Vaasan yhdistykset ja yksiköt hakivat innokkaasti Ekobonusta

1.6.2026 13:53:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Green Leaf -juhlavuoden toiseen Ekobonus-hakuun jätettiin 36 hakemusta. Tuella toteutettavat ideat näkyvät vaasalaisille vuoden aikana erilaisina tapahtumina ja tempauksina.

Vaasassa toimivat yhdistykset ja asukasyhteisöt sekä Vaasan kaupungin yksiköt saivat hakea 100–1000 euron Ekobonus-tukea tapahtumaan, pieninvestointiin tai muuhun tekoon, joka liittyy Green Leaf -vuoden teemoihin. Hakuaika oli huhtikuussa 2026.

Ekobonus-hakemuksia saapui kaikkiaan 36 kappaletta, joista 13 oli Vaasan kaupungin yksiköiltä ja loput vaasalaisilta yhdistyksiltä ja asukasyhteisöiltä. Työryhmä kävi hakemukset läpi, ja lisäksi hakemukset käsiteltiin Vaasan kaupungin johtoryhmässä.

– Olemme todella iloisia, että yhdistykset ja yksiköt ovat lähteneet innolla miettimään Green Leaf -vuoteen sopivia toteutuksia. Saimme perusteellisesti pohdittuja hakemuksia, ja on hienoa, että voimme myöntää Ekobonusta jokaiselle hakijalle, kertoo projektipäällikkö Eva Bligt-Lindén Vaasan kaupungilta.

Aiemmassa haussa marras-joulukuussa Ekobonus-hakemuksia tuli 50 kappaletta ja tukea myönnettiin 48 hakijalle.

Yhdessä tekemisen vuosi

Green Leaf -vuoden keskeinen tavoite on innostaa vaasalaisia tekemään sekä pieniä että suuria tekoja ympäristön hyväksi. Ekobonuksen tuella yhdistykset ja yksiköt voivat järjestää tempauksia, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta tai energiatehokkuutta. Jokainen voi vaikuttaa myös itse osallistumalla: jokaisella teolla on merkitystä.

– Yhdessä tekemällä voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja samalla kehittää kaupunkiamme entistä viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi. Ekobonus tukee hienosti juuri näitä arvoja, iloitsee Bligt-Lindén.

Ekobonus-toteutukset tulevat näkymään asukkaille muun muassa erilaisina tapahtumina ja tempauksina vuoden aikana, esimerkiksi ekologisena tilataideteoksena Alkulan tilalla, Hietasaaressa järjestettävänä siivoustempauksena ja taloudellisen ajotavan opastuksena.

Yhdistykset ja yksiköt tiedottavat tulevista tapahtumistaan Vaasan tapahtumakalenterissa: vaasa.fi/tapahtumat.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

