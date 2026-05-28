Onko sinulla muistoja Eeva Joenpellosta? Osallistu kirjailijaa koskevaan tiedonkeruuseen 31.8. mennessä

Kerro meille muistojasi kirjailija Eeva Joenpellosta ja ole mukana tallentamassa kirjallisuushistoriaa. Tavallisten ihmisten muistitieto täydentää merkityksellisesti virallista historiankirjoitusta.

Kerro meille esimerkiksi kohtaamisista Eevan kanssa, tai miten Eeva näkyi Sammatissa ja Lohjalla. Myös muistot Vares-Kantolasta ovat arvokkaita.

Aineistonkeruun toteuttaa Lohjan kaupunki. Kerättävä aineisto on tarkoitettu ainoastaan tutkimuskäyttöön ja se säilytetään pysyvästi sovitussa tallennuspaikassa. Aineiston säilyttävä taho tulee olemaan joko SKS (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) tai Lohjan museo.

Kuka oli Eeva Joenpelto?

Kirjailija Eeva Joenpelto (1921–2004) oli 1900-luvun merkittävimpiä kotimaisia kirjailijoita, rakastettu ja tunnustettu painosten kuningatar. Joenpellon kirjailijanura kesti lähes puoli vuosisataa, ja hän julkaisi 26 romaania, joista tunnetuimpia on neliosainen Lohja-sarja. Joenpelto oli aikansa kulttuurielämän vaikuttaja, jonka elämään mahtui paitsi säihkettä myös suurta tragediaa.

Joenpellon merkitys suomalaiselle kirjallisuudelle on huomattava, ja hänen teostensa teemat muun muassa miesten ja naisten välisistä suhteista ja valtakamppailusta ovat yhä ajankohtaisia.

Eeva Joenpelto rakennutti 1970-luvulla Sammattiin kodikseen Vares-Kantolan talon, jossa hän asui viimeiset vuosikymmenensä ja jonka hän testamenttasi WSOY:n kirjallisuussäätiölle nimeään kantavaksi kirjailijakodiksi ”pitkää proosaa kirjoittavan kirjailijan käyttöön”.

