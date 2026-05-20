Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekille määrätty seuraamusmaksu kumottiin hallinto-oikeudessa

1.6.2026 10:25:56 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote

Jaa

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen Yliopiston Apteekkia koskevassa tietosuoja-asiassa.

Nainen kirjoittaa tietokoneella.

Tietosuojaviranomainen määräsi kesäkuun 2025 alussa Yliopiston Apteekille hallinnollisen seuraamusmaksun. Päätös koski Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa käytössä olleita Googlen ja Metan seurantapalveluita, jotka on poistettu verkkoapteekista syyskuussa 2022.

Yliopiston Apteekki on eri mieltä tietosuojaviranomaisen päätöksen perusteista ja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Yliopiston Apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun perustuen Yliopiston Apteekin asemaan osana Helsingin yliopistoa.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Yliopiston Apteekki tutustuu hallinto-oikeuden tänään antaman päätöksen perusteluihin tarkemmin.

Avainsanat

yliopiston apteekki

Yhteyshenkilöt

Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16

Puh:09 5420 4750

Tietoja julkaisijasta

Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yliopiston Apteekki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye