Yliopiston Apteekille määrätty seuraamusmaksu kumottiin hallinto-oikeudessa
1.6.2026 10:25:56 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Helsingin hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen Yliopiston Apteekkia koskevassa tietosuoja-asiassa.
Tietosuojaviranomainen määräsi kesäkuun 2025 alussa Yliopiston Apteekille hallinnollisen seuraamusmaksun. Päätös koski Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa käytössä olleita Googlen ja Metan seurantapalveluita, jotka on poistettu verkkoapteekista syyskuussa 2022.
Yliopiston Apteekki on eri mieltä tietosuojaviranomaisen päätöksen perusteista ja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi Yliopiston Apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun perustuen Yliopiston Apteekin asemaan osana Helsingin yliopistoa.
Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Yliopiston Apteekki tutustuu hallinto-oikeuden tänään antaman päätöksen perusteluihin tarkemmin.
09 5420 4750
Tietoja julkaisijasta
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
