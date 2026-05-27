Itä-Suomen työlupalinjaukset ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on päivitetty
1.6.2026 11:24:02 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus päivitti maakuntakohtaiset työlupalinjaukset. Työlupalinjausten tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa ottaen huomioon kunkin maakunnan työmarkkinoiden erityispiirteet. Elinvoimakeskuksen laatimat työlupalinjaukset määrittävät ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. Päivitetyt linjaukset ovat voimassa 1.6. - 30.11.2026.
Linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty vastaamaan maakuntien työmarkkinatilannetta ja lähiajan näkymiä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana merkittävästi, ja samaan aikaan työvoiman kysyntä on hiipunut. Kysynnän laskemisen myötä työvoimapulaa on vähemmän ja monessa ammattiryhmässä työvoimasta on ylitarjontaa.
Työvoiman kysyntään ja tarjontaan ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2026 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman kevään 2026 työmarkkinaennusteen sekä eri maakuntien alueellisten kehitysnäkymien mukaan työttömien määrä ei käänny (kausitasoitetusti) ainakaan huomattavaan laskuun vielä 2026 aikana, vaan vasta viiveellä talouskasvun myötä.
Itä-Suomen elinvoimakeskus seuraa aktiivisesti työmarkkinoita ja työvoiman saatavuuden tilannetta. Uudet maakuntakohtaiset linjaukset tehdään marraskuussa 2026.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maakunnissa voidaan rekrytoida seuraaville ammattialoille työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa:
Etelä-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:
|Ammattiala
|Ammattiluokka
|Ammattinimike ja poikkeukset
|Sosiaali- ja terveysala
|22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
|2211 Yleislääkärit
2212 Erikoislääkärit
2261 Hammaslääkärit
|Maanviljelijät ja metsätyöntekijät
|61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
|6113 Taimitarhatyöntekijät
6121 Kotieläintenhoitajat
6130 Maataloustyöntekijät
|Teollisuus
|72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
|7212 Hitsaajat
7223 Koneistajat
|81 Prosessityöntekijät
|8114 Betonituotetyöntekijät
Pohjois-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:
|Ammattiala
|Ammattiluokka
|Ammattinimike ja poikkeukset
|Sosiaali- ja terveysala
|22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
|2211 Yleislääkärit
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit
2261 Hammaslääkärit
|Maanviljelijät, metsätyöntekijät
|61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
|6111 Pelto- ja avomaaviljelijät
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat
|Teollisuus
|72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
|7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7223 Koneenasettajat ja koneistajat
Pohjois-Karjalassa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:
|
Ammattiala
|
Ammattiluokka
|
Ammattinimike ja poikkeukset
|6 Maanviljelijät ja metsätyöntekijät
|
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
|6111 Pelto- ja avomaaviljelijät
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
6121 Liha- ja lypsykarjan kotieläinten kasvattajat
|
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät
|6210 Metsurit ja metsätyöntekijät
Työlupalinjausten valmistelussa on otettu huomioon kunkin maakunnan työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolten ja elinkeinoelämän sekä työvoimaviranomaisten näkemyksiä. Työvoiman saatavuutta harkittaessa on hyödynnetty mm. työ- ja elinkeinohallinnon ennakointitietoa, Työvoimabarometria ja työllisyyskatsauksia.
EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan
Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa.
Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan elinvoimakeskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.
Työnantajan on myös tietyin edellytyksin mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta, vaikka ammattialaa ei olisi vapautettu saatavuusharkinnasta alueellisessa työlupalinjauksessa. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät ja työpaikka on ollut julkisesti haussa, mutta työmarkkinoilta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle.
Alueelliset työlupalinjaukset perustuvat ulkomaalaislakiin (301/2004). Saatavuusharkinta liittyy vain työntekijän oleskelulupaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei liity saatavuusharkintaa.
Päivitetty Itä-Suomen työlupalinjaus on liitteenä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Karjala: asiantuntija Tuukka Arosara, p. 0295 026 040
Pohjois-Savo: ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, p. 0295 026 237
Etelä-Savo: ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 0295 024 165
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Liikenneturvallisuuspalkintoja Leppävirralle27.5.2026 09:15:09 EEST | Tiedote
Leppävirran kunnan varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen ja Leppävirran Leppäkertun koulun rehtori Ari-Pekka Isoniemi palkitaan pitkäjänteisestä, kasvatuksellisesta liikenneturvallisuuden eteen tekemästään työstä.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – huhtikuu 202627.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomessa oli huhtikuun 2026 lopussa yhteensä 31 693 työtöntä työnhakijaa, mikä on 736 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 20 henkilöllä (+0,2 %), Etelä-Savossa 201 henkilöllä (+3 %) ja Pohjois-Savossa 515 henkilöllä (+4 %).
Tievalaistusta uudistetaan Itä-Suomessa – työt alkavat kesäkuussa27.5.2026 07:50:33 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus käynnistää tievalaistuksen kunnostustöitä useilla paikkakunnilla Itä-Suomessa kesäkuun alussa. Työt valmistuvat arviolta marraskuuhun mennessä.
Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2026 on julkaistu25.5.2026 10:48:18 EEST | Tiedote
Suunnitelmassa esitetään tiiviisti, mitä elinvoimakeskus tekee maantienpidon ja liikenteen tehtävissä toimialueellaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.
Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa20.5.2026 12:58:01 EEST | Tiedote
Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3,35 milj. euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme