Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäiskulutus Suomessa väheni vuonna 2025 – kokonaiskulutuksesta ei arviota menetelmämuutoksen vuoksi

Vähittäiskulutus (kaupat, Alko ja vastaavat) oli 4,3 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5 prosenttia.

Alkoholijuomien myynti väheni kaikilla hyvinvointialueilla: eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.

Juomaryhmittäin tarkasteltuna ainoastaan vahvan oluen kulutus kasvoi. Kaikkien muiden juomaryhmien kulutus oli edellisvuotta pienempi.

Kokonaiskulutuksesta ei arviota vuodelle 2025

Alkoholin kokonaiskulutuksesta ei voida esittää arviota vuodelle 2025. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.

Matkustajatuonti ja verkko-ostot ovat aiempina vuosina muodostaneet noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Vuoden 2025 alussa tiedonkeruumenetelmä vaihtui puhelinhaastatteluista internetpaneeliin. Eri menetelmillä kerätyt tiedot eivät ole vertailukelpoisia, eikä niitä voida yhdistää luotettavaksi kokonaisuudeksi.

“Kokonaiskulutusta ei voida nyt arvioida, koska matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tietopohja ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa. Tämä katkaisee aikasarjan näillä näkymin ainakin vuosiksi 2025–2027”, sanoo kehittämispäällikkö Marke Jääskeläinen THL:stä.

THL on selvittänyt vanhan ja uuden tiedonkeruumenetelmän eroja. Selvityksen perusteella menetelmien tuottamat arviot eroavat merkittävästi toisistaan, eikä eroa voida tulkita todelliseksi muutokseksi kulutuksessa.

“Havaitut erot eivät todennäköisesti johdu muutoksista ihmisten käyttäytymisessä vaan tiedonkeruumenetelmän vaihtumisesta. Siksi vuoden 2025 tasoa ei voida arvioida luotettavasti suhteessa aiempiin vuosiin.”

Matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tiedot julkaistaan jatkossa erillisraportteina, mutta niitä ei toistaiseksi sisällytetä Suomen viralliseen tilastoon.

Kotimaan anniskelu- ja vähittäiskulutuksen tilastot kuvaavat kehitystä edelleen luotettavasti

Vaikka kokonaiskulutuksesta ei ole arviota, kotimaan anniskelu- ja vähittäiskulutuksen tiedot ovat laadukkaita ja kattavia.

“Alkoholijuomien kulutusta Suomessa seuraavan tilaston tiedonkeruussa ei ole tapahtunut muutoksia. Tiedot kerätään ja julkaistaan kuten ennenkin, ja niiden perusteella voidaan luotettavasti seurata alkoholin kulutuksen suuntaa Suomessa”, sanoo Jääskeläinen.

Alkoholijuomien myynti kotimaassa muodostaa valtaosan alkoholin käytöstä Suomessa.

Alkoholijuomien kulutus 2025 tilastoraportti

Tiedote matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tiedonkeruumenetelmän muutoksesta 7.11.2025.

