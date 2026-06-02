Nuoret kesäartistit ilahduttavat yleisöä eri puolilla Vaasaa

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palkkaamat nuoret kesäartistit ovat tänä vuonna Ingrid Finne, Inkeri Poranen, Tilda Håkans ja Rimma Bahdasarian. Kesäartistit esiintyvät kesäkuussa eri paikoissa ympäri Vaasaa. Keikkoja on erityisesti palvelutaloissa, mutta nuoret esiintyvät myös päiväkodeissa.

Nuoria muusikoita voi kuulla erilaisissa kesätapahtumissa, kuten Palosaari-karnevaalissa 10.–11.6. ja Vähäkyrö laulaa ja soi-tapahtumassa Cafe Kanttorilan esiintymislavalla 17.6. Kirkonmäen kulttuurialueella.

Kesäartistit esiintyvät myös museoissa osana lapsille suunnattua kesäohjelmaa torstaisin 4.6., 11.6., 18.6. ja 25.6. klo 13 Kuntsin modernin taiteen museossa ja klo 15 Pohjanmaan museossa. Lisäksi kesäartistit ovat mukana lasten kesäsatutuokiossa 3.6. ja 10.6. klo 10 Vaasan pääkirjastossa.

Kesäartisteja voi nähdä esiintymässä kesäkuussa myös kävelykadun uudella esiintymisalueella, eli torin Open Stagella.

Neljä nuorta muusikkoa

Lärkkulla Musical-opintolinjalla musiikkia opiskeleva Ingrid on kiinnostunut erityisesti musikaaleista. Laulamisen lisäksi hän tanssii ja näyttelee. Kesäkeikkojen lisäksi hänet nähdään tänä kesänä myös Korsholms Teaterin näytelmässä Adalminas pärla.

Kaustisen musiikkilukiossa opiskeleva Inkeri laulaa ja soittaa kesäkeikoilla pianoa ja ukulelea. Hän esittää omia kappaleitaan, mutta keikoilla kuullaan myös Ultra Brata ja Katri Helenaa.

Ukrainasta kotoisin oleva Rimma laulaa ja soittaa kitaraa. Hän esittää kesän aikana mm. ukrainalaisia lauluja.

Tildan pääinstrumentti on sähköbasso, mutta kesällä hän soittaa kitaraa ja laulaa. Hän opiskelee Vasa Övningskolan lukion musiikkilinjalla.

Jos haluat kesäartisteja esiintymään kesätilaisuuksiin, ota yhteyttä kulttuurituottajaan, ilkka.nyqvist@vaasa.fi.