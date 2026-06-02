Norelco Group vahvistaa kasvuaan – TAS-Power Oy osaksi konsernia
2.6.2026 11:00:00 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco Group Oy on ostanut TAS-Power Oy:n koko osakekannan. Kirkkonummella toimiva TAS-Power työllistää noin 23 henkilöä ja on erikoistunut sähköautomaatiosuunnitteluun sekä teollisuuden ja meriteollisuuden vaativiin automaatioratkaisuihin.
Yrityskauppa on merkittävä askel Norelco Group-konsernin kasvustrategian toteuttamisessa ja vahvistaa entisestään Norelcon asemaa sähkö- ja energiateknologian kokonaisratkaisujen tarjoajana.
Yrityskaupan myötä Norelco Groupin osaamispohja laajenee merkittävästi. TAS-Power Oy tuo konserniin vahvaa automaatio- ja järjestelmäosaamista, mikä täydentää erinomaisesti Norelcon nykyistä liiketoimintaa ja mahdollistaa entistä laajempien ja monipuolisempien asiakaskokonaisuuksien toteuttamisen.
Osana uutta rakennetta Norelco Groupin liiketoiminta jakautuu selkeisiin kokonaisuuksiin:
- Norelco Oy toimii konsernin Power-liiketoimintayksikkönä, keskittyen sähkö- ja energiaratkaisuihin
- TAS-Power Oy muodostaa Automation-liiketoimintayksikön, tuoden konserniin vahvan automaatio-osaamisen
- Norelco Service -liiketoimintayksikkö tarjoaa toimituksenaikaisia palveluita, huoltoa sekä sähkösuunnittelua Norelcon omiin projekteihin
Konsernin uusi rakenne mahdollistaa entistä tehokkaamman ja integroidumman toimintamallin, jossa eri osaamisalueet tukevat toisiaan saumattomasti.
”Yrityskauppa tukee vahvasti Norelco Groupin kasvusuunnitelmaa. Olemme tästä askeleesta aidosti innostuneita, sillä TAS-Powerin liittyminen osaksi konsernia vahvistaa osaamistamme juuri siellä, missä näemme asiakkaidemme tarpeiden kasvavan. Yhdistämällä Power- ja Automation-osaamisen sekä Service-liiketoiminnan rakennamme entistä vahvemman kokonaisuuden, jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme selvästi laajempia ja kilpailukykyisempiä ratkaisuja koko projektin elinkaaren ajan”, Norelco Groupin hallituksen puheenjohtaja Ari Hämäläinen toteaa.
”Olen erittäin innostunut ja luottavainen alkavasta yhteistyöstä Norelco Groupin kanssa. Norelcolla on pidempi kokemus, syvempi teollinen osaaminen ja enemmän resursseja TAS-Powerin kasvattamiseen kuin meillä itsenäisesti oli. Tämä antaa meille erinomaiset edellytykset palvella asiakkaitamme entistä laajemmalla ja monipuolisemmalla skaalalla", TAS Power Oy:n toimitusjohtaja Jani Lundqvist sanoo.
"On myös henkilökohtaisesti hienoa jatkaa yhtiössä uudessa roolissa ja olla mukana toteuttamassa Norelcon kasvustrategiaa. Olen seurannut Norelcon hienoa taivalta koko yrittäjäurani ajan ja koen, että jaamme pitkälti samat arvot: perheyritystaustan, korkean laadun ja vahvan asiakaslähtöisyyden. Norelco oli alusta alkaen selkeä ja luonteva ykkösvaihtoehto yrityskaupalle”, Lundqvist täydentää.
Uusi kokonaisuus mahdollistaa asiakkaille entistä kattavammat ratkaisut aina suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan ylläpitoon. Erityisesti vahvistuvat sähkösuunnittelu ja palveluliiketoiminta, kun konserni pystyy hyödyntämään omia resurssejaan entistä laajemmin eri projektivaiheissa.
Yrityskauppa tukee Norelco Groupin tavoitetta kasvaa pohjoismaiden halutuimmaksi kumppaniksi sähkö- ja automaatioratkaisujen kokonaisvaltaisena kumppanina.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenHallituksen puheenjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Linkit
Tietoa Norelcosta
Norelco Group on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemuksella yhtiö suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakeluratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian hankkeiden sekä rakennus- ja infrastruktuurikohteiden tarpeisiin.
Ratkaisuvalikoimaan kuuluvat keski- ja pienjännitekojeistot, muuntamot ja sähköasemat, jotka varmistavat turvallisen ja häiriöttömän sähkönjakelun myös pohjolan vaativissa olosuhteissa. Tuotteet valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa 320 ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Norelco Oy on osa Norelco Group -konsernia, jonka liikevaihto on 40 M€. Lisätietoja: www.norelco.fi.
Tietoa TAS-Powerista
TAS-Power Oy on Kirkkonummella toimiva sähkö- ja automaatioalan asiantuntijayritys. Yhtiö työllistää yli 20 automaatioalan ammattilaista ja sen toiminta on jatkunut jo yli 30 vuotta. Yhtiön liikevaihto on 5,26 M€.
TAS-Power suunnittelee, ohjelmoi, asentaa ja käyttöönottaa ohjaus- ja logiikkakeskuksia asiakkaiden tarpeisiin teollisuuden eri toimialoilla niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Yritys on erikoistunut vaativiin toimintaympäristöihin, joissa korostuvat korkeat tekniset vaatimukset. TAS-Power toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa koko projektin elinkaaren ajan aina suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Yhtiö valmistaa myös UL-sertifioituja keskuksia.
Norelco Group strengthens its growth – TAS-Power Oy joins the Group2.6.2026 11:15:00 EEST | Tiedote
Norelco Group Oy has acquired the entire share capital of TAS-Power Oy. Based in Kirkkonummi, TAS-Power employs 23 people and specialises in electrical automation design as well as demanding automation solutions for industry and the marine sector. The acquisition represents a significant step in executing the Group’s growth strategy and further strengthens Norelco’s position as a provider of comprehensive electrical and energy technology solutions.
