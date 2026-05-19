Eläkebarometri: Enemmistö suomalaisista ei leikkaisi eläkkeitä – eläkejärjestelmään luottaa puolet
2.6.2026 07:00:00 EEST | Eläketurvakeskus (ETK) | Tiedote
Kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu kielteisesti nykyisten tai tulevien eläkkeiden leikkaamiseen, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Eläketurvakeskuksen (ETK) uuden Eläkebarometrin vastaajista puolet luottaa eläkejärjestelmään.
Eläkkeiden leikkaaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä selvästi iän mukaan: alle 45-vuotiaat ovat keskimääräistä useammin suopeita nykyisten ja tulevien eläkkeiden leikkaamiselle kuin tätä iäkkäämmät.
Eniten kannatusta vaihtoehdoista vahvistaa eläkkeiden rahoitusta saa työperäisen maahanmuuton lisääminen työllisyyden kasvattamiseksi. Reilu 40 prosenttia vastaajista pitää keinoa vähintään melko hyvänä.
Eläkeiän nostoa pitää puolestaan melko hyvänä tai hyvänä vaihtoehtona noin neljännes vastaajista. Hieman yli puolet arvioi eläkeiän noston huonoksi keinoksi vahvistaa eläkkeiden rahoitusta.
Työntekijöiden ja työnantajien maksamien työeläkemaksujen nostamiseen suhtautuu myönteisesti reilu neljännes vastaajista. Sen sijaan 40 prosenttia ei kannata nostoa.
– Mieleisimmät vaihtoehdot eläkkeiden rahoituksen tukemiseksi ovat sellaisia, jotka eivät näy suoraan omassa kukkarossa. Useimmat vastaajat suhtautuvat kielteisesti esimerkiksi eläkkeiden leikkaamiseen ja eläkeiän nostoon, sanoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.
Puolet luottaa eläkejärjestelmään
Puolet suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään ja lähes yhtä moni arvioi, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti. Luottamus on säilynyt samalla tasolla kuin viimevuotisessa kyselyssä.
Hieman yli neljännes vastaajista arvioi, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Reilu kolmannes taas uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa.
Aiempiin kyselyihin verrattuna entistä harvempi uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa tai että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa.
– Yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastuvat todennäköisesti kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Kuitenkin vanhemmat vastaajat suhtautuivat kyselyssä luottavaisemmin eläkejärjestelmään, sanoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.
Reilu puolet suomalaisista pitää eläkeuudistusta hyvänä
Hieman yli puolet vastaajista pitää vuonna 2025 sovittua eläkeuudistusesitystä erittäin tai melko hyvänä, kun alle kymmenes arvioi sen erittäin tai melko huonoksi. Mielipiteet ovat viimevuotisen kyselyn tasolla.
Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2026 tuhat yli 18‑vuotiasta suomalaista. Tänä vuonna kysely kerättiin internetpaneelilla kuten vuonna 2025.
Eläkebarometri-tutkimus
Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksessa selvitetään suomalaisten ajatuksia eläketurvan tuntemisesta, luottamuksesta eläkejärjestelmään ja eläkeajan toimeentulosta.
Eläkebarometri on julkaistu vuodesta 2017 alkaen.
Tutkimusjulkaisu: Eläkebarometri 2026
Lisätietoa: Ekonomisti Sanna Tenhunen, Eläketurvakeskus, etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 029 411 2492.
Tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus, etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 050 512 0062.
Avainsanat
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläketurvakeskus (ETK)
Plattformsarbetarnas inkomster och ställning på arbetsmarknaden varierar mera än den övriga befolkningens19.5.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
I Finland har plattformsarbetarna i genomsnitt en lägre årsinkomst än de som inte arbetar via plattformer, visar en ny undersökning. Plattformsarbetarnas inkomster och inkomstkällor varierar också mera än den övriga befolkningens. De rör sig oftare mellan anställningar, egenföretagande, studier och arbetslöshet.
Alustatyöntekijöiden tulot ja asema työmarkkinoilla vaihtelevat enemmän kuin muulla väestöllä19.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa alustatyötä tekevien vuositulot ovat keskimäärin pienemmät kuin niillä, jotka eivät tee alustatyötä, käy ilmi uudesta tutkimuksesta. Alustatyöntekijöiden tulot ja tulonlähteet myös vaihtelevat muuta väestöä enemmän. He siirtyvät muita yleisemmin palkkatyön, yrittäjyyden, opiskelun ja työttömyyden välillä.
Jämförelse av pensionsplacerarnas avkastning: Åter ett bra år för finländska pensionsplacerare20.4.2026 05:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finländska pensionsplacerare klarade sig bra i en internationell jämförelse av placeringsavkastningen år 2025. Bland placerare som omfattas av solvensreglering kom de finländska placerarna i topp, liksom i fjol.
Eläkesijoittajien tuottovertailu: Suomalaisilla jälleen hyvä sijoitusvuosi20.4.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset eläkesijoittajat menestyivät hyvin vuoden 2025 kansainvälisessä sijoitustuottovertailussa. Vakavaraisuussäänneltyjen sijoittajien sarjassa suomalaiset veivät edellisvuoden tapaan kaikki kärkisijat.
Medelpensionen 2 138 euro31.3.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
I fjol var kvinnornas medelpension 1 930 euro och männens 2 388 euro i månaden. År 2025 betalades sammanlagt 39,8 miljarder euro i pensioner, framgår det av Pensionsskyddscentralens (PSC) och FPA:s gemensamma statistik.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme