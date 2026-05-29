Meri-Rastilan Ramsinrantaan suunnitellaan uutta asumista

Uutta asuinaluetta suunnitellaan yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitettava alue sijaitsee eteläisessä Meri-Rastilassa ja se koostuu pääosin yksityisomistuksessa olevasta metsästä ja rannasta sekä huvilasta rantasaunoineen.

Ramsinrantaan suunnitellaan kerrostalovaltaista asumista noin 250–300 asukkaalle. Lähemmäs rantaa esitetään sijoitettavaksi matalampia kerrostaloja tai rivitaloja. Merenrannasta tulisi yleistä kaikille avointa virkistysaluetta, jonka läpi kulkisi rantareitti.

Kaava-alueen vieressä on pääosin 2010- ja 2020-luvulla valmistuneita pientaloja ja kerrostaloja sekä suojeltu Hotel Rantapuiston kokonaisuus. Rannassa oleva sauna säilytetään ja 1930-luvun huvilarakennus suojellaan. Molemmat varataan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun palvelukäyttöön.

Kaupunki on pyrkinyt edistämään uutta asumista Meri-Rastilassa, mutta aiemmat hankkeet eivät ole lähteneet toteutumaan. Kaupunki, maanomistaja ja rakennusyhtiö ovat arvioineet, että Ramsinrannassa on hyvät edellytykset toteuttaa laadukkaita omistuspohjaisia perheasuntoja rakennusmarkkinoiden hankalasta tilanteesta huolimatta.

Kaava lautakunnan käsittelyssä jo vuonna 2021

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli alueen kaavaa ensimmäisen kerran vuonna 2021. Lautakunta viittasi Helsingin strategiaan, jonka mukaan arvokkaimmille luontoalueille ei tule rakentaa ja totesi, ettei alueen luontoarvoista ole riittäviä tietoja. Kaava palautettiin valmisteluun luontoarvojen inventointia varten.

Kaava tuotiin uudelleen käsittelyyn vuonna 2023. Lautakunta palautti kaavan valmisteluun ja totesi, että alueen rakentamistarvetta voidaan arvioida siinä vaiheessa, kun Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen toteutuminen on lähtenyt käyntiin. Päätöksen jälkeen asuntomarkkinat ovat muuttuneet ja asuntorakentamisen määrä muualla Meri-Rastilassa on jäämässä aiempaa arvioitua vähäisemmäksi. Omistusasuntojen kysyntä alueella on vahvinta lähimpänä rantaa.

Asukkaiden mielipiteitä pyydetään kolmesta luonnoksesta

Asuinkorttelista on tehty kolme suunnitelmaluonnosta, jotka eroavat toisistaan pysäköinnin, talotyyppien sekä korttelitehokkuuden osalta. Lopulliseen suunnitelmaan voidaan yhdistää osia eri luonnoksista. Pysäköinti järjestetään joko pihakannen alla tai erillisessä pysäköintilaitoksessa. Korkeimmat talot on sijoitettu kauimmaksi rannasta ja ne ovat korkeimmilta osiltaan 6- tai 7-kerroksisia. Lähimpänä rantaa talot ovat joko rivitaloja tai 3–4-kerroksisia kerrostaloja.

Asemakaavaluonnos on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2027. Lopullisen päätöksen Ramsinrannan kaavoituksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat sekä Vuotalon aulassa, ja niitä voi kommentoida kerrokantasi.hel.fi - verkkosivulla 22. kesäkuuta asti.

Suunnitelmasta voi keskustella suunnittelijan kanssa kaavakävelyllä maanantaina 15. kesäkuuta. Kävely alkaa osoitteesta Ramsinniementie 18 klo 17.30.

Meri-Rastilassa kehitetään katuja, puistoja ja asukkaiden tiloja

Meri-Rastilaa uudistetaan monella tapaa lähiaikoina. Rastilan metroaseman ympäristöä ja läheisiä katuja kohennetaan uusilla pintamateriaaleilla ja kalusteilla, sekä katuvihreällä ja valaistuksella. Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannus ja laajennus käynnistyy 2027 ja Harbonkadun uusi päiväkoti valmistuu tämän vuoden aikana. Haruspuisto peruskorjataan Itämeri ja vedenalainen elämä -teeman mukaisesti. Puistoon tulee monipuolisia leikki- ja liikuntapaikkoja eri-ikäisille asukkaille.