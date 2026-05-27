Tievalaistusta uusitaan Kemijärven Vuostimossa, Rovaniemen Vaaralassa ja Vanttauskoskella sekä Posiolla

Lappi on kirinyt koko maan edelle - liikevaihto kasvaa nopeammin kuin henkilöstömäärä 25.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Suhdannetrendin kehitys on ollut kasvusuuntainen ja liikevaihdon vuosimuutos on pysynyt Lapissa plussan puolella vuoden 2023 notkahduksen jälkeen, käy ilmi Lapin suhdannekatsauksesta. Useiden Lapin toimialojen kehitystrendit osoittavat suuntaa ylöspäin ja muillakin tarkastelluilla toimialoilla kehitys on ollut tasaista. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla vuonna 2025. Henkilöstömäärän kehitys on ollut liikevaihtoa vakaampaa ja maltillisempaa, ja sen trendi tasaantunut.