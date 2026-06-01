Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä laajenee kahdella ammattinimikkeellä
1.6.2026 14:00:17 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on päivittänyt alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Kesäkuun alussa voimaan tulevassa linjauksessa työvoimapulasta kärsivien ammattinimikkeiden määrä kasvaa kahdella. Päivitetty linjaus on voimassa 30.11.2026 saakka.
Linjaukseen lisättiin ammattinimikkeet 8121 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja 8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat. Muutos perustuu alueen työmarkkinatilanteeseen sekä työnantajien esiin nostamiin rekrytointihaasteisiin erityisesti teollisuudessa.
Alueellisessa linjauksessa määritellään ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuuden arvioidaan olevan niin haastavaa, että työntekijän oleskeluluvan käsittelyssä voidaan poiketa erillisestä työvoiman saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sen arvioimista, onko tehtävään saatavissa työntekijöitä Suomesta tai muualta EU- ja ETA-alueelta.
Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen työvoimapulaa
Vaikka yleinen työmarkkinatilanne on edelleen haastava ja työttömyys on kasvanut monilla alueilla, esiintyy useilla aloilla edelleen työvoiman saatavuusongelmia. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla työvoimapulaa esiintyy erityisesti teollisuudessa, ravintola-alalla, siivousalalla sekä tietyissä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävissä. Myös hitsaajista, metallialan työntekijöistä sekä joillakin alueilla kampaajista on edelleen pulaa.
Kainuussa työvoiman kysyntää lisäävät erityisesti datakeskusinvestoinnit sekä niihin liittyvät rakentamisen, sähköalan, ICT-alan ja teollisuuden työvoimatarpeet. Pohjois-Pohjanmaalla työnantajat ovat raportoineet rekrytointivaikeuksista erityisesti teollisuuden suorittavissa tehtävissä sekä teknologia-aloilla.
Työntekijöiden oleskelulupia myönnetty edelleen erityisesti palvelu- ja teollisuusaloille
Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan tammi–maaliskuussa 2026 Kainuuseen myönnettiin yhteensä 23 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 12 oli työntekijän oleskelulupia. Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin samalla ajanjaksolla yhteensä 55 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 30 oli työntekijän oleskelulupia.
Työntekijöiden oleskelulupien määrässä näkyy edelleen yleisen työmarkkinatilanteen vaikutus. Työntekijän oleskelulupia on myönnetty alueelle vähemmän jo toista vuotta peräkkäin, mikä kertoo yritysten varovaisemmista rekrytoinneista ja työvoiman kysynnän heikkenemisestä. Samalla tietyillä aloilla työvoiman saatavuushaasteet jatkuvat edelleen.
Myönnetyissä työntekijän oleskeluluvissa korostuvat erityisesti ravintola-alan, teollisuuden ja palvelualojen ammatit. Yleisimpiä ammattiryhmiä ovat olleet muun muassa ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, hitsaajat, siivoojat sekä kampaajat. Nämä alat näkyvät myös alueiden työvoiman saatavuushaasteissa.
Linjaus perustuu laajaan alueelliseen yhteistyöhön
Linjauksen valmistelussa on hyödynnetty työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa kuvaavia tilastoja, Työvoimabarometrin tietoja, Maahanmuuttoviraston oleskelulupatilastoja sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueiden näkemyksiä. Valmisteluun osallistui myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen yhteistyöryhmä.
Linjausta päivitetään jatkossakin puolivuosittain työmarkkinatilanteen muutosten mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, Elinkeinot ja osaaminen -osasto:
Kamal Singh, asiantuntija, kansainvälisyys- ja kotoutumispalvelut, puh. 0295 038 197
Karoliina Oikarinen, maahanmuuttoasiantuntija, puh. 0295 038 622
Eine Kela, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 038 227
Sähköposti: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Pohjois-Pohjanmaalla uudistetaan tievalaistusta – työt käynnistyvät kesäkuussa1.6.2026 10:07:41 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tievalaistusurakka käynnistyy kesäkuussa 2026. Valaistusta uusitaan Pohjois-Pohjanmaan alueella Nivalassa, Haapajärvellä, Ylivieskassa, Utajärvellä, Oulussa ja Pudasjärvellä. Työt valmistuvat syksyn 2026 aikana. Työt voivat aiheuttaa paikoin tilapäistä haittaa liikenteelle eri työvaiheiden aikana.
Pitkäaikaistyöttömien määrä nousussa Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella27.5.2026 08:07:58 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella työttömyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia huhtikuussa. Kainuun työttömyys kasvoi viime vuodesta 2 % ja Pohjois-Pohjanmaan 4 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista alueen työttömistä on 41 %. Työvoiman kysyntä on edellisvuotta pienempää.
Kansainvälinen asiantuntijavaltuuskunta tutustuu Kainuun kansainvälisiin etätyömahdollisuuksiin ja datakeskustoimintaan osana EDIN-hanketta25.5.2026 14:05:43 EEST | Tiedote
Kansainvälinen asiaintuntijavaltuuskunta kuudesta Euroopan maasta saapuu 9.–10.6. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Kainuun liiton kutsumana Kainuuseen. Vierailu on osa EU-osarahoitteista European Digital Nomads (EDIN) -hanketta, joka tähtää diginomadien eli kansainvälisten etätyöntekijöiden määrän lisäämiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
Turvallisempi koulutie Alavieskaan – Jokiniituntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie22.5.2026 15:00:56 EEST | Tiedote
Alavieskaan rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Hanke valmistuu syksyllä 2026.
Valtatien 4 ja Haurukyläntien liittymä Tyrnävällä uudistuu – työt käynnistyneet20.5.2026 13:13:27 EEST | Tiedote
Valtatien 4 ja Haurukyläntien (mt 18609) liittymässä on aloitettu rakennustyöt. Hankkeessa valtatie 4:ää parannetaan ja levennetään noin kilometrin matkalla. Työ valmistuu syksyllä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme