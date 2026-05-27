Itä-Suomen työlupalinjaukset ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on päivitetty

Linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty vastaamaan maakuntien työmarkkinatilannetta ja lähiajan näkymiä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana merkittävästi, ja samaan aikaan työvoiman kysyntä on hiipunut. Kysynnän laskemisen myötä työvoimapulaa on vähemmän ja monessa ammattiryhmässä työvoimasta on ylitarjontaa.

Työvoiman kysyntään ja tarjontaan ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2026 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman kevään 2026 työmarkkinaennusteen sekä eri maakuntien alueellisten kehitysnäkymien mukaan työttömien määrä ei käänny (kausitasoitetusti) ainakaan huomattavaan laskuun vielä 2026 aikana, vaan vasta viiveellä talouskasvun myötä.

Itä-Suomen elinvoimakeskus seuraa aktiivisesti työmarkkinoita ja työvoiman saatavuuden tilannetta. Uudet maakuntakohtaiset linjaukset tehdään marraskuussa 2026.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maakunnissa voidaan rekrytoida seuraaville ammattialoille työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa:

Etelä-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset Sosiaali- ja terveysala 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2211 Yleislääkärit

2212 Erikoislääkärit

2261 Hammaslääkärit Maanviljelijät ja metsätyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6113 Taimitarhatyöntekijät

6121 Kotieläintenhoitajat

6130 Maataloustyöntekijät Teollisuus 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 7212 Hitsaajat

7223 Koneistajat 81 Prosessityöntekijät 8114 Betonituotetyöntekijät

Pohjois-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset Sosiaali- ja terveysala 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 2211 Yleislääkärit

2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit

2261 Hammaslääkärit Maanviljelijät, metsätyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6111 Pelto- ja avomaaviljelijät

6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät

6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat Teollisuus 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

7223 Koneenasettajat ja koneistajat

Pohjois-Karjalassa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset 6 Maanviljelijät ja metsätyöntekijät 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 6111 Pelto- ja avomaaviljelijät

6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät

6121 Liha- ja lypsykarjan kotieläinten kasvattajat

62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 6210 Metsurit ja metsätyöntekijät

Työlupalinjausten valmistelussa on otettu huomioon kunkin maakunnan työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolten ja elinkeinoelämän sekä työvoimaviranomaisten näkemyksiä. Työvoiman saatavuutta harkittaessa on hyödynnetty mm. työ- ja elinkeinohallinnon ennakointitietoa, Työvoimabarometria ja työllisyyskatsauksia.

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa.

Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan elinvoimakeskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.

Työnantajan on myös tietyin edellytyksin mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta, vaikka ammattialaa ei olisi vapautettu saatavuusharkinnasta alueellisessa työlupalinjauksessa. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät ja työpaikka on ollut julkisesti haussa, mutta työmarkkinoilta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle.

Alueelliset työlupalinjaukset perustuvat ulkomaalaislakiin (301/2004). Saatavuusharkinta liittyy vain työntekijän oleskelulupaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei liity saatavuusharkintaa.

Päivitetty Itä-Suomen työlupalinjaus on liitteenä