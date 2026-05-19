Eläkebarometri: Enemmistö suomalaisista ei leikkaisi eläkkeitä – eläkejärjestelmään luottaa puolet

2.6.2026 07:00:00 EEST | Eläketurvakeskus (ETK) | Tiedote

Kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu kielteisesti nykyisten tai tulevien eläkkeiden leikkaamiseen, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Eläketurvakeskuksen (ETK) uuden Eläkebarometrin vastaajista puolet luottaa eläkejärjestelmään.

Eläkkeiden leikkaaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä selvästi iän mukaan: alle 45-vuotiaat ovat keskimääräistä useammin suopeita nykyisten ja tulevien eläkkeiden leikkaamiselle kuin tätä iäkkäämmät. 

Eniten kannatusta vaihtoehdoista vahvistaa eläkkeiden rahoitusta saa työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Reilu 40 prosenttia vastaajista pitää keinoa vähintään melko hyvänä.  

Eläkeiän nostoa pitää puolestaan melko hyvänä tai hyvänä vaihtoehtona noin neljännes vastaajista. Hieman yli puolet arvioi eläkeiän noston huonoksi keinoksi vahvistaa eläkkeiden rahoitusta.   

Työntekijöiden ja työnantajien maksamien työeläkemaksujen nostamiseen suhtautuu myönteisesti reilu neljännes vastaajista. Sen sijaan 40 prosenttia ei kannata nostoa. 

– Mieleisimmät vaihtoehdot eläkkeiden rahoituksen tukemiseksi ovat sellaisia, jotka eivät näy suoraan omassa kukkarossa. Useimmat vastaajat suhtautuvat kielteisesti esimerkiksi eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon, sanoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.

Puolet luottaa eläkejärjestelmään 

Puolet suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään ja lähes yhtä moni arvioi, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti. Luottamus on säilynyt samalla tasolla kuin viimevuotisessa kyselyssä.  

Hieman yli neljännes vastaajista arvioi, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Reilu kolmannes taas uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. 

Aiempiin kyselyihin verrattuna entistä harvempi uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa tai että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. 

 – Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastuvat todennäköisesti kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Kuitenkin vanhemmat vastaajat suhtautuivat kyselyssä luottavaisemmin eläkejärjestelmään, sanoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Reilu puolet suomalaisista pitää eläkeuudistusta hyvänä 

Hieman yli puolet vastaajista pitää vuonna 2025 sovittua eläkeuudistusesitystä erittäin tai melko hyvänä, kun alle kymmenes arvioi sen erittäin tai melko huonoksi. Mielipiteet ovat viimevuotisen kyselyn tasolla.  

Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2026 tuhat yli 18‑vuotiasta suomalaista. Tänä vuonna kysely kerättiin internetpaneelilla kuten vuonna 2025.  

Eläkebarometri-tutkimus  

Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksessa selvitetään suomalaisten ajatuksia eläketurvan tuntemisesta, luottamuksesta eläkejärjestelmään ja eläkeajan toimeentulosta.  

Eläkebarometri on julkaistu vuodesta 2017 alkaen. 

Tutkimusjulkaisu: Eläkebarometri 2026 

Lisätietoa: Ekonomisti Sanna Tenhunen, Eläketurvakeskus, etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 029 411 2492. 

Tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus, etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 050 512 0062. 

Kaavio, jossa näkyy mielipiteitä eläkejärjestelmän rahoituksen vahvistamisesta vuoteen 2026 mennessä. Kategoriat esittämiseen vaihtoehtoineen: pienennetään tulevien eläkkeitä, pienennetään jo olevien eläkkeitä, nostetaan eläkeikää, nostetaan työntekijän ja työnantajan eläkemaksuja, lisätään työperäistä maahanmuuttoa, varoja siirretään valtion sijoitustoimintaan. Värikoodatut palkit osoittavat mielipiteiden jakautumisen asteikoilla hyvästä huonoon. Lähde: Eläkebarometri 2026.
Mielipiteitä vaihtoehdoista eläkejärjestelmän rahoituksen vahvistamiseksi, Eläkebarometri 2026
Alt-teksti: Vaaka pylväsdiagrammi, joka näyttää suomalaisten mielipiteet eläketurvan väittämistä vuonna 2026. Diagrammissa on neljä väittämää eri mielipidejakaumilla: luottamus eläkejärjestelmään, eläkevarojen hoito luotettavasti, eläkkeen maksukyky tulevaisuudessa ja eläkkeen takaama kohtuullinen toimeentulo. Lähde: Eläkebarometri 2026.
Mielipiteet eläketurvaa koskevista väittämistä, Eläkebarometri 2026
