja kokeilualustana yliopiston toiminnoille ydinkeskustassa”, yliopiston viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen sanoo. 

Monikäyttöinen tila opiskeluun ja tapahtumiin 

Kaksikerroksisen tilan katutasossa oleva osa tulee toimimaan yleisötilana, jossa voidaan järjestää tapahtumia noin 40 osallistujalle sekä striimata laajemmalle yleisölle. Tila on sen aukioloaikoina avoin kaikille. 

Yläkertaan tulee itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöhön ja kokouksiin soveltuvia tiloja Oulun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.  

”Syksyllä avattava oppimis- ja kohtaamistila on ensimmäinen konkreettinen askel yliopiston kiinteistöstrategian toteuttamisessa. Isokadun tila oli tarpeeseemme paras nopeasti käyttöön valmis tila Oulun keskustassa. Seuraavien vuosien aikana keräämme kokemusta, millaista toimitilaa yliopisto tulevaisuudessa tarvitsee ydinkeskustassa”, yliopiston kiinteistöjohtaja Vesa-Heikki Kemppainen sanoo. 

Tilan vuokranantaja on yliopiston pitkäaikainen yhteistyökumppani LähiTapiola. 

Tiedon ytimessä - keskustelua keskelle kaupunkia 

Suunnitteilla olevia tapahtumakonsepteja ovat muun muassa yleisöluennot, tutkija- ja alumnihaastattelut, keskustelusarjat ja yleisölle avoimet työpajat. Kausittain tilassa voidaan järjestää esimerkiksi opiskelutarjonnan esittelyä, tiedekasvatustoimintaa tai lyhytkestoisia tiedenäyttelyjä. 

Tapahtumasisällöt syntyvät Oulun yliopiston eri toimijoiden yhteistyönä, ja tilassa kokeillaan ja kehitetään uusia tapoja kohdata yleisöä ja tehdä yliopiston toimintaa näkyväksi.  

Uuden tilan nimeksi tulee oppimis- ja kohtaamistila Ydin. 

”Olennaista on se, että yliopisto tulee keskustaan lähemmäs ihmisiä. Ei siis ole tarkoituksenmukaista tavoitella tilalle jotain omaa, yliopistosta irrottautuvaa brändiä. Käytännöllinen nimi kuitenkin tarvitaan, ja Ydin taipuu moneen.  Tilassa ollaan paitsi kaupungin, myös oppimisen ja tiedon ytimessä. Lopulta tilan käyttäjät kuitenkin päättävät, miten nimeä arjessa käytetään”, Marja Jokinen taustoittaa. 

Tilan toimintojen ja sisustuksen suunnittelu on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. Tarkkaan avajaisajankohtaan vaikuttaa vielä kalusteiden toimitusaikojen vahvistuminen.

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

