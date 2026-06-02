Laiduntavat eläimet pitävät arvokkaat elinympäristöt hengissä

Perinneympäristöt, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat vuosisatojen aikana muotoutuneita elinympäristöjä, joiden lajikirjo on poikkeuksellisen runsas. Ne eivät kuitenkaan säily ilman hoitoa. Alueet vaativat jatkuvaa niittämistä ja laidunnusta sekä usein puuston ja pensaikon poistamista. Monien tuttujen niittykasvien ja pölyttäjähyönteisten tulevaisuus riippuu tästä työstä.

"Luonnonlaitumien hoito on konkreettinen teko, jolla karjatilalliset edistävät luonnon monimuotoisuutta osana arkeaan. Perinnebiotooppien hoito edellyttää, että maataloudella on taloudelliset edellytykset toimia ja että luonnonhoidosta maksetaan viljelijöille oikeudenmukaisesti", sanoo MTK:n luonnonsuojelujuristi Vilma Holkko.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisen Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on kasvattaa hoidettujen perinneympäristöjen pinta-ala 52 000 hehtaariin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta välttämätön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vuonna 2025 ympäristösopimuksen piirissä on ollut noin 25 000 ha hoidettuja perinneympäristöjä. Yksityismaiden lisäksi luonnonlaidunnusta harjoitetaan myös valtion omistamilla suojelualueilla.

"Yhteistyö karjatilojen kanssa on keskeistä, kun halutaan pitää perinneympäristöt avoimina ja lajistoltaan rikkaina. Ilman eläimiä monet kohteet kasvaisivat nopeasti umpeen ja lajisto katoaa", toteaa palveluomistaja Katja Raatikainen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Avoimet ovet luonnonlaiduntiloilla

Luonnonlaidunpäivänä yleisöllä on mahdollisuus tutustua luonnonlaidunnusta harjoittaviin maatiloihin, laitumiin ja eläimiin paikan päällä. Monilla tiloilla järjestetään opastuksia ja myydään tilan tuotteita, kuten luonnonlaidunlihaa, villaa ja lankoja. Tapahtumat löytyvät karttapalvelusta https://luonnonlaidunlihantuottajat.fi/luonnonlaidunpaiva/, jota päivitetään tapahtumapäivään saakka.

"Luonnonlaidunlihan ostaminen on yksi tapa tukea sekä kotimaista tuotantoa että luonnon monimuotoisuutta. Kysyntä ohjaa tarjontaa", muistuttaa Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n puheenjohtaja Aarne Schildt.

Luonnonlaidunpäivän toteuttavat yhteistyössä Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, MTK, SLC, WWF Suomi, Metsähallitus, Maa- ja kotitalousnaiset, Luomuliitto, Ruokavirasto, Perinnemaisemayhdistys, Suomen Lammasyhdistys, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö ja Pihvikarjaliitto.

Lisätietoja tapahtumista ja avoimista ovista löytyy luonnonlaidunpäivän verkkosivuilta:

https://luonnonlaidunlihantuottajat.fi/luonnonlaidunpaiva/

Median edustajat voivat olla suoraan yhteydessä alueensa tiloihin ja sopia vierailuista tapahtumapäivänä.

Lisätietoja:

Vilma Holkko, juristi, luonnonsuojelu, MTK, 050 354 2827, vilma.holkko@mtk.fi

Katja Raatikainen, palveluomistaja, Metsähallituksen Luontopalvelut, 040 354 0512, katja.raatikainen@metsa.fi

Aarne Schildt, Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n puheenjohtaja, 040 533 6327, aarne.schildt@bosgard.com