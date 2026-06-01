Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä laajenee kahdella ammattinimikkeellä

Linjaukseen lisättiin ammattinimikkeet 8121 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja 8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat. Muutos perustuu alueen työmarkkinatilanteeseen sekä työnantajien esiin nostamiin rekrytointihaasteisiin erityisesti teollisuudessa.

Alueellisessa linjauksessa määritellään ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuuden arvioidaan olevan niin haastavaa, että työntekijän oleskeluluvan käsittelyssä voidaan poiketa erillisestä työvoiman saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sen arvioimista, onko tehtävään saatavissa työntekijöitä Suomesta tai muualta EU- ja ETA-alueelta.

Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen työvoimapulaa

Vaikka yleinen työmarkkinatilanne on edelleen haastava ja työttömyys on kasvanut monilla alueilla, esiintyy useilla aloilla edelleen työvoiman saatavuusongelmia. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla työvoimapulaa esiintyy erityisesti teollisuudessa, ravintola-alalla, siivousalalla sekä tietyissä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävissä. Myös hitsaajista, metallialan työntekijöistä sekä joillakin alueilla kampaajista on edelleen pulaa.

Kainuussa työvoiman kysyntää lisäävät erityisesti datakeskusinvestoinnit sekä niihin liittyvät rakentamisen, sähköalan, ICT-alan ja teollisuuden työvoimatarpeet. Pohjois-Pohjanmaalla työnantajat ovat raportoineet rekrytointivaikeuksista erityisesti teollisuuden suorittavissa tehtävissä sekä teknologia-aloilla.

Työntekijöiden oleskelulupia myönnetty edelleen erityisesti palvelu- ja teollisuusaloille

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan tammi–maaliskuussa 2026 Kainuuseen myönnettiin yhteensä 23 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 12 oli työntekijän oleskelulupia. Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin samalla ajanjaksolla yhteensä 55 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 30 oli työntekijän oleskelulupia.

Työntekijöiden oleskelulupien määrässä näkyy edelleen yleisen työmarkkinatilanteen vaikutus. Työntekijän oleskelulupia on myönnetty alueelle vähemmän jo toista vuotta peräkkäin, mikä kertoo yritysten varovaisemmista rekrytoinneista ja työvoiman kysynnän heikkenemisestä. Samalla tietyillä aloilla työvoiman saatavuushaasteet jatkuvat edelleen.

Myönnetyissä työntekijän oleskeluluvissa korostuvat erityisesti ravintola-alan, teollisuuden ja palvelualojen ammatit. Yleisimpiä ammattiryhmiä ovat olleet muun muassa ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, hitsaajat, siivoojat sekä kampaajat. Nämä alat näkyvät myös alueiden työvoiman saatavuushaasteissa.

Linjaus perustuu laajaan alueelliseen yhteistyöhön

Linjauksen valmistelussa on hyödynnetty työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa kuvaavia tilastoja, Työvoimabarometrin tietoja, Maahanmuuttoviraston oleskelulupatilastoja sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueiden näkemyksiä. Valmisteluun osallistui myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen yhteistyöryhmä.

Linjausta päivitetään jatkossakin puolivuosittain työmarkkinatilanteen muutosten mukaisesti.