Tievalaistusta uusitaan Kemijärven Vuostimossa, Rovaniemen Vaaralassa ja Vanttauskoskella sekä Posiolla

1.6.2026 10:46:29 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Lapin tievalaistusurakassa uusitaan valtatie 5:n tievalaistusta Vuostimon kylän kohdalla Kemijärvellä sekä kantatie 81:n tievalaistusta Rovaniemen Vaaralan ja Vanttauskosken sekä Posion kohdalla. Työt alkavat kesäkuussa 2026 ja valmistuvat syksyn 2026 aikana. Urakka voi aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle työvaiheiden aikana.

Tievalaistusta Posiolta kantatien 81 varrelta. Kuva: Lapin elinvoimakeskus.

Urakassa uusitaan nykyisiä valaisinpylväitä sekä muutetaan osin niiden sijainteja. Lisäksi pylväisiin asennetaan energiatehokkaat LED-valaisimet, jotka parantavat valaistuksen laatua ja vähentävät energiankulutusta. Myös nykyinen kaapelointi uusitaan osana hanketta. Tievalaistuksen uusimisella parannetaan liikenneturvallisuutta sekä varmistetaan valaistusjärjestelmän toimintavarmuus tuleville vuosille. 

Työt voivat vaikuttaa liikenteeseen 

Rakennustöiden aikana liikenteelle voi aiheutua ajoittaista haittaa esimerkiksi työnaikaisten liikennejärjestelyjen vuoksi. Liikennettä haittaavista työvaiheista tiedotetaan etukäteen mahdollisuuksien mukaan. 

Urakassa pyritään minimoimaan liikenteelle aiheutuvat häiriöt. Liikennettä merkittävästi haittaavia töitä vältetään tekemästä vilkkaimpina liikenneaikoina. 

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Aventi Oy. 

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

