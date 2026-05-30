Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga vauhtiin torstaina
1.6.2026 11:44:01 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga potkaistaan vauhtiin torstaina 4.6.2026. Kausi huipentuu 12.9. Helsingin Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramalja XLVII-otteluun. Alkavalla kaudella seitsemän joukkuetta kuudesta kaupungista taistelee jo 47. Suomen mestaruudesta.
Vaahteraliigan kausi 2026 käynnistyy Helsingin Myllypurossa, kun East City Giants saa avausottelussa vieraakseen viime kaudella mitalipeleihin yltäneen Kuopio Steelersin. Seitsemän joukkueen runkosarjassa kaikki joukkueet pelaavat kymmenen ottelua, ja elokuun päätteeksi neljä parasta etenee välieriin. Kausi huipentuu 12. syyskuuta Helsingissä Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramaljaan. Hallitsevana mestarina kauteen lähtee Porvoon Butchers, jota pidetään myös tulevan kauden ennakkosuosikkina.
Liigavalmentajat yksimielisiä – Porvoon Butchers on edelleen ennakkosuosikki
Tänäkin keväänä Vaahteraliigan päävalmentajat saivat arvioida joukkueiden voimasuhteita laittamalla kilpailijansa paremmuusjärjestykseen. Kukin HC sai antaa 1–6 sijoituspistettä kilpailijoilleen jättäen samalla oman joukkueensa ilman pisteitä.
Vaahteraliigan päävalmentaja olivat tänäkin vuonna varsin yksimielisiä siitä, että kauden 2026 liigassa on vain yksi ennakkosuosikki – Porvoon Butchers. Kaikki päävalmentajat Butchersia lukuun ottamatta asettivat porvoolaisjoukkueen veikkauksessaan ykköspaikalle (6 sijoituspistettä).
Butchersin takana muiden sijoitusten osalta vastaavaa täydellistä yksimielisyyttä ei löytynyt. Veikkauksissa toiseksi sijoittui Kuopio Steelers, joka keräsi päävalmentajilta sijoituspisteitä 15 kpl. Kolmanneksi vahvimmaksi arvioitiin kestomenestyjä Helsinki Roosters ja viimeisen play-off position veikattiin nappaavan neljän edellisen kauden finalisti Seinäjoki Crocodiles.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Suomen naiset EM-finaaliin voitolla Espanjasta30.5.2026 20:56:05 EEST | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue otti komean 31–13 voiton hallitsevasta Euroopan mestarista Espanjasta lauantaina Zaragozassa pelatussa EM-alkusarjan päätösottelussa. Voitolla Suomi lunasti paikan EM-loppuotteluun, joka pelataan elokuussa Suomen kotikentällä Vantaan Myyrmäessä.
Suomen naiset kohtaavat Espanjan EM-sarjan ratkaisupelissä29.5.2026 12:37:12 EEST | Tiedote
Suomen naisten jenkkifutismaajoukkue kohtaa lauantaina Espanjan EM-sarjan lohkovaiheen päätösottelussa. Voitto hallitsevasta Euroopan mestarista toisi elokuussa pelattavan EM-loppuottelun varmasti Suomen kotikentälle Myyrmäkeen.
Tasavallan presidentti myönsi Roope Noroselle liikuntaneuvoksen arvonimen22.5.2026 16:42:55 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Roope Noroselle 22.5.2026 liikuntaneuvoksen arvonimen. Noronen on toiminut Suomen Amerikkalaisen jalkapallon liiton puheenjohtajana yhtäjaksoisesti jo neljännesvuosisadan ajan.
Kotimainen jenkkifutiskausi käyntiin Ruudussa lauantaina20.5.2026 20:52:29 EEST | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon kotimainen kesä käynnistyy Ruudussa lauantaina, kun miesten I-divisioona potkaisee kautensa käyntiin Pirkkalassa. Kesän aikana Ruudussa nähdään yhteensä 86 miesten ja naisten Vaahteraliigojen sekä miesten I-divisioonan ottelua.
Edward Vesterisen uran jatko ratkeaa alkavalla viikolla – NFL vai CFL?11.5.2026 00:13:22 EEST | Tiedote
Edward Vesterinen osallistui viikonloppuna Minnesota Vikingsin tulokasleirille tryout-pelaajana. Suomalainen puolustuslinjan jätti pääsi esittelemään taitojaan NFL-joukkueen valmennukselle Vikingsin harjoituskeskuksessa Minnesotan Eaganissa. Vesterinen palasi leiriltä kotiinsa Morgantowniin tyytyväisenä suorituksiinsa, mutta on edelleen ilman sopimustarjousta.
