Itä-Suomen elinvoimakeskus

Itä-Suomen työlupalinjaukset ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on päivitetty

1.6.2026 11:24:02 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Itä-Suomen elinvoimakeskus päivitti maakuntakohtaiset työlupalinjaukset. Työlupalinjausten tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa ottaen huomioon kunkin maakunnan työmarkkinoiden erityispiirteet. Elinvoimakeskuksen laatimat työlupalinjaukset määrittävät ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. Päivitetyt linjaukset ovat voimassa 1.6. - 30.11.2026.

Linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä on päivitetty vastaamaan maakuntien työmarkkinatilannetta ja lähiajan näkymiä. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana merkittävästi, ja samaan aikaan työvoiman kysyntä on hiipunut. Kysynnän laskemisen myötä työvoimapulaa on vähemmän ja monessa ammattiryhmässä työvoimasta on ylitarjontaa. 

Työvoiman kysyntään ja tarjontaan ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2026 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman kevään 2026 työmarkkinaennusteen sekä eri maakuntien alueellisten kehitysnäkymien mukaan työttömien määrä ei käänny (kausitasoitetusti) ainakaan huomattavaan laskuun vielä 2026 aikana, vaan vasta viiveellä talouskasvun myötä.

Itä-Suomen elinvoimakeskus seuraa aktiivisesti työmarkkinoita ja työvoiman saatavuuden tilannetta. Uudet maakuntakohtaiset linjaukset tehdään marraskuussa 2026. 

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen maakunnissa voidaan rekrytoida seuraaville ammattialoille työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa: 

Etelä-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut: 

Ammattiala  Ammattiluokka  Ammattinimike ja poikkeukset 
Sosiaali- ja terveysala  22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat   2211 Yleislääkärit 
2212 Erikoislääkärit 
2261 Hammaslääkärit 
Maanviljelijät ja metsätyöntekijät   61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.  6113 Taimitarhatyöntekijät  
6121 Kotieläintenhoitajat 
6130 Maataloustyöntekijät 
Teollisuus  72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat  7212 Hitsaajat 
7223 Koneistajat 
81 Prosessityöntekijät  8114 Betonituotetyöntekijät 

Pohjois-Savossa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut: 

Ammattiala   Ammattiluokka   Ammattinimike ja poikkeukset  
Sosiaali- ja terveysala   22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat   2211 Yleislääkärit  
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit  
2261 Hammaslääkärit  
Maanviljelijät, metsätyöntekijät   61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.   6111 Pelto- ja avomaaviljelijät  
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät  
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat  
Teollisuus   72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat   7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat   
7223 Koneenasettajat ja koneistajat   

Pohjois-Karjalassa on seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus vaikeutunut:

Ammattiala 

Ammattiluokka 

Ammattinimike ja poikkeukset 
6 Maanviljelijät ja metsätyöntekijät  

61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.   

 6111 Pelto- ja avomaaviljelijät 
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät 
6121 Liha- ja lypsykarjan kotieläinten kasvattajat  
 

62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät

 6210 Metsurit ja metsätyöntekijät

Työlupalinjausten valmistelussa on otettu huomioon kunkin maakunnan työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolten ja elinkeinoelämän sekä työvoimaviranomaisten näkemyksiä. Työvoiman saatavuutta harkittaessa on hyödynnetty mm. työ- ja elinkeinohallinnon ennakointitietoa, Työvoimabarometria ja työllisyyskatsauksia. 

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan 

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa. 

Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan elinvoimakeskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. 

Työnantajan on myös tietyin edellytyksin mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta, vaikka ammattialaa ei olisi vapautettu saatavuusharkinnasta alueellisessa työlupalinjauksessa. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät ja työpaikka on ollut julkisesti haussa, mutta työmarkkinoilta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta. Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle. 

Alueelliset työlupalinjaukset perustuvat ulkomaalaislakiin (301/2004). Saatavuusharkinta liittyy vain työntekijän oleskelulupaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei liity saatavuusharkintaa. 

Päivitetty Itä-Suomen työlupalinjaus on liitteenä

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Karjala: asiantuntija Tuukka Arosara, p. 0295 026 040
Pohjois-Savo: ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, p. 0295 026 237
Etelä-Savo: ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 0295 024 165

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

