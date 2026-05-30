Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga vauhtiin torstaina

1.6.2026 11:44:01 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga potkaistaan vauhtiin torstaina 4.6.2026. Kausi huipentuu 12.9. Helsingin Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramalja XLVII-otteluun. Alkavalla kaudella seitsemän joukkuetta kuudesta kaupungista taistelee jo 47. Suomen mestaruudesta. 

Vaahteraliigan kausi 2026 käynnistyy Helsingin Myllypurossa, kun East City Giants saa avausottelussa vieraakseen viime kaudella mitalipeleihin yltäneen Kuopio Steelersin. Seitsemän joukkueen runkosarjassa kaikki joukkueet pelaavat kymmenen ottelua, ja elokuun päätteeksi neljä parasta etenee välieriin. Kausi huipentuu 12. syyskuuta Helsingissä Bolt Arenalla pelattavaan Vaahteramaljaan. Hallitsevana mestarina kauteen lähtee Porvoon Butchers, jota pidetään myös tulevan kauden ennakkosuosikkina.

Liigavalmentajat yksimielisiä – Porvoon Butchers on edelleen ennakkosuosikki

Tänäkin keväänä Vaahteraliigan päävalmentajat saivat arvioida joukkueiden voimasuhteita laittamalla kilpailijansa paremmuusjärjestykseen. Kukin HC sai antaa 1–6 sijoituspistettä kilpailijoilleen jättäen samalla oman joukkueensa ilman pisteitä.

Vaahteraliigan päävalmentaja olivat tänäkin vuonna varsin yksimielisiä siitä, että kauden 2026 liigassa on vain yksi ennakkosuosikki – Porvoon Butchers.  Kaikki päävalmentajat Butchersia lukuun ottamatta asettivat porvoolaisjoukkueen veikkauksessaan ykköspaikalle (6 sijoituspistettä).

Butchersin takana muiden sijoitusten osalta vastaavaa täydellistä yksimielisyyttä ei löytynyt. Veikkauksissa toiseksi sijoittui Kuopio Steelers, joka keräsi päävalmentajilta sijoituspisteitä 15 kpl. Kolmanneksi vahvimmaksi arvioitiin kestomenestyjä Helsinki Roosters ja viimeisen play-off position veikattiin nappaavan neljän edellisen kauden finalisti Seinäjoki Crocodiles.

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

