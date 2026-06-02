Norelco Group vahvistaa kasvuaan – TAS-Power Oy osaksi konsernia

Yrityskaupan myötä Norelco Groupin osaamispohja laajenee merkittävästi. TAS-Power Oy tuo konserniin vahvaa automaatio- ja järjestelmäosaamista, mikä täydentää erinomaisesti Norelcon nykyistä liiketoimintaa ja mahdollistaa entistä laajempien ja monipuolisempien asiakaskokonaisuuksien toteuttamisen.

Osana uutta rakennetta Norelco Groupin liiketoiminta jakautuu selkeisiin kokonaisuuksiin:

Norelco Oy toimii konsernin Power-liiketoimintayksikkönä , keskittyen sähkö- ja energiaratkaisuihin

toimii konsernin , keskittyen sähkö- ja energiaratkaisuihin TAS-Power Oy muodostaa Automation-liiketoimintayksikön , tuoden konserniin vahvan automaatio-osaamisen

muodostaa , tuoden konserniin vahvan automaatio-osaamisen Norelco Service -liiketoimintayksikkö tarjoaa toimituksenaikaisia palveluita, huoltoa sekä sähkösuunnittelua Norelcon omiin projekteihin

Konsernin uusi rakenne mahdollistaa entistä tehokkaamman ja integroidumman toimintamallin, jossa eri osaamisalueet tukevat toisiaan saumattomasti.

”Yrityskauppa tukee vahvasti Norelco Groupin kasvusuunnitelmaa. Olemme tästä askeleesta aidosti innostuneita, sillä TAS-Powerin liittyminen osaksi konsernia vahvistaa osaamistamme juuri siellä, missä näemme asiakkaidemme tarpeiden kasvavan. Yhdistämällä Power- ja Automation-osaamisen sekä Service-liiketoiminnan rakennamme entistä vahvemman kokonaisuuden, jonka avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme selvästi laajempia ja kilpailukykyisempiä ratkaisuja koko projektin elinkaaren ajan”, Norelco Groupin hallituksen puheenjohtaja Ari Hämäläinen toteaa.

”Olen erittäin innostunut ja luottavainen alkavasta yhteistyöstä Norelco Groupin kanssa. Norelcolla on pidempi kokemus, syvempi teollinen osaaminen ja enemmän resursseja TAS-Powerin kasvattamiseen kuin meillä itsenäisesti oli. Tämä antaa meille erinomaiset edellytykset palvella asiakkaitamme entistä laajemmalla ja monipuolisemmalla skaalalla", TAS Power Oy:n toimitusjohtaja Jani Lundqvist sanoo.

"On myös henkilökohtaisesti hienoa jatkaa yhtiössä uudessa roolissa ja olla mukana toteuttamassa Norelcon kasvustrategiaa. Olen seurannut Norelcon hienoa taivalta koko yrittäjäurani ajan ja koen, että jaamme pitkälti samat arvot: perheyritystaustan, korkean laadun ja vahvan asiakaslähtöisyyden. Norelco oli alusta alkaen selkeä ja luonteva ykkösvaihtoehto yrityskaupalle”, Lundqvist täydentää.

Uusi kokonaisuus mahdollistaa asiakkaille entistä kattavammat ratkaisut aina suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan ylläpitoon. Erityisesti vahvistuvat sähkösuunnittelu ja palveluliiketoiminta, kun konserni pystyy hyödyntämään omia resurssejaan entistä laajemmin eri projektivaiheissa.

Yrityskauppa tukee Norelco Groupin tavoitetta kasvaa pohjoismaiden halutuimmaksi kumppaniksi sähkö- ja automaatioratkaisujen kokonaisvaltaisena kumppanina.