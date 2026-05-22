“Vuoden hyppy”: Armand Duplantis päihittää 5.5-metrisen Lidl-tuoteseinän

Seinä koostui yli 3 000 tuotteesta aina tuoreista hedelmistä ja vihanneksista suosittuihin ruokatuotteisiin ja käyttötavaroihin – seinällä näkyy muun muassa Vemondon, Crownfieldin, Aleston, Silvercrestin, Parksiden ja Crivitin tuotteita. Tuoteseinässä oli esillä Lidlin monipuolinen valikoima, joka tarjoaa miljoonille ihmisille yli 30 maassa päivittäin laajan valikoiman laadukkaimpia ja parhaan hinta-laatusuhteen tuotteita.

Huippu-urheilu kohtaa huippuvalikoiman: kolme yritystä ja jännitystä

Lidl haastoi Armand Duplantiksen hyppyyn Instagramissa sen jälkeen, kun hän oli jälleen esitellyt taitojaan Timanttiliigassa Shanghaissa. Haasteen takana oli idea huippu-urheilijan ja mittavan valikoiman välisestä mittelöstä.

Moninkertainen maailmanmestari oli motivoitunut yrittämään uudenlaista ennätystä ja kohtasi Lidlin tuoteseinän Sätra Friidottshallilla Tukholmassa. Vaikka paikkana oli tuttu treeniympäristö, tuoteseinä oli odottamaton este. Kun tavallisesti kilpailuissa hypätään vain ohuen riman yli, nyt vastassa oli massiivinen seinä, mikä tekee myös hypystä huomattavasti vaativamman.

Duplantis otti vauhtia ja ensimmäisellä yrittämällä törmäsi seinään. Kun seinä oli uudelleen rakennettu, seiväshyppääjä valmistautui hyppyyn ja toisella yrittämällä pysähtyi juuri ennen aitaa. Urheilutietäjät tietää: jopa virallisissa kisoissa Duplantis usein käyttää ensimmäiset kaksi hyppyä valmistautuakseen hyppyyn paitsi fyysisesti, myös ennen kaikkea henkisesti. Kolmannella ja viimeisellä yrityksellä Duplantis nousi ilmaan ja onnistuneesti hyppäsi 5,5-metrisen tuoteseinän yli.

“Ennätys jota kukaan ei peittoa: teimme yhdessä Lidlin kanssa historiaa”

Välittömästi hypystä laskeuduttuaan Duplantis hyppäsi patjalta ja summasi hetken ainutlaatuisuutta:

– Olen ylittänyt monia korkeuksia urani aikana, mutta tämä hyppy oli jotain aivan erilaista. Suuri seinällinen Lidl-tuotteita oli täysin uusi mentaalinen ja urheilullinen haaste, joka oli hermoja raastavaa kolmanteen yritykseen saakka. Juuri tämä myös kiehtoo minua. Tässä on varmasti ennätys, jota kukaan ei ihan heti ole rikkomassa. Kirjoitimme yhdessä Lidlin kanssa palan urheiluhistoriaa, josta riittää kerrottavaa myös lapsilleni tulevina vuosina, Duplantis kertoo. Duplantis inspiroi päivittäin yli 1,5 miljoonaa Instagram-seuraajaa, jotka saivat eturivin paikat hyppyyn ja sen valmisteluihin.

– Vuoden hypyllä haluamme osoittaa, että oman merkkimme tuotteiden taustalla on todellista huippuosaamista. Oli jännittävää seurata Duplantiksen taistoa tuoteseinäämme vastaan. Tämä seinä on enemmän kuin este – se symboloi tuotevalikoimaamme, josta olemme todella ylpeitä. Se, että jopa maailmanennätyksen haltija tarvitsee kolme yritystä ylitykseen alleviivaa haasteen merkitystä. Yhdessä olemme luoneet ikonisen hetken, joka todistaa, että jos haluat ylittää itsesi, tarvitset vierellesi vahvan kumppanin – niin urheilussa kuin jokapäiväisessä elämässä, sanoo Lidl Internationalin Head of Marketing and Senior Vice President Robin Ruschke.

– Armand Duplantiksen kanssa tuomme maailmanennätystunnelman asiakkaillemme ja näytämme, mistä brändeissämme oikeasti on kysymys – huippulaadusta. Nämä tuotteet, joiden yli Duplantis kirjaimellisesti hyppäsi, löytyvät myymälöistämme kautta maan. Kampanjan avulla voimme hauskalla tavalla näyttää asiakkaillemme, että me tarjoamme ensiluokkaisia tuotteita kaikkien saataville, sanoo Lidlin kampanja- ja tapahtumamarkkinoinnin päällikkö Jenni Sivunen.

Urheilusaavutus kohtaa sosiaaliset vaikutukset

Kampanjalla Lidl haluaa korostaa identiteettiään vastuullisena discounterina: monipuolinen tuotevalikoima tekee kestävästä ruokavaliosta helppoa ja saavutettavaa kaikille. Lidl on kumppani terveelliseen elämäntapaan ja toistuvasti urheilun kautta inspiroi ihmisiä tasapainoiseen ruokavalioon ja parempaan elämään.

Tempauksen kautta Lidl haluaa myös näyttää mallia ruokahävikin torjumisesta. Tuoteseinän tuotteet lahjoitettiin Matmissionille, Stockholms Stadsmissionin ruoka-apujakelulle. Stockholms Stadsmission tukee vaikeassa tilanteessa olevia tukholmalaisia muun muassa ruoka-avun, sosiaaliavun ja pitkäaikaisen sopeutumisavun muodossa.