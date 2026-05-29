Meri-Rastilan Ramsinrantaan suunnitellaan uutta asumista
1.6.2026 12:25:24 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunki suunnittelee uusi koteja Meri-Rastilan merenrantaan noin 250–300 asukkaalle. Tavoitteena on lisätä Meri-Rastilaan laadukasta perheille sopivaa asuntorakentamista.
Uutta asuinaluetta suunnitellaan yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitettava alue sijaitsee eteläisessä Meri-Rastilassa ja se koostuu pääosin yksityisomistuksessa olevasta metsästä ja rannasta sekä huvilasta rantasaunoineen.
Ramsinrantaan suunnitellaan kerrostalovaltaista asumista noin 250–300 asukkaalle. Lähemmäs rantaa esitetään sijoitettavaksi matalampia kerrostaloja tai rivitaloja. Merenrannasta tulisi yleistä kaikille avointa virkistysaluetta, jonka läpi kulkisi rantareitti.
Kaava-alueen vieressä on pääosin 2010- ja 2020-luvulla valmistuneita pientaloja ja kerrostaloja sekä suojeltu Hotel Rantapuiston kokonaisuus. Rannassa oleva sauna säilytetään ja 1930-luvun huvilarakennus suojellaan. Molemmat varataan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun palvelukäyttöön.
Kaupunki on pyrkinyt edistämään uutta asumista Meri-Rastilassa, mutta aiemmat hankkeet eivät ole lähteneet toteutumaan. Kaupunki, maanomistaja ja rakennusyhtiö ovat arvioineet, että Ramsinrannassa on hyvät edellytykset toteuttaa laadukkaita omistuspohjaisia perheasuntoja rakennusmarkkinoiden hankalasta tilanteesta huolimatta.
Kaava lautakunnan käsittelyssä jo vuonna 2021
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli alueen kaavaa ensimmäisen kerran vuonna 2021. Lautakunta viittasi Helsingin strategiaan, jonka mukaan arvokkaimmille luontoalueille ei tule rakentaa ja totesi, ettei alueen luontoarvoista ole riittäviä tietoja. Kaava palautettiin valmisteluun luontoarvojen inventointia varten.
Kaava tuotiin uudelleen käsittelyyn vuonna 2023. Lautakunta palautti kaavan valmisteluun ja totesi, että alueen rakentamistarvetta voidaan arvioida siinä vaiheessa, kun Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen toteutuminen on lähtenyt käyntiin. Päätöksen jälkeen asuntomarkkinat ovat muuttuneet ja asuntorakentamisen määrä muualla Meri-Rastilassa on jäämässä aiempaa arvioitua vähäisemmäksi. Omistusasuntojen kysyntä alueella on vahvinta lähimpänä rantaa.
Asukkaiden mielipiteitä pyydetään kolmesta luonnoksesta
Asuinkorttelista on tehty kolme suunnitelmaluonnosta, jotka eroavat toisistaan pysäköinnin, talotyyppien sekä korttelitehokkuuden osalta. Lopulliseen suunnitelmaan voidaan yhdistää osia eri luonnoksista. Pysäköinti järjestetään joko pihakannen alla tai erillisessä pysäköintilaitoksessa. Korkeimmat talot on sijoitettu kauimmaksi rannasta ja ne ovat korkeimmilta osiltaan 6- tai 7-kerroksisia. Lähimpänä rantaa talot ovat joko rivitaloja tai 3–4-kerroksisia kerrostaloja.
Asemakaavaluonnos on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2027. Lopullisen päätöksen Ramsinrannan kaavoituksesta tekee kaupunginvaltuusto.
Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat sekä Vuotalon aulassa, ja niitä voi kommentoida kerrokantasi.hel.fi - verkkosivulla 22. kesäkuuta asti.
Suunnitelmasta voi keskustella suunnittelijan kanssa kaavakävelyllä maanantaina 15. kesäkuuta. Kävely alkaa osoitteesta Ramsinniementie 18 klo 17.30.
Meri-Rastilassa kehitetään katuja, puistoja ja asukkaiden tiloja
Meri-Rastilaa uudistetaan monella tapaa lähiaikoina. Rastilan metroaseman ympäristöä ja läheisiä katuja kohennetaan uusilla pintamateriaaleilla ja kalusteilla, sekä katuvihreällä ja valaistuksella. Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannus ja laajennus käynnistyy 2027 ja Harbonkadun uusi päiväkoti valmistuu tämän vuoden aikana. Haruspuisto peruskorjataan Itämeri ja vedenalainen elämä -teeman mukaisesti. Puistoon tulee monipuolisia leikki- ja liikuntapaikkoja eri-ikäisille asukkaille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Coniglio
arkkitehti
asemakaavoitus, Helsingin kaupunki
+358 9 310 56880
johanna.coniglio@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Stansvikinkallion uudesta kaavasta päätöksiä29.5.2026 10:38:32 EEST | Tiedote
Stansvikinkallion itäosan tulevaisuutta koskeva päätöksenteko on alkamassa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee alueen asemakaavaa koskevaa ehdotusta 2. kesäkuuta.
Helsingfors eftersträvar positiv utveckling i grannskap genom att bygga småhus29.5.2026 09:01:11 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors strategiska mål är att utveckla nya lösningar för urbant småhusboende samt söka platser som lämpar sig för byggande av småhus. Nu kommer det att fattas beslut om de allmänna principerna för planläggning och tomtöverlåtelse i småhusområden.
Pientalorakentamisella haetaan myönteistä kehitystä Helsingin naapurustoihin29.5.2026 09:01:11 EEST | Tiedote
Helsingin strategisena tavoitteena on kehittää uudenlaisia ratkaisuja kaupunkimaiseen pientaloasumiseen sekä etsiä paikkoja, jotka sopivat pientalorakentamiseen. Nyt päätöksentekoon on tulossa pientaloalueiden kaavoitukseen ja tontinluovutukseen liittyvät yleiset periaatteet.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 28.5.202628.5.2026 18:01:22 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 28.5.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 11.6.2026.
Hanaholmen öppnar för allmänheten på Helsingforsdagen – välkommen att dansa, äta och bada bastu28.5.2026 13:05:23 EEST | Pressmeddelande
Det sista industriområdet i stadskärnan öppnas för stadsborna på Helsingforsdagen den 12 juni. Staden välkomnar alla att utforska området och njuta av den festliga stämningen under invigningsdagen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme