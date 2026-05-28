Digiklinikka ja sote-asemat avoinna läpi kesän normaalisti, osassa muista palveluista muutoksia Pirkanmaalla
1.6.2026 14:12:14 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja.
Kiinni olevien palveluiden puhelinnumeroissa on ohjaus avoinna olevaan palveluun tai tiedote, miten toimia kesäsulun aikana. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Digiklinikkaa käytetään sovelluksella tai verkkosivuilla OmaPirhan kautta, ja se on avoinna 8–22. Digiklinikan käyttöön tarvitaan mobiilivarmenne tai pankkitunnukset.
Kiirevastaanottojen ja päivystyksien aukiolot samat myös kesällä
Kiirevastaanotot sosiaali- ja terveysasemilla ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Ylöjärvellä ja Virroilla ovat avoinna myös iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Niille voi hakeutua, jos oman sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto on suljettu. Soita kiirevastaanotolle ennen lähtöäsi.
Päivystykset Tays Päivystys Acutassa Tampereella ja Tays Valkeakoskella ovat auki läpi kesän. Acuta on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystysaika on kello 8–22. Ennen päivystykseen lähtöä pitää soittaa Pirkanmaan päivystysavun numeroon 116117. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät tavoittaa ympäri vuorokauden numerosta 050 062 5990 tai hätänumeron 112 kautta.
Palveluja keskitetään kesän aikana
Monet lähitorit ovat tauolla kesän aikana, samoin joillakin paikkakunnilla terveyspalveluja, hammashoitoa ja neuvoloiden toimintaa keskitetään yhteen toimipaikkaan. Neuvoloissa turvataan kesällä ajat raskaana oleville, pienille vauvoille ja erityisen tuen tarpeessa oleville perheille. Myös Taysin kiireetön toiminta on kesäaikana normaalia suppeampaa, ja osa poliklinikoista on suljettu osan kesästä. Kiireelliset potilaat hoidetaan myös kesällä.
Pirkanmaan hyvinvointialueella suurin osa suluista ajoittuu kesäkuun lopulta heinäkuun lopulle. Poikkeusaukioloajat paikkakunnittain ja muuta tietoa kesäajan palveluista on koostettu sivulle: Kesän poikkeusaukioloajat (pirha.fi/poikkeusaukioloajat). Tietoihin voi tulla muutoksia.
Reseptit ja rokotukset ajoissa kuntoon
Reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti OmaKanta-palvelussa. Jos kesäsuunnitelmiin kuuluu matka ulkomaille, on syytä selvittää rokotustarve hyvissä ajoin. Rokotereseptin saa työterveydestä tai sosiaali- ja terveysasemalta.
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirhalla ja Tampereen kaupungilla yhteinen näkemys Hatanpäästä – kauppa edellyttää valtiolta lainanottovaltuutta28.5.2026 15:53:11 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo ostaa Hatanpään Kantasairaalan ja Puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Osto edellyttää hyvinvointialueen investointisuunnitelman muuttamista ja lisää lainanottovaltuutta valtiolta.
Sekavuus ei kuulu vanhuuteen – Pirkanmaalla tähdätään ikäihmisten äkillisen sekavuusoireyhtymän parempaan tunnistamiseen ja hoitoon28.5.2026 09:17:27 EEST | Tiedote
Työ on tärkeää, sillä arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita.
Neljän kunnan potilaiden uudet psykiatriset hoitojaksot toteutetaan Tampereella Sastamalan sijaan27.5.2026 15:53:30 EEST | Tiedote
Kesäkuun alusta alkaen ikaalislaisten, ylöjärveläisten, hämeenkyröläisten ja nokialaisten uudet alkavat psykiatrian hoitojaksot toteutetaan Tampereella sijaitsevilla psykiatrian poliklinikoilla. Aiemman aluejaon mukaisesti nämä potilaat hoidettiin Sastamalan psykiatrian poliklinikalla.
Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin27.5.2026 10:26:56 EEST | Tiedote
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Kanta-palvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille OmaKantaan.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kehittämissuunnitelma – aluehallitus lausui myös sosiaalihuoltolain uudistamisesta25.5.2026 12:36:10 EEST | Tiedote
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevaa LANUPE2035-kehittämisohjelmaa sekä alueellista neuvolasuunnitelmaa. Aluevaltuustolle esitetään myös hankintaohjelmaa sekä asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmaa. Lisäksi aluehallitus otti maanantaina kantaa sosiaalihuoltolain uudistamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme