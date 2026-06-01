Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä laajenee kahdella ammattinimikkeellä

1.6.2026 14:00:17 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on päivittänyt alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Kesäkuun alussa voimaan tulevassa linjauksessa työvoimapulasta kärsivien ammattinimikkeiden määrä kasvaa kahdella. Päivitetty linjaus on voimassa 30.11.2026 saakka.

Linjaukseen lisättiin ammattinimikkeet 8121 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja 8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat. Muutos perustuu alueen työmarkkinatilanteeseen sekä työnantajien esiin nostamiin rekrytointihaasteisiin erityisesti teollisuudessa.  

Alueellisessa linjauksessa määritellään ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuuden arvioidaan olevan niin haastavaa, että työntekijän oleskeluluvan käsittelyssä voidaan poiketa erillisestä työvoiman saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sen arvioimista, onko tehtävään saatavissa työntekijöitä Suomesta tai muualta EU- ja ETA-alueelta. 

Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen työvoimapulaa 

Vaikka yleinen työmarkkinatilanne on edelleen haastava ja työttömyys on kasvanut monilla alueilla, esiintyy useilla aloilla edelleen työvoiman saatavuusongelmia. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla työvoimapulaa esiintyy erityisesti teollisuudessa, ravintola-alalla, siivousalalla sekä tietyissä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävissä. Myös hitsaajista, metallialan työntekijöistä sekä joillakin alueilla kampaajista on edelleen pulaa. 

Kainuussa työvoiman kysyntää lisäävät erityisesti datakeskusinvestoinnit sekä niihin liittyvät rakentamisen, sähköalan, ICT-alan ja teollisuuden työvoimatarpeet. Pohjois-Pohjanmaalla työnantajat ovat raportoineet rekrytointivaikeuksista erityisesti teollisuuden suorittavissa tehtävissä sekä teknologia-aloilla.  

Työntekijöiden oleskelulupia myönnetty edelleen erityisesti palvelu- ja teollisuusaloille 

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan tammi–maaliskuussa 2026 Kainuuseen myönnettiin yhteensä 23 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 12 oli työntekijän oleskelulupia. Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin samalla ajanjaksolla yhteensä 55 ensimmäistä oleskelulupaa, joista 30 oli työntekijän oleskelulupia. 

Työntekijöiden oleskelulupien määrässä näkyy edelleen yleisen työmarkkinatilanteen vaikutus. Työntekijän oleskelulupia on myönnetty alueelle vähemmän jo toista vuotta peräkkäin, mikä kertoo yritysten varovaisemmista rekrytoinneista ja työvoiman kysynnän heikkenemisestä. Samalla tietyillä aloilla työvoiman saatavuushaasteet jatkuvat edelleen. 

Myönnetyissä työntekijän oleskeluluvissa korostuvat erityisesti ravintola-alan, teollisuuden ja palvelualojen ammatit. Yleisimpiä ammattiryhmiä ovat olleet muun muassa ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, hitsaajat, siivoojat sekä kampaajat. Nämä alat näkyvät myös alueiden työvoiman saatavuushaasteissa. 

Linjaus perustuu laajaan alueelliseen yhteistyöhön 

Linjauksen valmistelussa on hyödynnetty työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa kuvaavia tilastoja, Työvoimabarometrin tietoja, Maahanmuuttoviraston oleskelulupatilastoja sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työllisyysalueiden näkemyksiä. Valmisteluun osallistui myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen yhteistyöryhmä. 

Linjausta päivitetään jatkossakin puolivuosittain työmarkkinatilanteen muutosten mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, Elinkeinot ja osaaminen -osasto:

Kamal Singh, asiantuntija, kansainvälisyys- ja kotoutumispalvelut, puh. 0295 038 197
Karoliina Oikarinen, maahanmuuttoasiantuntija, puh. 0295 038 622
Eine Kela, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 038 227

Sähköposti: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

