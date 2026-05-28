Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäiskulutus Suomessa väheni vuonna 2025 – kokonaiskulutuksesta ei arviota menetelmämuutoksen vuoksi
2.6.2026 09:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli vuonna 2025 noin 6,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina.
Vähittäiskulutus (kaupat, Alko ja vastaavat) oli 4,3 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5 prosenttia.
Alkoholijuomien myynti väheni kaikilla hyvinvointialueilla: eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.
Juomaryhmittäin tarkasteltuna ainoastaan vahvan oluen kulutus kasvoi. Kaikkien muiden juomaryhmien kulutus oli edellisvuotta pienempi.
Kokonaiskulutuksesta ei arviota vuodelle 2025
Alkoholin kokonaiskulutuksesta ei voida esittää arviota vuodelle 2025. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
Matkustajatuonti ja verkko-ostot ovat aiempina vuosina muodostaneet noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
Vuoden 2025 alussa tiedonkeruumenetelmä vaihtui puhelinhaastatteluista internetpaneeliin. Eri menetelmillä kerätyt tiedot eivät ole vertailukelpoisia, eikä niitä voida yhdistää luotettavaksi kokonaisuudeksi.
“Kokonaiskulutusta ei voida nyt arvioida, koska matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tietopohja ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa. Tämä katkaisee aikasarjan näillä näkymin ainakin vuosiksi 2025–2027”, sanoo kehittämispäällikkö Marke Jääskeläinen THL:stä.
THL on selvittänyt vanhan ja uuden tiedonkeruumenetelmän eroja. Selvityksen perusteella menetelmien tuottamat arviot eroavat merkittävästi toisistaan, eikä eroa voida tulkita todelliseksi muutokseksi kulutuksessa.
“Havaitut erot eivät todennäköisesti johdu muutoksista ihmisten käyttäytymisessä vaan tiedonkeruumenetelmän vaihtumisesta. Siksi vuoden 2025 tasoa ei voida arvioida luotettavasti suhteessa aiempiin vuosiin.”
Matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tiedot julkaistaan jatkossa erillisraportteina, mutta niitä ei toistaiseksi sisällytetä Suomen viralliseen tilastoon.
Kotimaan anniskelu- ja vähittäiskulutuksen tilastot kuvaavat kehitystä edelleen luotettavasti
Vaikka kokonaiskulutuksesta ei ole arviota, kotimaan anniskelu- ja vähittäiskulutuksen tiedot ovat laadukkaita ja kattavia.
“Alkoholijuomien kulutusta Suomessa seuraavan tilaston tiedonkeruussa ei ole tapahtunut muutoksia. Tiedot kerätään ja julkaistaan kuten ennenkin, ja niiden perusteella voidaan luotettavasti seurata alkoholin kulutuksen suuntaa Suomessa”, sanoo Jääskeläinen.
Alkoholijuomien myynti kotimaassa muodostaa valtaosan alkoholin käytöstä Suomessa.
Alkoholijuomien kulutus 2025 tilastoraportti
Tiedote matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tiedonkeruumenetelmän muutoksesta 7.11.2025.
Marke Jääskeläinen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7654
etunimi.sukunimi@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
