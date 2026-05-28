Digiklinikka ja sote-asemat avoinna läpi kesän normaalisti, osassa muista palveluista muutoksia Pirkanmaalla

1.6.2026 14:12:14 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. 

Kiinni olevien palveluiden puhelinnumeroissa on ohjaus avoinna olevaan palveluun tai tiedote, miten toimia kesäsulun aikana. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Digiklinikkaa käytetään sovelluksella tai verkkosivuilla OmaPirhan kautta, ja se on avoinna 8–22. Digiklinikan käyttöön tarvitaan mobiilivarmenne tai pankkitunnukset.

Kiirevastaanottojen ja päivystyksien aukiolot samat myös kesällä

Kiirevastaanotot sosiaali- ja terveysasemilla ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Ylöjärvellä ja Virroilla ovat avoinna myös iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Niille voi hakeutua, jos oman sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto on suljettu. Soita kiirevastaanotolle ennen lähtöäsi.

Päivystykset Tays Päivystys Acutassa Tampereella ja Tays Valkeakoskella ovat auki läpi kesän. Acuta on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystysaika on kello 8–22.  Ennen päivystykseen lähtöä pitää soittaa Pirkanmaan päivystysavun numeroon 116117. Hätätilanteissa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät tavoittaa ympäri vuorokauden numerosta 050 062 5990 tai hätänumeron 112 kautta.

Palveluja keskitetään kesän aikana

Monet lähitorit ovat tauolla kesän aikana, samoin joillakin paikkakunnilla terveyspalveluja, hammashoitoa ja neuvoloiden toimintaa keskitetään yhteen toimipaikkaan. Neuvoloissa turvataan kesällä ajat raskaana oleville, pienille vauvoille ja erityisen tuen tarpeessa oleville perheille. Myös Taysin kiireetön toiminta on kesäaikana normaalia suppeampaa, ja osa poliklinikoista on suljettu osan kesästä. Kiireelliset potilaat hoidetaan myös kesällä.

Pirkanmaan hyvinvointialueella suurin osa suluista ajoittuu kesäkuun lopulta heinäkuun lopulle. Poikkeusaukioloajat paikkakunnittain ja muuta tietoa kesäajan palveluista on koostettu sivulle: Kesän poikkeusaukioloajat (pirha.fi/poikkeusaukioloajat). Tietoihin voi tulla muutoksia.

Reseptit ja rokotukset ajoissa kuntoon

Reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti OmaKanta-palvelussa.  Jos kesäsuunnitelmiin kuuluu matka ulkomaille, on syytä selvittää rokotustarve hyvissä ajoin. Rokotereseptin saa työterveydestä tai sosiaali- ja terveysasemalta.

Linkit

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

