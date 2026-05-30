Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga vauhtiin torstaina

Vaahteraliigan kausi 2026 käynnistyy Helsingin Myllypurossa, kun East City Giants saa avausottelussa vieraakseen viime kaudella mitalipeleihin yltäneen Kuopio Steelersin. Seitsemän joukkueen runkosarjassa kaikki joukkueet pelaavat kymmenen ottelua, ja elokuun päätteeksi neljä parasta etenee välieriin. Kausi huipentuu 12. syyskuuta Helsingissä Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramaljaan. Hallitsevana mestarina kauteen lähtee Porvoon Butchers, jota pidetään myös tulevan kauden ennakkosuosikkina.

Liigavalmentajat yksimielisiä – Porvoon Butchers on edelleen ennakkosuosikki

Tänäkin keväänä Vaahteraliigan päävalmentajat saivat arvioida joukkueiden voimasuhteita laittamalla kilpailijansa paremmuusjärjestykseen. Kukin HC sai antaa 1–6 sijoituspistettä kilpailijoilleen jättäen samalla oman joukkueensa ilman pisteitä.

Vaahteraliigan päävalmentaja olivat tänäkin vuonna varsin yksimielisiä siitä, että kauden 2026 liigassa on vain yksi ennakkosuosikki – Porvoon Butchers. Kaikki päävalmentajat Butchersia lukuun ottamatta asettivat porvoolaisjoukkueen veikkauksessaan ykköspaikalle (6 sijoituspistettä).

Butchersin takana muiden sijoitusten osalta vastaavaa täydellistä yksimielisyyttä ei löytynyt. Veikkauksissa toiseksi sijoittui Kuopio Steelers, joka keräsi päävalmentajilta sijoituspisteitä 15 kpl. Kolmanneksi vahvimmaksi arvioitiin kestomenestyjä Helsinki Roosters ja viimeisen play-off position veikattiin nappaavan neljän edellisen kauden finalisti Seinäjoki Crocodiles.