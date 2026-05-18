Voiko aurinkopaneelit asentaa itse? Tee-se-itse-asennus voi olla paloriski

Aurinkosähkö yleistyy jatkuvasti omakotitaloissa ja kesämökeillä. Myös EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi vauhdittaa kehitystä edellyttäen aurinkoenergialaitteistoja useille rakennustyypeille porrastetusti vuoteen 2030 mennessä. Kasvava suosio on lisännyt tee-se-itse-asennuksia, ja viranomaistarkastuksissa havaitaan toistuvasti puutteita asennuksissa ja käyttöönottodokumentaatioissa.

Sähköverkkoon liitettävän järjestelmän asentaminen kuuluu ammattilaiselle myös kesämökeillä ja vapaa-ajan asunnoilla. Verkon ulkopuolinen (off-grid) pienjärjestelmä on sähköturvallisuuslain mukaan maallikollekin sallittu asentaa, kun jännite jää alle 120 voltin.

"Molempiin järjestelmiin liittyy kuitenkin paloturvallisuusriskejä, ja ammattilaisen käyttö on suositeltavaa. Sähköverkkoon liitettävässä järjestelmässä laki edellyttää lisäksi rekisteröidyn sähköurakoitsijan laatiman käyttöönottotarkastuspöytäkirjan", Jyrki Laine, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija, sanoo.

Huolimaton asennus lisää tulipaloriskiä

Toisin kuin usein luullaan, viallisen laitteen aiheuttamat aurinkosähköpalot ovat harvinaisia. Sen sijaan suunnitteluvirheet ja huolimaton asennus ovat merkittäviä syttymissyitä.

"Kaapeloinnin on kestettävä korkeat lämpötilat, liittimien on oltava yhteensopivia ja laitteet on sijoitettava turvallisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös kattorakenteiden kunto on arvioitava ennen asennusta. Osaava sähköasentaja toimii säädösten ja standardien mukaan, ja huolehtii, että aurinkosähkön tuotanto on paloturvallista”, Laine sanoo.

Dokumentaation puute vaarantaa sammutustyöt

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä niin kauan kuin aurinko paistaa, myös tulipalon aikana. Pahastikin vaurioitunut paneeli voi edelleen olla jännitteinen ja aiheuttaa sähköiskuvaaran sammutustöissä tai sytyttää palon uudelleen auringon noustessa.

Ammattimaisesti asennetussa järjestelmässä on pelastusviranomaisia varten dokumentaatio ja ohjeet, joista selviää, miten järjestelmä tehdään hätätilanteessa virrattomaksi. Omatoimisessa asennuksessa nämä tiedot jäävät usein kokonaan puuttumaan, mikä hankaloittaa pelastustöitä.

Osaavan sähköurakoitsijan löytää esimerkiksi STULin jäsenhausta tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä.