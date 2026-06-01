VAKEn uusi alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma painottaa ongelmien ennaltaehkäisyä
4.6.2026 11:00:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) julkaisi uuden alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman vuosille 2026–2030. Suunnitelma korostaa opiskeluhuollon roolia Vantaan ja Keravan lasten ja nuorten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskeluhuoltosuunnitelma hyväksyttiin VAKEn aluevaltuustossa 18.5.2026. Opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yhteistyössä alueen koulutuksenjärjestäjien kanssa ja ohjaa koko VAKEn opiskeluhuollon toimintaa seuraavien vuosien ajan. Uusi suunnitelma korostaa opiskeluhuollon roolia lasten ja nuorten varhaisen tuen tarjoajana. VAKEn opiskeluhuolto tekee ennaltaehkäisevää työtä ja on mukana luomassa turvallista ja osallistavaa yhteisöä alueen oppilaitoksissa. Opiskeluhuoltopalveluissa tarjotaan myös yksilökohtaista tukea niille, jotka sitä tarvitsevat.
Yhteisöllinen tuki voi olla esimerkiksi opiskeluhuollon henkilökunnan jollekin luokalle tai ryhmälle pitämiä vuorovaikutustuokioita, jos koululla on havaittu levottomuutta, ja se voi ehkäistä tilanteiden kriisiytymisen. Yksilöllinen tuki voi olla kuraattorin, terveydenhoitajan, psykologin tai muiden ammattilaisten tapaamisia lapsen tai nuoren kanssa. Usein lapsia ja nuoria autetaan opiskeluhuollossa moniammatillisesti ja verkostoon voidaan ottaa mukaan myös lapsen tai nuoren lähipiiriä tai muita perheen kanssa työskenteleviä ammattilaisia. “Yhteisöllinen ja yksilöllinen työ täydentävät opiskeluhuollossa toisiaan. Yhteisöllisellä työllä vahvistamme koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja ehkäisemme haasteita ennalta. Yksilöllisessä työssä tehdään ennaltaehkäisevää työtä ja tarjotaan varhaista tukea. Kun lapsen tai nuoren tuen tarpeet tunnistetaan varhain ja hän saa tukea oikea-aikaisesti omassa tilanteessaan, voimme ehkäistä huolien kasautumista ja varmistaa, että apu tavoittaa ajoissa” kertoo perheiden ennalta ehkäisevien palvelujen palvelualuejohtaja Reetta Voutilainen.
Tavoitteet ohjaavat työskentelyä
Opiskeluhuollon tavoitteita suunnitelmakaudella ovat edelläkävijyys mielen hyvinvoinnin varmistamisessa, opiskeluhuollon tunnettuuden lisääminen, kouluun kiinnittyminen sekä yhteistyörakenteiden toimivuus. Tavoitteilla pyritään ohjaamaan opiskeluhuollon toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, kokevat koulun turvallisena ja vastaanottavana paikkana sekä tietävät, miten opiskeluhuoltoon voi ottaa yhteyttä, voidaan tukea tarjota ajoissa ja ehkäistä huolien syvenemistä. Tavoitteiden lisäksi suunnitelmassa määritellään niiden seurantamittarit sekä opiskeluhuollon riittävä resursointi suunnitelma-ajalle.
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Yhteyshenkilöt
Reetta VoutilainenPerheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualuejohtajaPuh:0405226233reetta.voutilainen@vakehyva.fi
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