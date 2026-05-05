Suomen Akatemian rahoitus tuo lisää kansainvälisiä huippututkijoita suomalaisiin yliopistoihin
2.6.2026 14:22:43 EEST | Suomen Akatemia | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 22,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Rahoitus mahdollistaa yhdeksän kansainvälisen tutkijan siirtymisen suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin. Akatemian panostus huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen on kansainvälisestikin vertailtuna huomattava.
Tehdyt rahoituspäätökset muodostavat toisen osan 50 miljoonan euron kokonaissummasta, jonka Akatemia on varannut yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen kansainvälisten korkean tason tutkijoiden rekrytoinneilla. Ensimmäinen osa rahoituspäätöksistä tehtiin tammikuussa 2026.
Nyt myönnetty rahoitus jakautuu seitsemälle yliopistolle, joihin siirtyvien tutkijoiden taustat sopivat erinomaisesti haun tavoitteisiin. Kolmen tutkijan lähtömaa on Yhdysvallat. Muita lähtömaita ovat esimerkiksi Kanada ja Ranska. Viisivuotinen rahoitus osoitetaan tutkijan kotiorganisaatiolle, joka solmii työsuhteen tutkijan kanssa. Tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä työskentelevät yliopistojen valitsemilla profiloitumisalueilla, joita on aiemmin kehitetty Akatemian rahoituksella.
Tukemalla kansainvälisiä tutkijarekrytointeja Suomen Akatemia edistää suomalaisen tiedeyhteisön kiinnittymistä kansainväliseen tiedeyhteisöön, joka puolustaa tieteen vapautta, tutkimuksen vastuullisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Rekrytoitujen tutkijoiden vankka asiantuntemus yhdistettynä kunnianhimoisiin tutkimusavauksiin luo lisäksi perustaa kasvulle ja yhteiskunnan vakaudelle.
”Suomalainen tiede tulee saamaan piristysruiskeen sen myötä, että yliopistot saattavat päätökseen suunnittelemansa kansainväliset rekrytoinnit. On kaikki ainekset siihen, että tähän suunnattu rahoitus tuottaa vielä monenlaista hyvää”, toteaa Suomen Akatemian yleisjaoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio.
Profi 9 -rahoitus on suuruusluokaltaan merkittävä. Lisäksi se on ollut ensimmäisiä eurooppalaisia rahoitushakuja, jotka on suunnattu kansainvälisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Profi 9 -rahoituksella rekrytoiduista tutkijoista ensimmäiset ovat jo aloittaneet työnsä Suomessa, ja useimpien muidenkin rekrytoitavien tutkijoiden odotetaan saapuvan Suomeen loppuvuoden aikana.
Yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen suunnattua rahoitusta on nyt jaettu yhdeksän kertaa. Seuraava Profi-haku on suunniteltu avattavaksi syksyllä 2027.
Säde-Tuulia LaukkaSuomen Akatemia, viestintäPuh:+358 29 533 5168sade-tuulia.laukka@aka.fi
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
